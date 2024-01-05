挑戰者們，大家好！
這些調整已於1月3日（週三）維護後實裝
卡牌列表：
小王子🔽
進化弓箭手🔽
哥布林🔽
狂暴法術🔽
進化皇家衛隊🔽
骷髏巨人🔼
骷髏守衛🔼
炸彈兵🔼
金甲騎士🔼
弓箭女皇🔼
小王子🔽
專屬護衛生命值：-11%
傷害：-9%
國王頑皮的小侄子依然在競技場上到處搗蛋。這主要是因為大部分玩家都擁有他，而且他和專屬護衛一起組成的「坦克+輸出」組合太過強大。本次調整是為了降低他們在這兩方面的強度。
此外，這次對金甲騎士和弓箭女皇的加強，應該可以讓玩家的英雄選擇更加多元。
進化弓箭手🔽
射程從6.5格縮短至6格（-8%）
勁射範圍從5格縮短至4.5格（-10%）
調整後，進化弓箭手的最大射程會稍微縮短，但可觸發勁射效果的射程範圍大小不變，仍是1.5格。
哥布林🔽
部署時間從1秒延長至1.2秒（+20%）
又小、又快、又綠、又兇！這些傢伙有點太完美了。我們決定將哥布林的部署時間延長0.2秒，這樣能給對手稍微多一點的時間應對。此外，如果他們一登場就遭到攻擊，被消滅前能造成的總傷害也會相對減少。
狂暴法術🔽
持續時間從6秒縮短為5.5秒（-8%）
狂暴法術目前能和許多版本強勢卡牌完美配合。我們希望縮短這張卡牌的持續時間可以降低這些組合的威力。
進化皇家衛隊🔽
衝鋒傷害：-8%
處理進化皇家衛隊不是一件容易的事，他們的衝鋒往往帶來足以左右戰局的影響。我們稍微降低他們的衝鋒傷害，以確保該卡牌的平衡。
骷髏巨人🔼
生命值：+6%
目前版本的對戰中幾乎看不到骷髏巨人的身影。提升生命值能讓他在場上存活更久，進而提升他抵達皇家塔下的機率。
骷髏守衛🔼
護盾生命值：+7%
骷髏守衛目前的使用率不高。調整後，他們的護盾可承受萬箭齊發的前兩波射擊，使其在場上存活更久，這應該能使他們具備更高的戰術價值。
炸彈兵🔼
傷害：+3%
我們稍微提升了炸彈兵的傷害，現在只需攻擊3次即可擊殺野蠻人。
金甲騎士🔼
閃亮衝鋒傷害：+8%
這位金光閃閃的大男孩曾擁有更耀眼的時光。提升他的閃亮衝鋒傷害會讓他恢復些許往日榮光，讓他感覺更像一個真正的英雄。
弓箭女皇🔼
隱身披風持續時間從3秒延長為3.5秒（+17%）
弓箭女皇的處境跟金甲騎士差不多，使用率都偏低。這次延長隱身披風的持續時間是為了讓她重新成為焦點，畢竟人家是女皇嘛！
以上調整已於1月3日（週三）維護後實裝