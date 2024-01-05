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2024年1月4日
Blog – Clash Royale

2024年1月平衡性調整

挑戰者們，大家好！

這些調整已於1月3日（週三）維護後實裝

卡牌列表：

  • 小王子🔽

  • 進化弓箭手🔽

  • 哥布林🔽

  • 狂暴法術🔽

  • 進化皇家衛隊🔽

  • 骷髏巨人🔼

  • 骷髏守衛🔼

  • 炸彈兵🔼

  • 金甲騎士🔼

  • 弓箭女皇🔼

小王子🔽

  • 專屬護衛生命值：-11%

  • 傷害：-9%

國王頑皮的小侄子依然在競技場上到處搗蛋。這主要是因為大部分玩家都擁有他，而且他和專屬護衛一起組成的「坦克+輸出」組合太過強大。本次調整是為了降低他們在這兩方面的強度。

此外，這次對金甲騎士和弓箭女皇的加強，應該可以讓玩家的英雄選擇更加多元。

進化弓箭手🔽

  • 射程從6.5格縮短至6格（-8%）

  • 勁射範圍從5格縮短至4.5格（-10%）

調整後，進化弓箭手的最大射程會稍微縮短，但可觸發勁射效果的射程範圍大小不變，仍是1.5格。

哥布林🔽

  • 部署時間從1秒延長至1.2秒（+20%）

又小、又快、又綠、又兇！這些傢伙有點太完美了。我們決定將哥布林的部署時間延長0.2秒，這樣能給對手稍微多一點的時間應對。此外，如果他們一登場就遭到攻擊，被消滅前能造成的總傷害也會相對減少。

狂暴法術🔽

  • 持續時間從6秒縮短為5.5秒（-8%）

狂暴法術目前能和許多版本強勢卡牌完美配合。我們希望縮短這張卡牌的持續時間可以降低這些組合的威力。

進化皇家衛隊🔽

  • 衝鋒傷害：-8%

處理進化皇家衛隊不是一件容易的事，他們的衝鋒往往帶來足以左右戰局的影響。我們稍微降低他們的衝鋒傷害，以確保該卡牌的平衡。

骷髏巨人🔼

  • 生命值：+6%

目前版本的對戰中幾乎看不到骷髏巨人的身影。提升生命值能讓他在場上存活更久，進而提升他抵達皇家塔下的機率。

骷髏守衛🔼

  • 護盾生命值：+7%

骷髏守衛目前的使用率不高。調整後，他們的護盾可承受萬箭齊發的前兩波射擊，使其在場上存活更久，這應該能使他們具備更高的戰術價值。

炸彈兵🔼

  • 傷害：+3%

我們稍微提升了炸彈兵的傷害，現在只需攻擊3次即可擊殺野蠻人。

金甲騎士🔼

  • 閃亮衝鋒傷害：+8%

這位金光閃閃的大男孩曾擁有更耀眼的時光。提升他的閃亮衝鋒傷害會讓他恢復些許往日榮光，讓他感覺更像一個真正的英雄。

弓箭女皇🔼

  • 隱身披風持續時間從3秒延長為3.5秒（+17%）

弓箭女皇的處境跟金甲騎士差不多，使用率都偏低。這次延長隱身披風的持續時間是為了讓她重新成為焦點，畢竟人家是女皇嘛！

以上調整已於1月3日（週三）維護後實裝