專屬護衛生命值：-11%

傷害：-9%

國王頑皮的小侄子依然在競技場上到處搗蛋。這主要是因為大部分玩家都擁有他，而且他和專屬護衛一起組成的「坦克+輸出」組合太過強大。本次調整是為了降低他們在這兩方面的強度。

此外，這次對金甲騎士和弓箭女皇的加強，應該可以讓玩家的英雄選擇更加多元。