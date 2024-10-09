進化法師依然是遊戲中最為強勢的進化卡牌之一。我們削弱其護盾被摧毀時的強勢擊退效果，以降低其強度，並使對戰不再那麼混亂。尤其是2倍和3倍聖水期間、雙方都有大量軍隊的情況下，大範圍的擊退常常會帶來難以預測的結果。