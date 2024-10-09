炸彈兵
傷害：
230 → 225（-2.00%）
經過上一次加強後，炸彈兵3次攻擊就能消滅野蠻人，1次攻擊就能消滅精靈。我們回調了一部分加強，讓炸彈兵在面對野蠻人時的強度不變，同時使其無法一次攻擊就消滅精靈，這樣無論炸彈兵是否進化，精靈都不會被他的一個炸彈就炸沒了。
哥布林爆破狂
生命值降到50%之後的存活時間：
10秒 → 7秒（-30.00%）
哥布林爆破狂的炸藥引線有點太長了，所以我們縮短了一點，使對手能更輕鬆的應對其生命值降到50%之後的衝鋒。
虛空法術
傷害（1個目標）：
472 → 320（-32.00%）
虛空法術在對抗5費遠程軍隊和建築時，效果依然過於強大，輕易就能獲得聖水優勢。現在它對抗這些卡牌的效果降低了，需要更多幫手才能消滅他們。
進化迫擊炮
首次出手速度：
0秒 → 1秒
跟進化前的迫擊炮和大部分其他軍隊和建築不同，進化迫擊炮在部署後會立刻開始攻擊，沒有首次出手延遲。它在近幾個主題季中表現強勢，因此我們增加它的首次出手延遲，使其與進化前保持一致，降低其整體強度。
進化皮卡超人
每次死亡治療：
471 → 376（-20.00%）
進化皮卡超人經常在僅剩一絲血的情況下突破堅固防禦。這次削弱是為了減少這類情況，同時透過對虛空法術、進化法師等其他卡牌的削弱，讓那些高人氣、高強度的皮卡超人牌組降降溫。
特斯拉電磁塔
攻擊速度：
1200 → 1100（-8.00%）
進化：
移除被摧毀時的衝擊波
我們在之前的平衡性調整中做了一次試驗，為特斯拉電磁塔額外增加了一次衝擊波，後來發現結果行不通，這使它變成了幾乎無法突破的防禦。我們移除這必定會釋放的額外衝擊波，同時回調之前對進化前特斯拉電磁塔的削弱。
進化法師
護盾擊退：
4格 → 3格（-25.00%）
進化法師依然是遊戲中最為強勢的進化卡牌之一。我們削弱其護盾被摧毀時的強勢擊退效果，以降低其強度，並使對戰不再那麼混亂。尤其是2倍和3倍聖水期間、雙方都有大量軍隊的情況下，大範圍的擊退常常會帶來難以預測的結果。
炮兵
首次出手速度：
600 → 800（33.00%)
傷害：
401 → 386（-4.00%)
炮兵現在有點過於全能，既能對抗攻城炸彈人這樣的速轉牌組，又能用過高的DPS對抗高生命值軍隊。我們降低他的首次出手速度，讓使用他的玩家需要花費一些精力來對抗攻城炸彈人，同時稍微降低他的整體傷害，以削弱他應對巨人和戈侖石人等肉盾的能力。
哥布林詛咒
每秒傷害：
25 → 30（20.00%)
哥布林詛咒的低傷害使其在對抗骷髏兵、蝙蝠和哥布林投矛手這類最弱小的軍隊時，效果沒那麼立竿見影。這次傷害提升後，它消滅這類軍隊的速度將整整快一秒鐘。
哥布林機甲
生命值：
2196 → 2304（5.00%)
雖然上一次平衡性調整提升了哥布林機甲的火箭發射頻率，但它需要更高的生命值才能持續發射更多枚火箭。
骷髏氣球
死亡附加傷害：
133 → 145（9.00%)
我們提升骷髏氣球的死亡附加傷害，使其在面對2費法術和1費精靈這類低費卡克制策略時，整場對戰下來對皇家塔造成的傷害能更對得起它的費用。
可疑草叢
速度（草叢）：
45 → 60（33.00%)
草叢哥布林不再跳過練腿日，現在他們能用正常速度扛著可疑草叢前進。這次加強目的是要讓可疑草叢的移動速度與草叢哥布林相同，使其能更有效率地接近目標。
進化哥布林牢籠
捕捉後每秒傷害：
306 → 337（10.00%)
我們調整了進化哥布林牢籠，使其每秒造成一次傷害，而不是每1.1秒。這次加強將讓其造成傷害的頻率與其他類似法術保持一致，確保牢籠被法術或軍隊摧毀前能更穩定地造成傷害，並提升其整體傷害值。
進化哥布林鑽地機
移除第2次和第3次鑽出的傷害和擊退效果。
新增鑽地後召喚哥布林的部署時間。
現在第2次鑽地後，也會召喚哥布林。
在上次更新中，我們對進化哥布林鑽地機進行了幾項調整。根據社群社群回饋，我們決定重製這張卡牌，讓其在重新鑽出時不會造成傷害或擊退效果，並且鑽地後召喚哥布林會有部署時間，讓其跟普通哥布林鑽地機被摧毀時召喚哥布林會有部署時間一致。這些調整應該可以解決這張卡牌的主要問題，所以我們還額外增加召喚一名哥布林，以保持設計的連貫性。
進化電擊法術
移除第3次電擊。
第2次電擊現在會造成全額傷害。
進化電擊法術只需花費2聖水就能提供三次暈眩效果，並在對戰中控制很大的範圍，這有點太強了。我們將電擊法術的電擊次數減少為2次，但第2次電擊可造成全額傷害，這同時也縮短了這張卡牌打出全部傷害所需的時間。
神箭射手生命值：532 → 531
在迫擊炮和神箭射手的卡牌互動中存在不一致的情況，與15級相比，同等級迫擊炮消滅11級的神箭射手所需的攻擊次數要少一次。現在，無論何時，迫擊炮都是攻擊兩次就能消滅神箭射手。
我們也修復了女巫姥姥的類似問題（-1生命值）。