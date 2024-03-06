我們之所以做出這些調整，是希望能為大家提供平衡且動態的遊戲體驗，這也是我們一直在持續努力的目標。我們非常期待能看到這些調整在競技場上帶來全新的策略和牌組變化。跟往常一樣，我們會密切關注這些調整帶來的影響，同時歡迎大家提出建議與想法。