我們將5月平衡性調整的重點放在進化卡牌上。目前，進化卡牌普遍都很強大，這導致玩家會盡可能地在一場對戰中多次部署進化卡牌。因此，決定對戰勝負的通常都是進化卡牌。與非進化卡牌相比，進化卡牌每場對戰的部署次數更高，且與進化前相比，卡牌進化後造成的傷害過高。
這次平衡性調整的目標是要將進化卡牌的強大之處從基礎屬性轉移到其獨特能力上。我們希望鼓勵玩家更有策略地使用進化卡牌及其獨特能力。
❤️進化後生命值加成：
從1.25x降低為1.0x（-20%）
💥勁射傷害：+18%
我們降低了進化弓箭手的生命值，同時提升了勁射傷害，使其成為一張風險更高、報酬也更高的卡牌。
❤️進化後生命值加成：
從1.25x降低為1.1x（-12%）
⏱️強化持續時間：
從2秒延長為3秒（+50%）
進化野蠻人的進化後生命值加成將與其他近戰進化卡牌更加一致，但他們仍能抵擋一次火球法術的傷害。他們的強化效果會持續更久，這樣他們在同時面對多個單位時，更容易接近新目標。
⏱️進化後第一次出手速度：
從0.3秒延長至0.6秒（+100%）
進化蝙蝠的潛力與以前一樣大，但牠們將需要更多支援才能發揮最大價值。
無法擊退重型軍隊
（如皮卡超人、威猛礦工）
ℹ️進化野蠻人的平衡性調整同樣適用於野蠻人攻城槌中的野蠻人
調整後，大家將會有更多應對進化野蠻人攻城槌的方法，因為它無法擊退皮卡超人和威猛礦工這類重型軍隊。但在大部分情況下，它的潛力仍和以前一樣。
🔄進化所需次數：
從1增加為2（+100%）
進化炸彈兵的進化所需次數變為2次，應該會使玩家減少無腦部署它的次數並更有策略地使用它。
❤️進化後生命值加成：
從1.3x降低為1.0x（-23%）
💥⏱️大圈煙火持續時間：
從2.5秒延長為3秒（+20%）
💥⏱️小圈煙火持續時間：
從2秒延長為2.5秒（+25%）
🐢新增15%的移動減速效果
進化煙火射手也失去了進化後的生命值加成，但攻勢更猛烈。煙火射手射出的煙火現在也具有15%降低移動速度的效果，就像毒藥法術一樣。持續時間延長會使減速效果更有影響力，同時間接增強了她的傷害輸出。
❤️進化後生命值加成：
從1.2x降低為1.1x（-8%）
除了強大的傷害減免能力，進化騎士的基礎屬性相較於聖水花費來說也很高。我們調整了近戰進化卡牌，使其進化後的生命值加成盡量保持一致，而進化騎士的承傷能力將更多來自於其傷害減免，而非生命值加成。
❤️進化後生命值加成：
從1.2x降低為1.0x（-17%）
與未進化的迫擊炮相比，進化迫擊炮的攻擊速度更快、攻勢更猛烈，因此我們希望讓玩家投入更多精力來防禦進化迫擊炮。
❤️皇家巨人生命值：
從3072提升至3164（+3%）
❤️進化後生命值加成：
從1.1x降低為1.0x（-10%）
❤️皇家衛隊生命值：
從532提升至547（+3%）
❤️進化後生命值加成：
從1.11x降低為1.0x（-10%）
以6費以上的卡牌來說，皇家巨人和皇家衛隊進化前後的差距太大了。我們希望透過稍微加強他們的基礎形態來縮小這個差距。
⏱️進化後第一次出手速度：
從0.4秒延長至0.5秒（+25%）
與進化蝙蝠一樣，進化骷髏兵也失去了額外的第一次出手速度加成，所以他們需要更多的支援才能達到其上限。
❤️進化後生命值加成：
從1.2x降低為1.0x（-17%）
⚡進化特斯拉電磁塔被摧毀時還會釋放一次電磁脈衝。
進化特斯拉電磁塔的主要價值來自其進化後的生命值加成，但通常只能釋放一次電磁脈衝。現在進化特斯拉電磁塔一定會釋放至少兩次電磁脈衝：一次在部署時，一次在被摧毀時。
❤️進化後生命值加成：
從1.15x降低為1.1x（-4%）
💥旋風斬傷害：
從76提升至84（+11%）
瓦基麗武神進化後的生命值加成被稍微削弱，與其他近戰進化卡保持一致。她現在一次旋風斬就能消滅骷髏兵和蝙蝠。
💥奔跑炸彈人傷害：
從392降低為196（-50%）
⏱️奔跑炸彈人速度：
從「快」變為「極快」
調整前，進化攻城炸彈人更難應對，同時傷害也更高。進化攻城炸彈人的設計重點應該在於其生存能力，因此我們移除了奔跑炸彈人的傷害加成，並使其移動速度更快。
💥第二次和第三次電擊傷害：
從1x降低為0.5x（-50%）
進化電擊法術的威力主要來自其傷害。這次削弱將使這張卡牌的重點偏向於暈眩效果。
💥傷害：
從422降低為401（-5%）
炮兵造成的傷害過高，尤其是當兩座皇家塔都瞄準同一個部隊時。
❤️生命值：
從3204降低為2768（-14%）
雖然飛刀女爵有明顯的弱點，但考慮到其高生命值，想要重複利用這些弱點並不容易。
⏱️生產速度：
從9秒延長至12秒（+33%）
⏱️❤️持續時間：
從1分鐘5秒延長至1分鐘26秒（+32%）
聖水收集器生產的聖水總量和以前保持一致，但所需時間更長。聖水收集器和飛刀女爵在1倍聖水期間比較強勢。現在，在聖水收集器牌組有了非常搭的皇家塔部隊後，需要在平衡時也考慮到飛刀女爵。
⏱️第一次召喚哥布林：
從0.5秒延長至0.8秒（+60%）
之前第一次召喚哥布林的速度太快了，這樣讓不會預判哥布林鑽地機位置的玩家，很難有效應對它。
👑💥對皇家塔每秒傷害：
從28降低為23（-18%）
進入驟死賽階段後，跟其他進攻核心相比，毒藥法術過於強勢。我們降低其對皇家塔的傷害，以鼓勵玩家使用其他進攻核心，減少對循環使用毒藥法術的依賴。