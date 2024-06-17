📏射程：
從1600縮短為1200（-25%）
對於一個肉盾來說，巨人的傷害有點太高了，而且因為他的射程，他常常還能多打幾下。
💥技能傷害：
從399降低為207（-48%）
💥技能擊退：
從2500縮短為2000（-20%）
⏱️專屬護衛首次出手速度：從2秒延長為5秒（+150%）
皇家支援的高傷害、大幅擊退效果，還有專屬護衛飛快的首次出手速度，這些都為他增加了太多外在的強度，與小王子的整體設計關係不大。
❤️進化後生命值加成：-9%
雖然在上一次平衡性調整中，我們將大部分近戰進化卡牌的進化後生命值加成調整為原生命值的1.1倍，但進化騎士的表現依然一騎絕塵。所以我們決定取消他的進化後生命值加成，因為他的技能已經提升了他的有效生命值。別擔心，他仍然是最坦的近戰進化卡牌！
💥電磁脈衝傷害：
從192降低為148（-23%）
⏳電磁脈衝眩暈持續時間：-50%
雖然我們很高興看到進化特斯拉電磁塔的電磁脈衝技能大放異彩，但現在既然它一定會放出第二次脈衝，我們就需要降低衝擊波的強度。
⚡衝鋒距離：
從300降低為150（-50%）
⚡衝鋒距離：
從300降低為150（-50%）
蠻羊騎士和王子的衝鋒都太不穩定，而且很容易被打斷，而且他們聖水花費還偏高。從現在起，他們在被部署或被打斷後會更快發起衝鋒。
💨首次出手速度：-40%
哥布林投矛手往往還沒來得及攻擊就被消滅，因此我們希望這次調整能讓他們變得更可靠。以上調整也會影響哥布林大隊、哥布林小屋和哥布林巨人。
💥傷害：
從131提升至142（+8%）
吹箭哥布林是一張高風險高報酬的卡牌，但目前的報酬不夠高導致他遠不如其他卡牌。
❤️牢籠生命值：
從742提升至780（+5%）
哥布林正在加固牢籠的牆壁，因為它明顯落後於其他防禦建築。
⚡首次攻擊延遲：+150%
⏱️攻擊頻率：-13%
虛空法術的設計初衷是一個可以被反制的法術，但目前首次攻擊生效太快，導致對手來不及反應。本次調整目的是在不影響法術持續時間的情況下，讓對手有機會對虛空法術做出應對。
💥傷害：
從153降低為112（-27%）
🗡️飛刀裝填時間：-33%
我們原本對飛刀女爵的期望是能有效對抗速轉牌組，但對上高費卡牌時會略顯無力，不過她目前的表現已遠超這個預期。我們希望降低她的最高傷害，同時保持她的最低傷害不變。