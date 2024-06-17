雖然在上一次平衡性調整中，我們將大部分近戰進化卡牌的進化後生命值加成調整為原生命值的1.1倍，但進化騎士的表現依然一騎絕塵。所以我們決定取消他的進化後生命值加成，因為他的技能已經提升了他的有效生命值。別擔心，他仍然是最坦的近戰進化卡牌！