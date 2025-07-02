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2025年7月2日
Blog – Clash Royale

2025年6月更新

全新傳奇卡、全新卡牌進化、全新遊戲模式，還有榮耀之路重製！

榮耀之路重製、天梯模式（原傳奇之路）全新改版，是時候一試身手、勇攀顛峰囉！

還有《部落衝突:皇室戰爭》的全新遊戲方式——隆重推出「皇室戰爭:合成奇兵」！這是一個全新的模式，但使用的是大家熟悉喜愛的部隊！合成強力奇兵、打造精妙陣容，在這個回合制的4人競技場裡成為最終贏家！

精彩內容不止於此！新傳奇卡牌具有全新機制，一張卡牌，兩種形態！此外，新進化卡牌正飄向競技場，帶來各種新戰術！

精彩內容多多，透過本文了解一下吧！

詳細介紹

榮耀之路重製

超過9000了！

榮耀之路現在延伸到了10,000盃！

我們注意到，有很多玩家的獎盃數卡在了5,000-8,000盃這個區間，導致這個範圍內配對到的對戰強度越來越高。榮耀之路延伸到10,000盃之後，更強的玩家會有更多衝盃的空間，有更多機會遇到實力相當的對手、證明自己的出眾技巧！

現在，獎盃數達到9,000盃可進入全新競技場——歡迎來到瓦爾卡拉！不過，傳奇競技場的獎盃門檻沒有提升非常多，現在它處於9,500盃。而接下來就是……

主題季競技場！

主題季競技場會在獎盃數達到10,000盃時解鎖，為玩家開啟新階段的競技體驗。

  • 每個主題季競技場都有單獨的獎勵。

  • 這些競技場每個主題季都會更換，有些經典競技場也會返場，讓衝盃之旅保持新鮮、刺激。

  • 在主題季競技場（10,000-15,000盃）每次贏得對戰，獲得的獎盃數將直接提升至150盃。這樣，如果你實力過人，就能飛速衝盃囉！但是，反過來也是如此——輸掉對戰，損失的獎盃也會變成150盃！

  • 獎盃數達到15,000盃後，就會解鎖目前主題季的天梯模式。

獎盃數超過15,000盃後仍可繼續衝盃，但每次勝利獲得的獎盃數會變回30盃。這種情況下，獎盃數就單純是在好友排行榜上展示實力的方式了！

獎盃重置：進入主題季競技場後，玩家的獎盃會重置，根據上一季達到的盃數，重置回10,000盃-12,000盃這個範圍。

這個重置機制可以在不清除玩家努力成果的前提下，為大家衝盃的過程提供新鮮感，每個月都有努力的目標。

獎盃重置詳情

競技場重置前重置後
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天梯模式

每個主題季開始時，天梯模式（原傳奇之路）將處於鎖定狀態。

解鎖要求為：

  • 在目前主題季的主題季競技場中達到15,000盃

  • 或是在傳奇之路中達到大師聯盟賽I以上（僅限本次主題季）

  • 從8月開始，要求將改為在上一季達到冠軍聯盟賽

挑戰者聯盟賽I、II、III將被移除。天梯的聯盟賽等級將從大師聯盟賽I開始，也就是說，大家進入競技模式的起點會更接近終極冠軍聯盟賽。

這個調整會讓天梯模式變為更強調競技性的玩法。

徽章重製

徽章重製，外觀更酷炫！它們查看起來會更方便，分類等級的排列也更直觀，與卡牌和外觀類似。

  • 主題季限定類和年度相關的徽章會單獨陳列，其他舊徽章則會以更清晰的方式分組。

  • 全新的主題季徽章可透過達到13,500盃贏取，達到15,000盃可將其升至2級！

  • 在天梯模式中進入終極冠軍聯盟賽即可將主題季徽章升至3級，這樣可以減輕大家的負擔。

全新遊戲模式

《部落衝突:皇室戰爭》將推出全新遊戲模式「合成奇兵」。

合成奇兵是一種回合制遊戲模式，融合了大家喜愛的Clash世界角色、羈絆、隨機事件，以及充滿策略的快節奏對戰。以全新方式暢玩《部落衝突:皇室戰爭》！

  • 達到第3階競技場即可在遊戲模式切換器中體驗。

  • 無需組建牌組，直接開始對戰！

  • 你和對手都會從同一個卡池抽取卡牌……所以一定要留意對方的選擇，並進行反制！

合成奇兵將為你提供體驗《部落衝突:皇室戰爭》全新方式。我們非常期待收到大家的回饋，我們將根據大家的建議不斷優化這個模式，並規劃未來的遊戲模式設計！

全新傳奇卡牌

精靈女王

雙重樂趣……

強大的全新傳奇卡牌加入競技場，為《部落衝突:皇室戰爭》帶來前所未有的新機制！

精靈女王可以在兩種不同形態間切換：消耗6聖水的空中單位，可從高空遠程攻擊；消耗3聖水的另一種形態，可近戰橫掃競技場。

全新進化卡牌

骷髏氣球

雙倍麻煩！

進化骷髏氣球也將在本次主題季震撼登場！這次它將帶來兩個骷髏氣球，讓對手忙不過來。當它受到傷害時，會投擲第一個骷髏氣球，還沒等你反應過來——「砰」的一下，第二個骷髏氣球就接踵而至！不僅會造成傷害，它還會像本體卡牌一樣召喚骷髏兵。如果它以滿血狀態抵達皇家塔，就會在皇家塔上直接投擲兩個骷髏氣球。

精靈女王和進化骷髏氣球將於7月7日正式上線。

獎勵分配

我們已重新分配各模式下的獎勵，讓玩家能更輕鬆獲取更高價值的獎勵。調整範例如下：

精英魔法外卡：

  • 天梯中保留25,000張精英魔法外卡

  • 10,000張精英魔法外卡移至主題季競技場

  • 15,000張精英魔法外卡可透過活動獲得

此前，大部分精英魔法外卡集中在高等級聯盟賽，只有少部分玩家能夠獲得。現在，將有更多玩家能獲得並使用它們。
金幣：

  • 天梯（原傳奇之路）中的金幣從75,000降至25,000

  • 剩餘的50,000金幣將透過主題季競技場發放

寶石：

  • 2,525顆寶石從卡牌大師轉移至榮耀之路

  • 卡牌大師中的寶石獎勵調整如下：

    • 一般卡牌：150 -> 100寶石

    • 英雄卡牌：300 -> 100寶石

雖然卡牌大師之前提供的寶石總數更多，但只有少數玩家能獲得。

在5月份，相較於卡牌大師系統，透過榮耀之路獲取寶石的玩家增加了47%，參與度明顯更高。這項調整將幫助更多玩家，尤其是天梯中段的玩家，能更穩定地獲得寶石。

上次更新的獎勵平衡性調整顯著提升了玩家的獎勵獲取比例，而這次的各項調整是在上一輪基礎上的繼續深化。我們將持續優化獎勵結構，確保進度推進的公平性和激勵性，並讓更多玩家輕鬆參與。

其他獎勵調整

寶箱：

  • 我們對寶箱進行了一些調整。以前，許多寶箱外觀不同，但獎勵差不多。現在，我們優化了它們的定位，使每種寶箱都有更清晰的作用，讓你更清楚自己能獲得什麼，以及為何如此。調整範例如下：

    • 巨型寶箱：主要提供大量金幣，並包含史詩、傳奇與英雄卡牌。不再包含魔法外卡，使其在遊戲中有更廣泛的用途，而不會與稀缺獎勵類型重疊。

    • 神奇寶箱：更多卡牌和金幣；更少的史詩、傳奇和英雄卡牌。

    • 雷電寶箱：卡牌與金幣獎勵大幅提升，幾乎加倍！仍保留換卡功能，可重抽部分卡牌。魔法外卡已從該類型寶箱中移除，以避免與換卡功能（都能讓玩家選擇特定卡牌）重疊。

透過這些調整，每個寶箱都具有獨特性，無論是提供更多金幣、卡牌，還是其他具體獎勵。

對戰獎勵：

  • 對戰獎勵中的額外獎勵現在只有金幣

被移除的卡牌獎勵將在未來以其他形式回歸。我們計劃在暑假後測試全新的對戰獎勵形式，以優化整體體驗，敬請期待！

其他優化與調整

遊戲模式切換器

活動與挑戰之前隱藏在主題季分頁內——現在，它們被移到遊戲模式切換器中，因此更容易找到，也能讓你的牌組在不同模式之間同步！

整個賽季期間，你可以在那裡找到以下遊戲模式：

  • 榮耀之路

  • 天梯

  • 合成奇兵

  • 限時模式

  • 挑戰

  • 全球聯賽經典2v2對戰等模式不會在第一時間上線，但會在未來的更新中回歸。

  • 隨著遊戲模式切換器的持續優化，我們在未來將推出更多賽季輪換內容、實驗性玩法和遊戲性優化。

  • 個人聯賽和新手訓練營將繼續保留在選單中。

經典挑戰調整

經典挑戰已適配到新的活動系統。調整如下：

  • 獎勵調整為按里程碑發放，而不再是最終的一次性獎勵寶箱

  • 暫時取消達到12勝場時的卡牌之書獎勵

  • 仍可在戰敗3場後重新開始，但無法在達到12勝場後重新開始

  • 目前版本不再支援12勝徽章

經典挑戰會盡量保持與原本體驗一致，我們也會持續根據大家的回饋進行優化。

聖水顯示調整

為提升競技公平性和觀戰體驗，在以下情境中觀戰不再顯示聖水資訊：

  • 天梯

  • 全球聯賽

  • 好友列表友誼戰

  • 部落友誼戰 - 首領、副首領和長老除外

這能確保只有授權觀戰者（如賽事主播、主辦方）能在競技場合中查看聖水資訊。

其他調整

  • 卡牌現可按字母順序排序

  • 進化卡牌篩選器現在會顯示進化卡牌的美術效果

  • 骷髏氣球：新增彈跳動畫 + 死亡附加傷害命中特效

  • 烈焰精靈：更新視覺效果及資訊介面美術效果

問題修復

  • 漁大師現可在超級騎士跳躍時勾中對方

  • 加農炮戰車切換形態時不再重新鎖定目標

  • 哥布林小屋在附近有隱形單位時不再召喚出哥布林

  • 旋風法術預覽現在會顯示正確的數值

  • 修復敵方哥布林小屋星光等級顯示錯誤的問題

  • 哥布林巨人背上的投矛手不會再意外獲得符文巨人的附魔

  • 其他穩定性問題修復和閃退問題修復

內容就是這些囉！

全新模式、全新卡牌、全新進化卡牌，以及全新養成機制調整。現在就等你親自體驗囉！我們很樂意傾聽每一位玩家的回饋，所以別忘了在RedditDiscord上與我們分享你的想法，以及你未來想在遊戲中看到什麼！

我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊