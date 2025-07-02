我們已重新分配各模式下的獎勵，讓玩家能更輕鬆獲取更高價值的獎勵。調整範例如下：

精英魔法外卡：

天梯中保留25,000張精英魔法外卡

10,000張精英魔法外卡移至主題季競技場

15,000張精英魔法外卡可透過活動獲得

此前，大部分精英魔法外卡集中在高等級聯盟賽，只有少部分玩家能夠獲得。現在，將有更多玩家能獲得並使用它們。

金幣：

天梯（原傳奇之路）中的金幣從75,000降至25,000

剩餘的50,000金幣將透過主題季競技場發放

寶石：

2,525顆寶石從卡牌大師轉移至榮耀之路

卡牌大師中的寶石獎勵調整如下： 一般卡牌：150 -> 100寶石 英雄卡牌：300 -> 100寶石



雖然卡牌大師之前提供的寶石總數更多，但只有少數玩家能獲得。

在5月份，相較於卡牌大師系統，透過榮耀之路獲取寶石的玩家增加了47%，參與度明顯更高。這項調整將幫助更多玩家，尤其是天梯中段的玩家，能更穩定地獲得寶石。

上次更新的獎勵平衡性調整顯著提升了玩家的獎勵獲取比例，而這次的各項調整是在上一輪基礎上的繼續深化。我們將持續優化獎勵結構，確保進度推進的公平性和激勵性，並讓更多玩家輕鬆參與。

其他獎勵調整

寶箱：

我們對寶箱進行了一些調整。以前，許多寶箱外觀不同，但獎勵差不多。現在，我們優化了它們的定位，使每種寶箱都有更清晰的作用，讓你更清楚自己能獲得什麼，以及為何如此。調整範例如下： 巨型寶箱 ：主要提供大量金幣，並包含史詩、傳奇與英雄卡牌。不再包含魔法外卡，使其在遊戲中有更廣泛的用途，而不會與稀缺獎勵類型重疊。 神奇寶箱 ：更多卡牌和金幣；更少的史詩、傳奇和英雄卡牌。 雷電寶箱 ：卡牌與金幣獎勵大幅提升，幾乎加倍！仍保留換卡功能，可重抽部分卡牌。魔法外卡已從該類型寶箱中移除，以避免與換卡功能（都能讓玩家選擇特定卡牌）重疊。



透過這些調整，每個寶箱都具有獨特性，無論是提供更多金幣、卡牌，還是其他具體獎勵。

對戰獎勵：

對戰獎勵中的額外獎勵現在只有金幣

被移除的卡牌獎勵將在未來以其他形式回歸。我們計劃在暑假後測試全新的對戰獎勵形式，以優化整體體驗，敬請期待！