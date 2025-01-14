我們調整了進化皇家衛隊和黑暗王子的衝鋒觸發距離，使遊戲中同費卡牌的衝鋒觸發距離保持一致。現在，5費以上的軍隊，其衝鋒觸發距離均為2格；4費軍隊衝鋒觸發距離均為3格。

此外，我們稍微降低了進化皇家衛隊的衝鋒傷害，以與其他衝鋒可造成雙倍一般傷害的單位保持一致。