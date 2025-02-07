吹箭哥布林
遠程傷害
從142調整為135（-5%）
為了平衡自閉飛桶牌組，我們回調了一點去年六月對吹箭哥布林傷害的加強。即使傷害降低，吹箭哥布林仍然只需一次攻擊就能擊殺哥布林投矛手。
科學怪哥布林
怪物生命值
從2598調整為2393（-8%）
上個月，我們對博士進行了必要的平衡性調整，現在輪到怪物了！
皮卡超人
射程
從1.6格調整為1.2格（-25%）
去年上旬，我們提升了皮卡超人的射程，以改善她當時表現不佳的情況。隨後，我們推出或調整了幾張卡牌——如進化法師、進化野蠻人攻城槌、進化哥布林巨人、蠻羊騎士（變得更強）、科學怪哥布林以及皇家大廚——這些卡牌進一步提升了皮卡超人那次加強所帶來的影響，讓她在合適的牌組中顯得極為強大。
雖然我們對進化皮卡超人以及她的大部分數據都很滿意，但為了維持遊戲的整體平衡，我們現在要回調她的射程加強。
熔岩獵犬
熔岩幼犬傷害
從90調整為84（-7%）
皇家大廚推出後，熔岩獵犬和進化哥布林巨人獲益最多。由於他們有非常適配的皇家塔部隊，我們需要進行一定的平衡性調整。
進化哥布林巨人
哥布林出兵速度
從1.5秒調整為1.8秒（20%）
皇家大廚
烹飪時間
從「18秒至30秒」調整為「24秒至40秒」（33%）
攻擊速度
從0.9秒調整為1秒（11%）
增益門檻
從20%調整為33%
一座皇家塔被摧毀後，皇家大廚的烹飪速度會變慢。
皇家大廚的煎餅效果非常明顯，因此我們在設計上做了一些調整，以降低他烹飪煎餅的總數。首先，我們延長了烹飪時間。此外，我們讓他在損失一座皇家塔的情況下會放慢烹飪速度，因為之前玩家往往會選擇犧牲一座皇家塔，進而發起更強勢的進攻。
我們還調整了他的攻擊速度，以降低他的防禦能力。他之前的防禦機制與皇家塔公主過於相似，調整後會更加突顯他進攻型皇家塔部隊的主要定位。
但是，我們也提升了增益門檻（獲得增益需達到的最低生命值百分比），防止皇家大廚在即將被擊殺的軍隊身上浪費煎餅。
烈焰精靈
射程
從2調整為2.5（25%）
烈焰精靈的表現一直落後於冰雪精靈和閃電精靈。我們提升了他的射程，以增強其實力，同時也讓他與其他精靈的射程保持一致。
這個調整也會影響烈焰熔爐。
火槍手
首次出手速度
從0.8秒調整為0.7秒（-13%）
與其他遠程軍隊相比，火槍手有點遜色，因此我們略微加快她第一次的出手速度。
這個調整也會影響三個火槍手。
進化巨型雪球
滾動距離
從4格調整為4.5格（13%）
進化巨型雪球的技能獨特，使用起來非常考驗技巧，其影響力難以與其他進化卡牌抗衡。我們提升了它的滾動距離，讓這張卡牌變得更有吸引力。
修復進化狂暴伐木工會被特定法術直接消滅的問題。
修復敵方進化狂暴伐木工部署時播放的音效不正確的問題。
修復狂戰士的星光等級音效播放不正確的問題。