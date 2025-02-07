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2025年2月7日
Blog – Clash Royale

2025年2月平衡性調整

削弱⬇️

吹箭哥布林

遠程傷害
從142調整為135（-5%）

為了平衡自閉飛桶牌組，我們回調了一點去年六月對吹箭哥布林傷害的加強。即使傷害降低，吹箭哥布林仍然只需一次攻擊就能擊殺哥布林投矛手

科學怪哥布林

怪物生命值
從2598調整為2393（-8%）

上個月，我們對博士進行了必要的平衡性調整，現在輪到怪物了！

皮卡超人

射程
從1.6格調整為1.2格（-25%）

去年上旬，我們提升了皮卡超人的射程，以改善她當時表現不佳的情況。隨後，我們推出或調整了幾張卡牌——如進化法師進化野蠻人攻城槌進化哥布林巨人蠻羊騎士（變得更強）、科學怪哥布林以及皇家大廚——這些卡牌進一步提升了皮卡超人那次加強所帶來的影響，讓她在合適的牌組中顯得極為強大。

雖然我們對進化皮卡超人以及她的大部分數據都很滿意，但為了維持遊戲的整體平衡，我們現在要回調她的射程加強。

熔岩獵犬

熔岩幼犬傷害
從90調整為84（-7%）

皇家大廚推出後，熔岩獵犬和進化哥布林巨人獲益最多。由於他們有非常適配的皇家塔部隊，我們需要進行一定的平衡性調整。

進化哥布林巨人

哥布林出兵速度
從1.5秒調整為1.8秒（20%）

皇家大廚

烹飪時間
從「18秒至30秒」調整為「24秒至40秒」（33%）

攻擊速度
從0.9秒調整為1秒（11%）

增益門檻
從20%調整為33%

一座皇家塔被摧毀後，皇家大廚的烹飪速度會變慢

皇家大廚的煎餅效果非常明顯，因此我們在設計上做了一些調整，以降低他烹飪煎餅的總數。首先，我們延長了烹飪時間。此外，我們讓他在損失一座皇家塔的情況下會放慢烹飪速度，因為之前玩家往往會選擇犧牲一座皇家塔，進而發起更強勢的進攻。

我們還調整了他的攻擊速度，以降低他的防禦能力。他之前的防禦機制與皇家塔公主過於相似，調整後會更加突顯他進攻型皇家塔部隊的主要定位。

但是，我們也提升了增益門檻（獲得增益需達到的最低生命值百分比），防止皇家大廚在即將被擊殺的軍隊身上浪費煎餅。

加強⬆

烈焰精靈

射程
從2調整為2.5（25%）

烈焰精靈的表現一直落後於冰雪精靈閃電精靈。我們提升了他的射程，以增強其實力，同時也讓他與其他精靈的射程保持一致。

這個調整也會影響烈焰熔爐

火槍手

首次出手速度
從0.8秒調整為0.7秒（-13%）

與其他遠程軍隊相比，火槍手有點遜色，因此我們略微加快她第一次的出手速度。

這個調整也會影響三個火槍手

進化巨型雪球

滾動距離
從4格調整為4.5格（13%）

進化巨型雪球的技能獨特，使用起來非常考驗技巧，其影響力難以與其他進化卡牌抗衡。我們提升了它的滾動距離，讓這張卡牌變得更有吸引力。

問題修復

  • 修復進化狂暴伐木工會被特定法術直接消滅的問題。

  • 修復敵方進化狂暴伐木工部署時播放的音效不正確的問題。

  • 修復狂戰士的星光等級音效播放不正確的問題。

以上就是本次平衡性調整的內容！

如果你喜歡這些調整，或覺得還有改進空間，請告訴我們！我們非常重視你的想法與建議，並期待在社群平台、RedditDiscord上聽到你的意見！

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊