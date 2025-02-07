去年上旬，我們提升了皮卡超人的射程，以改善她當時表現不佳的情況。隨後，我們推出或調整了幾張卡牌——如進化法師、進化野蠻人攻城槌、進化哥布林巨人、蠻羊騎士（變得更強）、科學怪哥布林以及皇家大廚——這些卡牌進一步提升了皮卡超人那次加強所帶來的影響，讓她在合適的牌組中顯得極為強大。

雖然我們對進化皮卡超人以及她的大部分數據都很滿意，但為了維持遊戲的整體平衡，我們現在要回調她的射程加強。