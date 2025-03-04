萬箭齊發
範圍
從4格調整為3.5格（-13%）
萬箭齊發在瞄準軍隊發射出去後，通常還能附帶對皇家塔造成傷害，但其他法術則需要瞄得更準——擊中軍隊，或擊中皇家塔，很少能兩者兼顧。所以我們縮小萬箭齊發的範圍，以削弱它同時攻擊多個目標的能力。
復仇滾木
對皇家塔傷害
從58調整為44（-24%）
和萬箭齊發類似，我們降低滾木對皇家塔的傷害，以此減少它輕鬆「蹭傷害」的效益。
加農炮
攻擊速度
從0.9秒調整為1.0秒（-11%）
加農炮已經在競技場上稱霸好幾個主題季了。我們決定降低它的攻擊速度，使其仍能作為有效的干擾單位，同時給其他防禦建築更多亮相的機會。
狂暴法術
狂暴持續時間（離開法術範圍後）
從2秒調整為1秒（-50%）
以前，軍隊在離開狂暴法術範圍後，狂暴狀態仍會持續2秒。調整後，軍隊與法術之間的互動更直覺，狂暴法術和進化狂暴伐木工也更加平衡。
符文巨人
生命值
從2803調整為2508（-11%）
符文巨人被摧毀後的附魔持續時間
從無限調整為5秒
我們一直在努力讓符文巨人在遊戲中達到最理想的平衡狀態。最開始，符文巨人被摧毀後其附魔會立即消失，這有點太弱了，但接著調整為附魔無限持續又太過強大。現在，附魔效果會在符文巨人被摧毀後持續5秒。
閃電法師
傷害
從110調整為116（+5%）
閃電法師把他的電壓調高了！現在，他電擊精靈兩次就能摧毀他們。
進化巨型雪球
減速持續時間
從3秒調整為4秒（+33%）
與其他進化卡牌相比，進化巨型雪球需要一些強化，才能有足夠的競爭力。現在它的減速效果的持續時間更長，甚至還會對建築生效。
皇家大廚
烹飪時間
從「24秒-40秒」調整為「21秒-35秒」（-13%）
皇家大廚在上次平衡性調整中被削弱得過多，因此我們回調了部分調整。
公主
部署時間
從1.0秒調整為1.2秒（+20%）
首次出手速度
從0.5秒調整為0.3秒（-40%）
對於延遲較高的玩家來說，當對手將公主部署在橋上時，他們很難用軍隊和建築來吸引公主的注意力。我們將首次出手速度的時間挪了一部分到部署時間裡，使「橋頭公主」鎖定其他目標的機率更大。同時，這個改動也提升了她的防禦能力。
虛空法術
攻擊間隔
從1.3秒調整為1.0秒（-23%）
與其他法術相比，虛空法術目前相對較弱，因此我們縮短了其攻擊間隔及其整體持續時間，讓它擊中預期目標的機率更高。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊