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2025年3月4日
Blog – Clash Royale

2025年3月平衡性調整

削弱⬇️

萬箭齊發

範圍
從4格調整為3.5格（-13%）

萬箭齊發在瞄準軍隊發射出去後，通常還能附帶對皇家塔造成傷害，但其他法術則需要瞄得更準——擊中軍隊，或擊中皇家塔，很少能兩者兼顧。所以我們縮小萬箭齊發的範圍，以削弱它同時攻擊多個目標的能力。

復仇滾木

對皇家塔傷害
從58調整為44（-24%）

和萬箭齊發類似，我們降低滾木對皇家塔的傷害，以此減少它輕鬆「蹭傷害」的效益。

加農炮

攻擊速度
從0.9秒調整為1.0秒（-11%）

加農炮已經在競技場上稱霸好幾個主題季了。我們決定降低它的攻擊速度，使其仍能作為有效的干擾單位，同時給其他防禦建築更多亮相的機會。

狂暴法術

狂暴持續時間（離開法術範圍後）
從2秒調整為1秒（-50%）

以前，軍隊在離開狂暴法術範圍後，狂暴狀態仍會持續2秒。調整後，軍隊與法術之間的互動更直覺，狂暴法術和進化狂暴伐木工也更加平衡。

符文巨人

生命值
從2803調整為2508（-11%）

符文巨人被摧毀後的附魔持續時間
從無限調整為5秒

我們一直在努力讓符文巨人在遊戲中達到最理想的平衡狀態。最開始，符文巨人被摧毀後其附魔會立即消失，這有點太弱了，但接著調整為附魔無限持續又太過強大。現在，附魔效果會在符文巨人被摧毀後持續5秒。

加強⬆️

閃電法師

傷害
從110調整為116（+5%）

閃電法師把他的電壓調高了！現在，他電擊精靈兩次就能摧毀他們。

進化巨型雪球

減速持續時間
從3秒調整為4秒（+33%）

與其他進化卡牌相比，進化巨型雪球需要一些強化，才能有足夠的競爭力。現在它的減速效果的持續時間更長，甚至還會對建築生效。

皇家大廚

烹飪時間
從「24秒-40秒」調整為「21秒-35秒」（-13%）

皇家大廚在上次平衡性調整中被削弱得過多，因此我們回調了部分調整。

重製🔄

公主

部署時間
從1.0秒調整為1.2秒（+20%）

首次出手速度
從0.5秒調整為0.3秒（-40%）

對於延遲較高的玩家來說，當對手將公主部署在橋上時，他們很難用軍隊和建築來吸引公主的注意力。我們將首次出手速度的時間挪了一部分到部署時間裡，使「橋頭公主」鎖定其他目標的機率更大。同時，這個改動也提升了她的防禦能力。

虛空法術

攻擊間隔
從1.3秒調整為1.0秒（-23%）

與其他法術相比，虛空法術目前相對較弱，因此我們縮短了其攻擊間隔及其整體持續時間，讓它擊中預期目標的機率更高。

我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊