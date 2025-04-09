旋風法術和狂暴法術的主要價值在於其獨特機制提供的強大功能性。但是，現在這兩種法術的傷害都有點太高了，使得它們能和傷害類法術一樣非常有效地解決敵軍。

本次調整的目標是讓這兩張卡牌的核心價值回歸輔助其他卡牌，而不是單純的製造傷害。