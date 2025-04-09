旋風法術
傷害
從84x2調整為84（-50%）
狂暴法術
傷害
從192調整為148（-23%）
旋風法術和狂暴法術的主要價值在於其獨特機制提供的強大功能性。但是，現在這兩種法術的傷害都有點太高了，使得它們能和傷害類法術一樣非常有效地解決敵軍。
本次調整的目標是讓這兩張卡牌的核心價值回歸輔助其他卡牌，而不是單純的製造傷害。
科學怪哥布林
怪物生命值
從2393調整為2304（-4%）
飛刀女爵
傷害
從112調整為107（-5%）
在對戰前期，飛刀女爵的防守效果太過優秀，讓玩家在搭配牌組時可以格外側重進攻。
我們稍微削弱她的傷害，在保留飛刀女爵的關鍵卡牌互動之餘，使她在對戰前期的防守能力更加平衡。
哥布林大隊
哥布林的首次出手速度
從0.4秒調整為0.6秒（+50%）
我們減慢了哥布林的首次出手速度，以降低哥布林大隊的強度。
狂戰士
生命值
從832調整為896（+8%）
狂戰士最近吃很多青菜，現在身體更強壯，可以和敵人對抗更久了。
可疑草叢
傷害
從227調整為256（+12%）
可疑草叢主要的競爭者是攻城炸彈人，兩者對皇家塔的傷害差距不大，但使用攻城炸彈人有更穩定的效益。由於可疑草叢不太可靠的特點，我們提升了它的傷害。調整後，如果它能摸到皇家塔，可以取得更高的回報。
進化特斯拉電磁塔
脈衝傷害
從148調整為174（+17%）
我們加強了進化特斯拉電磁塔，讓它有更強的競爭力，能夠與進化加農炮、進化哥布林牢籠爭奪上場機會。
進化狂暴伐木工
進化所需次數
1 → 2
狂暴伐木工的幽靈傷害
從192調整為256（+33%）
之前的版本中，狂暴伐木工只需要部署1次就可以進化，導致他從一張輔助推進的高策略性卡牌，變成了只需要「無腦往場上丟」，盡量多觸發進化就好。所以我們沒有直接對他的玩法定位進行調整，而是將進化所需次數改為2次，同時大幅度加強狂暴伐木工的幽靈。
哥布林
首次出手速度
從0.4秒調整為0.6秒（+50%）
部署時間
從1.2秒調整為1秒（-17%）
我們減慢了哥布林的首次出手速度，以降低哥布林大隊的強度。為了彌補這項削弱，我們同時也調低哥布林這張卡牌的部署時間。
這項調整不會影響其它卡牌召喚出的哥布林，如哥布林飛桶、哥布林詛咒、哥布林鑽地機、進化哥布林巨人和進化迫擊炮。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊