2025年5月6日
Blog – Clash Royale
2025年5月平衡性調整！
本月的平衡性調整內容不多。從終極冠軍聯盟賽的對戰數據（平均數據以及前1000/前200玩家數據）來看，除少數幾種軍隊和熱門法術外，大部分卡牌的強度都處在比較健康的程度，使用率在5%-15%之間。
我們在本次調整中進行了幾項小幅度改動，讓版本環境更穩定，而且能更有效地分析卡牌重製的效果。
削弱⬇️
骷髏守衛
傷害
從122降低至117（-4%）
進化加農炮
炮擊範圍
從2.5格縮小至2格（-20%）
進化女巫
每個骷髏兵治療量
從109降低至73（-33%）
最大生命值
從1090降低至1048（-4%）
加強⬆️
進化皮卡超人
每次死亡治療
從142-565提升至160-577
11級的治療量
小型軍隊（生命值低於990）：從142提升至160（13%）
中型軍隊（生命值為991-1989）：從282提升至304（8%）
大型軍隊（生命值高於1990）：從565提升至577（2%）
皇家大廚
生命值
從2703提升至2921(8%)
卡牌重製🔄
加農炮戰車
生命值
從1648提升至1730（5%）
護盾機制調整，與生命值合併！
現在加農炮戰車不再具有兩段分開的生命值，而是會在血量降低至50%時變成建築。
金甲騎士
閃亮衝鋒現在可以向後衝鋒！
哥布林小屋
現在會在敵方軍隊靠近時生成哥布林投矛手！
如需了解卡牌重製的更多詳情，請觀看我們的最新介紹影片！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊