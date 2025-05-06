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2025年5月6日
Blog – Clash Royale

2025年5月平衡性調整！

本月的平衡性調整內容不多。從終極冠軍聯盟賽的對戰數據（平均數據以及前1000/前200玩家數據）來看，除少數幾種軍隊和熱門法術外，大部分卡牌的強度都處在比較健康的程度，使用率在5%-15%之間。

我們在本次調整中進行了幾項小幅度改動，讓版本環境更穩定，而且能更有效地分析卡牌重製的效果。

削弱⬇️

骷髏守衛

傷害
從122降低至117（-4%）

進化加農炮

炮擊範圍
從2.5格縮小至2格（-20%）

進化女巫

每個骷髏兵治療量
從109降低至73（-33%）

最大生命值
從1090降低至1048（-4%）

加強⬆️

進化皮卡超人

每次死亡治療
從142-565提升至160-577

11級的治療量

  • 小型軍隊（生命值低於990）：從142提升至160（13%）

  • 中型軍隊（生命值為991-1989）：從282提升至304（8%）

  • 大型軍隊（生命值高於1990）：從565提升至577（2%）

皇家大廚

生命值
從2703提升至2921(8%)

卡牌重製🔄

加農炮戰車

生命值
從1648提升至1730（5%）

護盾機制調整，與生命值合併！

現在加農炮戰車不再具有兩段分開的生命值，而是會在血量降低至50%時變成建築。

金甲騎士

閃亮衝鋒現在可以向後衝鋒！

哥布林小屋

現在會在敵方軍隊靠近時生成哥布林投矛手！

如需了解卡牌重製的更多詳情，請觀看我們的最新介紹影片！

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊