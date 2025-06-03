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2025年6月2日
Blog – Clash Royale

2025年6月平衡性調整！

削弱⬇️

刺客首領 

生命值
從2803調整為2721（-3%）

我們認為刺客首領在目前版本下已經有了穩固的地位，但她在血量極低的情況下，成功逃脫並向皇家塔發起突襲的頻率有點太高了。我們稍微降低了她的生命值，以減少這種讓人沮喪的情況。

哥布林小屋

生命值
從1305調整為1228（-6%）

出兵速度
從1.7秒調整為1.8秒（6%）

重製之後，哥布林小屋一直是防禦建築的大熱門。雖然我們很樂意看到競技場出現新戰術，但還是需要削弱這張卡牌來維護平衡性。

雷電法術

對皇家塔傷害
從318調整為286（-10%）

雷電法術是一個重要的法術，能夠剋制強大的5費支援軍隊，但目前它對皇家塔的傷害過高，超出了合理範圍。

進化冰雪精靈

冰爆傷害
從163調整為110（-33%）

進化冰雪精靈仍然是最強勢的進化卡牌之一，因此我們降低了它的傷害以削弱其強度，但同時保留了它的擊暈效果。

進化女巫

每個骷髏兵治療量
從73調整為64（-12%）

遊戲中可以剋制進化女巫的卡牌不多，主要是雷電法術或一些高傷害軍隊。這個調整是為了讓更多卡牌有機會剋制她。

加強⬆️

加農炮戰車

生命值
從1730調整為1809（+5%）

我們一直在密切關注加農炮戰車重製以後的表現，發現它失去護盾後明顯變弱了。為了彌補這一點，我們提升了它的生命值。

哥布林爆破狂

生命值降到50%之後的存活時間
從8秒調整為10秒（+25%）

哥布林爆破狂的技能對軍隊或建築造成傷害的頻率不高，導致其表現不如其他可造成濺射傷害的軍隊。為了突出其技能的價值，我們延長了他在生命值降到50%之後的存活時間。

小王子

專屬護衛傷害
從199調整為202（+1%）

技能傷害
從207調整為230（+11%）

相比其他英雄，小王子的表現並未達到預期，而且一般部署他是為了三卡循環，而不是為了他的技能。我們將加強皇家支援，使其更具競爭力。

符文巨人

生命值
從2508調整為2662（+6%）

進化法師

爆炸傷害
從230調整為281（+22%）

符文巨人和進化法師在目前遊戲版本中一直表現較弱，因此我們直接加強了這兩張卡牌的基礎屬性，讓他們能在競技場上發揮出更大作用。

卡牌重製🔄

進化獵人

捕獵網持續時間
從4秒調整為3秒（-25%）

捕獵網冷卻時間
從4秒調整為5秒（+25%）

首次出手速度
從0.8秒調整為0.7秒（-13%）

獵人

首次出手速度
從0.8秒調整為0.7秒（-13%）

進化獵人的捕獵網在對抗大型軍隊時過於有效，但獵人通常只出現在皇家巨人牌組中。我們將延長捕獵網的冷卻時間，同時加強獵人本身，這樣調整一是讓玩家在面對這張卡牌時不會覺得過於棘手，二是提升這張卡牌的實用性，讓它能適配更多牌組。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊