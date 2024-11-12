2v2聯盟賽重磅登場！11月12日至25日，和好友或隨機配對的隊友參加2v2對戰，攀登休閒聯盟賽天梯，邁向競技聯盟賽。接下來，能否登頂排行榜，將取決於你的團隊合作能力和對戰技術！
有30階階梯可以攀登。每贏一場，你都能往上攀登一階階梯，在這個過程中，你還將獲得金幣或主題季代幣。
戰敗不會讓你往回退——非常適合休閒玩家。攀登到休閒聯盟賽的最高處，你將獲得夕陽野豬騎士表情！
進入競技聯盟賽後，根據你目前的榮耀之路進度，你將獲得一個起始排名。
然後你的排名將根據你在2v2競技聯盟賽中的表現來決定，機制類似於傳奇之路。不斷取得勝利，爭取在排行榜名人堂中佔據一席之地。
11月25日後，根據你在2v2聯盟賽中取得的進度，你將獲得徽章：
在休閒聯盟賽中至少獲勝一次的徽章。
進入競技聯盟賽的徽章。排名前1000的玩家獲得的徽章上還會顯示他們的最終排名。
2v2聯盟賽期間，我們將在主題季商店中推出額外獎勵，包括2v2專屬表情。記得使用你在休閒聯盟賽中獲得的額外主題季代幣唷！
雖然排行榜記錄的是玩家個人的成績，但擁有一個好隊友可幫助你提升排名。你隨時可以配對隨機玩家快速開始對戰，但如果與好友組隊，你們可以制定策略、組建牌組，並藉此獲得優勢。如果你要尋找2v2的隊友，可加入《部落衝突:皇室戰爭》官方Discord，那裡有許多玩家也在尋找隊友！