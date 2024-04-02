挑戰者們，大家好！
全新皇家塔部隊──飛刀女爵與進化野蠻人攻城槌在本月雙雙登場！
有哪些精彩活動與挑戰與他們相關？一起來看看！
活動與挑戰
飛刀女爵（1v1和2v2）：4月1日至8日
🔪 體驗全新皇家塔部隊！
⚔️ 挑戰：4月5日至8日
🏆 獎勵：戰旗形象裝飾
飛刀女爵選卡 （1v1和2v2）：4月8日至15日
🔪 挑選卡牌組建最合適的牌組，好好利用她的致命飛刀！
⚔️ 挑戰：4月12日至15日
🏆 獎勵：戰旗形象裝飾
強化戰場 （1v1和2v2）：4月15日至22日
🔋 衝向競技場中央，獲取強化效果，稱霸競技場！
⚔️ 挑戰：4月19日至22日
🏆 獎勵：戰旗形象裝飾
野蠻人攻城槌選卡（1v1和2v2）：4月22日至29日
🐏 使用進化野蠻人攻城槌，衝擊敵方皇家塔！
⚔️ 挑戰：4月26日至29日
🏆 獎勵：戰旗形象裝飾
瘋狂轟炸！（1v1和2v2）：4月25日至5月1日
💣 攻佔競技場中央的迫擊炮以獲取支援！
⚔️ 挑戰：4月29日至5月1日
🏆 獎勵：戰旗形象裝飾
皇室聯賽（標準模式）：
4月6日至10日
皇室聯賽（三選一模式）：
4月20日至24日
新主題季新氣象！新皇家塔新打法！一起闖過各項挑戰吧！