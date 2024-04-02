飛刀女爵（1v1和2v2）：4月1日至8日

🔪 體驗全新皇家塔部隊！

⚔️ 挑戰：4月5日至8日

🏆 獎勵：戰旗形象裝飾

飛刀女爵選卡 （1v1和2v2）：4月8日至15日

🔪 挑選卡牌組建最合適的牌組，好好利用她的致命飛刀！

⚔️ 挑戰：4月12日至15日

🏆 獎勵：戰旗形象裝飾

強化戰場 （1v1和2v2）：4月15日至22日

🔋 衝向競技場中央，獲取強化效果，稱霸競技場！

⚔️ 挑戰：4月19日至22日

🏆 獎勵：戰旗形象裝飾

野蠻人攻城槌選卡（1v1和2v2）：4月22日至29日

🐏 使用進化野蠻人攻城槌，衝擊敵方皇家塔！

⚔️ 挑戰：4月26日至29日

🏆 獎勵：戰旗形象裝飾

瘋狂轟炸！（1v1和2v2）：4月25日至5月1日

💣 攻佔競技場中央的迫擊炮以獲取支援！

⚔️ 挑戰：4月29日至5月1日

🏆 獎勵：戰旗形象裝飾