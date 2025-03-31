對戰獎勵現在包括幸運寶物、額外獎勵和皇冠。這項額外獎勵既可能是隨機卡牌，也可能是金幣。隨機卡牌會從你已經解鎖的卡牌中挑選，稀有度可能是普通、稀有或史詩，具體取決於你目前競技場等級解鎖了哪些稀有度。

新對戰獎勵機制介紹

每天的前3次獲勝*可以贏得幸運寶物、額外獎勵和皇冠！繼續對戰，接下來的7場勝利*可獲得額外獎勵和皇冠。此後，你可以繼續透過對戰贏取皇冠。

*更新上線後的前4個禮拜，我們可能會測試不同的獎勵，具體勝場數也可能會有所變化。如果你獲得的獎勵與朋友不一樣，請別擔心！