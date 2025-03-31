我們徹底移除寶箱佇列、開箱時間和魔法鑰匙！
我們的目標是讓大家可以按自己的步調贏取獎勵。因此，我們簡化了對戰獎勵機制，將其與每日獲勝獎勵整合到一起。
現在，你可以隨心所欲地進行對戰，沒有任何限制，而且對戰結束立刻就能拿到豐厚獎勵！
對戰獎勵現在包括幸運寶物、額外獎勵和皇冠。這項額外獎勵既可能是隨機卡牌，也可能是金幣。隨機卡牌會從你已經解鎖的卡牌中挑選，稀有度可能是普通、稀有或史詩，具體取決於你目前競技場等級解鎖了哪些稀有度。
每天的前3次獲勝*可以贏得幸運寶物、額外獎勵和皇冠！繼續對戰，接下來的7場勝利*可獲得額外獎勵和皇冠。此後，你可以繼續透過對戰贏取皇冠。
*更新上線後的前4個禮拜，我們可能會測試不同的獎勵，具體勝場數也可能會有所變化。如果你獲得的獎勵與朋友不一樣，請別擔心！
每天的前3場對戰，你每場可以贏取5個額外皇冠，每天最多15個。
如果你的佇列中有等待開啟的寶箱，它們會立即開啟，將獎勵發放給你。魔法鑰匙會被移除，但會提供對應的金幣作為補償。
1把魔法鑰匙可轉換為5,000金幣，最多轉換30把魔法鑰匙（150,000金幣）。
本次更新，我們還會關閉目前版本的主題季商店、移除主題季代幣，並將其中的獎勵分配到遊戲的其他地方。
盡管主題季商店中有很多很棒的獎勵，但它在玩家間的人氣不是很高。有些玩家根本不參加主題季活動，還有些甚至都不知道有主題季商店。
我們希望讓所有玩家都能拿到豐厚獎勵，讓大家都能隨意暢玩自己喜歡的模式，而不是強制大家參加主題季活動。
從4月主題季開始，魔法碎片會加到免費通行券獎勵之路上。而進化碎片和卡牌之書則可以透過達成里程碑和參加社群活動獲取。
本次主題季獎勵系統重製還包括戰旗寶箱和戰旗代幣——它們也被移除了。不過，大家依然可以透過挑戰、活動、幸運寶物和皇室通行券獲得皇室戰旗，也可以從商店中購買它們。
更新上線後，玩家手中的戰旗代幣將轉換為金幣，並不再作為遊戲內物品存在。同時，主題季商店中的戰旗代幣特惠也會一併移除。
100戰旗代幣可轉換為2,000金幣，最多轉換2,000戰旗代幣（40,000金幣）。
全新英雄：刺客首領
刺客首領是遊戲中第一位花費為6聖水的英雄！
她的設計凸顯了「高風險，高報酬」的特性。與普通幻影刺客一樣，她也可以向敵人發動突襲，同時還具有額外能力。
她的主動技能「逃生手榴彈」能讓她向後傳送，以便再次發動突襲。別急，還沒說完呢！她的生命值降低至50%以下時，主動技能的冷卻就會重置，讓玩家有機會秀出操作、扭轉局勢！
全新進化卡牌：飛斧屠夫
飛斧屠夫升級了自己的斧頭，現在可以對附近單位造成額外傷害，並且將其擊退！這使得他的近距離攻擊更加致命、更難被摧毀，足以主宰整個競技場！
刺客首領和進化飛斧屠夫會在4月7日加入競技場。
我們對軍隊的尋路系統進行了大幅優化！
軍隊和建築：軍隊現在能提前確認建築位置，並調整行進路線，而不是等到撞上後才繞行。
軍隊和路徑：軍隊現在更少依賴固定路徑。之前，軍隊會先水平移動至固定路徑再前進，現在改為更自然地斜向移動。
雖然軍隊的核心移動邏輯有所調整，但我們盡可能保留了原有互動機制。我們的目標是讓移動更加穩定、可預測，並修複相關問題，同時不想讓這個調整影響遊戲meta或推翻現有的牌組和策略。
現在每個幸運寶物都有更高機率解鎖新卡牌！
4星幸運寶物現在有機會升級為5星。2星和3星幸運寶物有更高機率升級為4星，但升至5星的機率降低。
此外，3星幸運寶物現在可以開出皇家塔部隊。
每日連續打卡現已與對戰獎勵合併，但視覺效果仍會保留，而且比以往更酷炫。當你保持連續打卡時，你的個人資料介面也會燒起來！
你目前的連續打卡記錄也會顯示在你的個人資料中！
新增「再來一場」按鈕，對戰結束後，點擊該按鈕即可開始配對同模式的下一場對戰。但在部落戰、聯賽或挑戰中達到敗場上限後，該按鈕無法使用。
豬豬存錢筒現已移至商店
網路延遲得到改善
外觀選擇體驗優化：牌組收藏介面現在會顯示你目前的皇家塔造型，並且還新增了一個編輯選項，更方便你選擇啟用的外觀
幸運寶物的開啟速度更快
狂暴法術現在會提升飛斧屠夫和蠻羊騎士的攻擊速度
所有部署後能產生3個單位以上的卡牌，在競技場兩側部署時排列方式都會完全對稱，涉及的卡牌包括皇家衛隊、皇家野豬、骷髏守衛、惡棍小隊、哥布林大隊、野蠻人、骷髏軍團、骷髏氣球、電擊車小隊、蝙蝠、亡靈、亡靈大軍
不同稀有度卡牌之間的數值成長更一致
新增選項：長按個人聯賽名稱可複製其連結
隊友退出聊天時不會再關閉好友請求彈窗
修復進化獵人不會網住其他單位的各種情況
修復空中軍隊被進化獵人網住後，不會被當成地面軍隊攻擊的問題
修復軍隊卡在空中或卡在地面的視覺問題
修復軍隊被進化超級騎士擊飛時，會意外穿過河道的問題
修復閃電巨人被進化超級騎士攻擊時，未能正常被擊退的問題
修復關於符文巨人附魔的一些問題
修復絕世武僧的技能「無我境界」的一些問題
修復部分軍隊上方不顯示進化標誌的問題
修復皇家大廚煎餅強化效果異常的問題
修復部分軍隊（如野蠻人攻城槌和聖水戈侖）被皇家大廚強化後，不會召喚單位的問題
符文巨人被進化哥布林牢籠拉進牢籠後，不會再提供附魔
進化雷電飛龍被符文巨人附魔後，造成額外傷害的節點改為每第三次攻擊，而不是每第三次雷電傳遞
皇家大廚的煎餅現在可以命中突進單位和地下的威猛礦工
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊