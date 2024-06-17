全新卡牌、競技場、寶箱、一位新統治者，還有更多精彩內容！
從6月17日開始踏上哥布林女皇征途，體驗全新競技場、卡牌、寶箱和超讚獎勵！
哥布林女皇征途是全新的遊戲模式，玩家達到12階競技場即可參加。
在之前選擇榮耀之路和傳奇之路模式的地方，點擊哥布林女皇征途，即可進入這個模式。
征途以四個獨特的哥布林主題競技場開始：
哥布林金礦
起始競技場
等級上限：9
危險泥坑
獎盃數達到1000時解鎖該競技場
等級上限：11
進化欄位+1
廢料場
獎盃數達到2000時解鎖該競技場
等級上限：13
先祖宮殿
獎盃數達到3000時解鎖該競技場
等級上限：15
進化欄位+1
獎盃數達到3400時，可解鎖一款專屬表情。
哥布林女皇塔將引入一種獨特的遊戲機制：
部署哥布林卡牌將為哥布林女皇的技能蓄能，花費達到20聖水即可完成蓄能。
完成蓄能後，再部署一張哥布林卡牌將啟用該技能，派出「小小哥布林」飛往兩路進攻。
目前該皇家塔部隊只能在女皇征途模式使用，但將來我們也可能會在其他遊戲模式中推出。
三張全新哥布林卡牌只能在女皇征途遊戲模式中解鎖。解鎖後，可在其他遊戲模式使用他們，包括榮耀之路和傳奇之路。
哥布林爆破狂
哥布林爆破狂是一張稀有卡牌，可造成範圍傷害並在被消滅時爆炸。生命值較低時，他會衝向距離最近的建築。可在哥布林金礦競技場解鎖他。
哥布林詛咒
哥布林詛咒是一張史詩卡牌，可造成範圍傷害，那被它消滅的部隊會怎麼樣呢？
他們會變成哥布林。
哥布林機甲
哥布林機甲用兩隻機械手臂處理近戰目標，用巨大火箭轟炸遠程目標。可在廢料場競技場解鎖這張傳奇卡。
新增三種哥布林寶箱：
哥布林收藏箱（解鎖需3小時）
哥布林保險箱（解鎖需8小時）
哥布林賞金箱（解鎖需12小時）
哥布林寶箱只能在新遊戲模式中獲得，每三個寶箱中將有一個是哥布林寶箱。
現在可透過部落戰對戰獲得寶箱。
現在幸運寶物除了本來就有的其他獎勵，還有機率直接解鎖完整進化卡牌。傳奇幸運寶物掉率表調整如下：
調整前：* 傳奇卡牌之書：33.3%（1/3）* 50,000張精英魔法外卡：33.3%（1/3）* 全能之書：33.3%（1/3）
調整後：* 傳奇卡牌之書：33.3%（1/3）* 50,000張精英魔法外卡：33.3%（1/3）* 全能之書：22.2%（2/9）* 解鎖完整進化卡牌：11.1%（1/9）
牌庫現在新增全新排列選項。
按進化排列現在可顯示進化進度。
新增檢舉不當玩家名稱的功能。
新增牌組和管理現有牌組的介面更新。
現在每個模式都有專屬牌組編輯介面。
之前，複製或分享牌組的按鈕位於右下方。現在被移到左上角，在這裡還可以新增牌組。
從本次更新開始，解鎖傳奇之路會將使用中的牌組複製到傳奇之路牌組編輯介面的欄位1。
對於在本次更新前就已解鎖傳奇之路的玩家，系統會將榮耀之路編輯介面中全部非空白的牌組複製到傳奇之路的牌組欄位中。
牌組欄位將不再隨國王等級解鎖；國王等級達到2級後，所有模式的牌組編輯介面都會有最多10個牌組欄位。
修復特斯拉電磁塔在未被其他單位摧毀的情況下，因持續時間結束而消失時不會發出脈衝的問題。
修復特斯拉電磁塔在部署過程中被凍結時的行為。
修復社群活動中可領取獎勵時未顯示「可以領取」圖示的問題。
傷害減免現在可正確應用於傷害加成，因此解決單位使用技能或護盾啟用時，其傷害減免效果在面對傷害加成效果時不起作用的問題。
如果玩家在部落戰中贏得多場決鬥對戰，每日任務現在會正確計算超過一次的勝利。
卡牌達到15級時，不再移除資訊介面的魔法物品按鈕。
希望大家喜歡這次更新，我們競技場見！