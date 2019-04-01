女巫： 陣亡時會召喚出3個骷髏兵

飛行器： 攻擊速度從1.0秒降低至1.1秒



蠻羊騎士： 流星索減速效果從100%降低至85%

骷髏巨人： 首次攻擊出手速度從0.5秒提升至0.3秒，碰撞值從15提升至18（更難因碰撞或擊退效果而產生位移）

幻影刺客： 生命值降低4%



哥布林小屋： 出兵速度從4.75秒提升至4.5秒



關於蠻羊騎士的流星索，雖然被擊中的敵方單位看起來像是被擊暈了，但實際上流星索的運作機制僅限於減緩敵方單位的移動速度 - 不包括攻擊速度。被流星索捆住的軍隊依然能進行攻擊，在本次調整實裝後，玩家能更清楚地看到被捆住的部隊並不會完全定住不動。