我們對《部落衝突:皇室戰爭》進行卡牌平衡性調整是基於大量的遊戲測試，並根據玩家回報的遊戲心得與建議進行資料分析之後的綜合考量。挑戰者們可以期待每個月的平衡性調整，這些調整都是為了給玩家帶來更好的遊戲體驗。
本輪平衡性調整主要是針對女巫、飛行器、幻影刺客，還有更多卡牌的調整，敬請期待！
女巫：
陣亡時會召喚出3個骷髏兵
飛行器：
攻擊速度從1.0秒降低至1.1秒
蠻羊騎士：
流星索減速效果從100%降低至85%
骷髏巨人：
首次攻擊出手速度從0.5秒提升至0.3秒，碰撞值從15提升至18（更難因碰撞或擊退效果而產生位移）
幻影刺客：
生命值降低4%
哥布林小屋：
出兵速度從4.75秒提升至4.5秒
關於蠻羊騎士的流星索，雖然被擊中的敵方單位看起來像是被擊暈了，但實際上流星索的運作機制僅限於減緩敵方單位的移動速度 - 不包括攻擊速度。被流星索捆住的軍隊依然能進行攻擊，在本次調整實裝後，玩家能更清楚地看到被捆住的部隊並不會完全定住不動。
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讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊