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2022年12月11日
Blog – Clash Royale

Clash聖誕節更新

挑戰者們，大家好！

今年年底，我們為大家帶來了一次包含許多遊戲性優化的迷你更新。

該更新預計將於12月12日維護後實裝！

表情管理

在對戰和部落聊天中，你最喜愛的表情會出現在備選表情的最前端！

一直在等待特定的表情出現在商店中？將尚未獲取的表情加入願望清單，當它在商店中推出時你就會收到通知。

排行榜更新

部落排行榜

部落和好友排行榜現在會根據以下因素進行排名：

  • 天梯評分

  • 獎盃數

  • 聯盟賽（同分選拔機制）

尚未進入終極冠軍聯盟賽的玩家還是會根據獎盃數排名。獲得天梯評分的玩家則會優先顯示天梯評分。

皇室排行榜

玩家

現在會顯示傳奇之路排行榜。

部落

部落獎盃會根據部落成員的獎盃數計算。

我們加入了「部落傳奇積分」，它會根據部落成員的天梯評分決定部落的排名。獎盃數與積分可切換顯示。

計算方式為：

  • 排名最高的10位玩家佔50%

  • 積分最高的接下來10位玩家佔25%

  • 積分最高的接下來10位玩家佔12%

  • 積分最高的接下來10位玩家佔10%

  • 積分最低的10位玩家佔3%

本地排行榜回歸！

全新魔法物品：卡等提升藥水

可以讓選定卡牌的等級暫時提升至你的皇家塔等級。

  • 牌庫中會顯示等級獲得提升的卡牌

  • 點擊等級獲得提升的卡牌會顯示剩餘的卡等提升時間

  • 所有使用自己牌庫組建牌組的遊戲模式，都適用卡等提升效果。

  • 提升持續時間：1小時

  • 最大存放上限：8個

  • 如果超過存放上限，則會獲得500金幣

大家可以透過以下途徑獲得卡等提升藥水：每日任務、皇室通行券、傳奇之路、挑戰和商店。

除了全新魔法物品外，我們還調整了主題季卡等提升卡牌在牌庫中的視覺效果。

部落禮物

為了傳遞Clash聖誕節的祝福，玩家可以在商店中購買禮物送給部落成員。

但購買和接收禮物的玩家，當下都必須是部落的成員。

平衡性調整

狂暴法術：

  • 加入法術傷害（隨卡牌等級變化）

  • 範圍縮小

  • 持續時間固定（不再隨卡牌等級變化）

（上述調整也適用於狂暴伐木工的狂暴效果）

如果大家錯過了12月7日發布的平衡性調整內容，可點擊此處了解詳情！

問題修復

  • 重播將會正常運作

  • 修復一個罕見的訓練營問題

  • Android裝置的皇室資訊現在會正確顯示

  • 每日任務不會再包含玩家無法完成的任務，例如請求捐贈卡牌或參加挑戰