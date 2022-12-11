挑戰者們，大家好！
今年年底，我們為大家帶來了一次包含許多遊戲性優化的迷你更新。
該更新預計將於12月12日維護後實裝！
表情管理
在對戰和部落聊天中，你最喜愛的表情會出現在備選表情的最前端！
一直在等待特定的表情出現在商店中？將尚未獲取的表情加入願望清單，當它在商店中推出時你就會收到通知。
排行榜更新
部落排行榜
部落和好友排行榜現在會根據以下因素進行排名：
天梯評分
獎盃數
聯盟賽（同分選拔機制）
尚未進入終極冠軍聯盟賽的玩家還是會根據獎盃數排名。獲得天梯評分的玩家則會優先顯示天梯評分。
皇室排行榜
玩家
現在會顯示傳奇之路排行榜。
部落
部落獎盃會根據部落成員的獎盃數計算。
我們加入了「部落傳奇積分」，它會根據部落成員的天梯評分決定部落的排名。獎盃數與積分可切換顯示。
計算方式為：
排名最高的10位玩家佔50%
積分最高的接下來10位玩家佔25%
積分最高的接下來10位玩家佔12%
積分最高的接下來10位玩家佔10%
積分最低的10位玩家佔3%
本地排行榜回歸！
全新魔法物品：卡等提升藥水
可以讓選定卡牌的等級暫時提升至你的皇家塔等級。
牌庫中會顯示等級獲得提升的卡牌
點擊等級獲得提升的卡牌會顯示剩餘的卡等提升時間
所有使用自己牌庫組建牌組的遊戲模式，都適用卡等提升效果。
提升持續時間：1小時
最大存放上限：8個
如果超過存放上限，則會獲得500金幣
大家可以透過以下途徑獲得卡等提升藥水：每日任務、皇室通行券、傳奇之路、挑戰和商店。
除了全新魔法物品外，我們還調整了主題季卡等提升卡牌在牌庫中的視覺效果。
部落禮物
為了傳遞Clash聖誕節的祝福，玩家可以在商店中購買禮物送給部落成員。
但購買和接收禮物的玩家，當下都必須是部落的成員。
平衡性調整
狂暴法術：
加入法術傷害（隨卡牌等級變化）
範圍縮小
持續時間固定（不再隨卡牌等級變化）
（上述調整也適用於狂暴伐木工的狂暴效果）
問題修復
重播將會正常運作
修復一個罕見的訓練營問題
Android裝置的皇室資訊現在會正確顯示
每日任務不會再包含玩家無法完成的任務，例如請求捐贈卡牌或參加挑戰