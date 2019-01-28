平衡性調整



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因為全新競技場“驚魂小鎮”的推出，我們對各階競技場對應解鎖的卡牌進行了調整，快去您的牌庫中看看有沒有解鎖新的卡牌吧！（如果你已解鎖某張卡牌，哪怕它被移至更高競技場，你也依然能從寶箱中開出這張卡牌。）

