全新競技場
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隆重推出新競技場——驚魂小鎮！達到3600盃即可解鎖。
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傳奇競技場移至4000盃解鎖
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從4000盃及以上競技場中獲得的寶箱將包含更多卡牌和金幣！
全新卡牌
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攻城炸彈人：這兩個炸彈人舉著炸藥桶，在競技場上視死如歸。
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新卡牌將於二月重磅推出！
兩種全新遊戲模式
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豬豬慶典：每隔一會兒，競技場上會出現皇家野豬，為您和對手提供支援！
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迷你牌庫：系統將提供一個包含40張卡牌的迷你牌庫，從中挑選卡牌配置牌組！
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這些新模式將在二月陸續推出。
遊戲性優化
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更新後，換卡將更加方便——發起換卡時將可選擇四張想要換出的卡牌，但最後只有一張會被換出。
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創建個人聯賽時將可以設置敗場上限
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新創建的個人聯賽將自動分享到部落聊天視窗中
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部落推薦功能將顯示你好友所在的部落（最多顯示5個）
平衡性調整
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因為全新競技場“驚魂小鎮”的推出，我們對各階競技場對應解鎖的卡牌進行了調整，快去您的牌庫中看看有沒有解鎖新的卡牌吧！（如果你已解鎖某張卡牌，哪怕它被移至更高競技場，你也依然能從寶箱中開出這張卡牌。）
希望您喜歡這次更新，如果您有任何建議或想法，請您透過遊戲內與我們取得聯繫！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊