《部落衝突:皇室戰爭》將發生什麼新變化？2v2按鈕為什麼不見了？一起來看看吧！
告別2v2按鈕，迎接派對按鈕！
2v2按鈕已被全新的派對按鈕替代。派對按鈕的功能很簡單，點擊派對按鈕，就可以獨自或與朋友一起暢玩各種遊戲模式！
除了普通的2v2模式（2v2模式還是會繼續陪伴大家），派對按鈕中各種遊戲模式會循環出現等您暢玩，每48小時更換一次。而且最棒的一點是，您能夠在不失去獎盃的情況下，透過派對模式獲得以下獎勵：
皇冠
獲勝金幣獎勵
寶箱
2v2配對機制即將迎來改變。
派對模式中的對戰將根據國王等級和卡牌等級進行配對。
如果您想嘗試各種新牌組，點擊派對按鈕就對啦！
It's Draft - but you have more control over your deck building strategy! You get to choose all 8 of the cards that you use in the Battle. Choose from 3 cards, and also see what 3 cards your opponents choose from!
Triple Draft will be available in Friendly Battles.
在設定頁面中綁定Supercell ID即可獲取免費表情！
如果您已綁定Supercell ID，在本次更新後，免費表情將會在您首次上線時自動加入您的收藏中。
《部落衝突:皇室戰爭》引入了避免平局出現的「決勝時刻」機制。也就是說，以後除了1v1天梯對戰，其他模式中將很難再出現平局。
決勝時刻詳細機制？
在對戰結束時，單座皇家塔生命值最低的一方將輸掉對戰。
高科技的半透明時代到來啦！對戰最後的倒數計時將調整為半透明顯示。
如果部落首領長時間未登入遊戲，系統會將首領職位移交給加入部落時間最長的副首領。
如果首領連續35天未登入遊戲，系統會將其自動降職，首領會在降職前14天和前3天收到遊戲內的提醒訊息。
如果部落中沒有副首領，首領職位將移交給加入部落時間最長的長老。
炸彈兵新增星光等級第2級，加農炮新增星光等級第3級！
優化自助支援服務機器人Sparky
優化玩家支援工具
第三方聯賽組織者現在可透過深度連結觀看重播
調整商店介面
優化設定介面
優化皇室通行券介面
不再支援x86 Android裝置
修復活動記錄中聯賽分頁的顯示問題
修復部分重播中重播控制按鈕無法使用的問題
修復2v2配對過程中取消配對有低機率閃退的問題
修復關閉榮耀之路介面後，皇室通行券獎勵介面未正確刷新的問題
修復全球聯賽圖片被壓扁的問題
修復退出部落後立即加入新部落可能導致的閃退問題
修復重新安裝遊戲後第一次啟動時會閃退的問題
修復玩家沒有在一次登入期間內完成全部教學而導致的閃退問題
修復玩家在使用寶石跳過某一階等獎勵時可能出現的閃退問題
修復一些圖像效果顯示錯誤的問題
修復開啟每日精選中的寶箱時閃退的問題
修復玩家在首次進入聯盟賽時獎盃數被重置的問題
《部落衝突:皇室戰爭》歡慶萬聖節，盡請期待第4季十月驚魂主題季！
主題季第4季還將帶來更多精彩內容，包括全新卡牌、全新競技場，還有各種「驚」喜，千萬不要錯過唷！