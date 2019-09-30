2v2按鈕已被全新的派對按鈕替代。派對按鈕的功能很簡單，點擊派對按鈕，就可以獨自或與朋友一起暢玩各種遊戲模式！

除了普通的2v2模式（2v2模式還是會繼續陪伴大家），派對按鈕中各種遊戲模式會循環出現等您暢玩，每48小時更換一次。而且最棒的一點是，您能夠在不失去獎盃的情況下，透過派對模式獲得以下獎勵：





皇冠



獲勝金幣獎勵



寶箱



