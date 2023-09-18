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18 Eyl 2023
Blog – Hay Day

Hay Day 2023 Sonbahar Güncellemesi Çıktı!

Hay Day'in yeni güncellemesine merhaba diyoruz! Sonbahar güncellememizde sizi bekleyen taptaze içeriklere bir göz atın!

Yeni Üretim Binası:

- Yulaf Lapası Barı

- Elmalı Yulaf Lapası

- Naneli Yulaf Lapası

- Tatlı Yulaf Lapası

Yeni Ekin:

- Yulaf

- Ananaslı Hindistan Cevizli Bar (Fırın)

- Lüks Sabun (Banyo Kulübesi)

- Kahvaltı Tabağı (Yoğurt Makinesi)

Yeni Kuşlar! PENGUENLER

- Mavi Penguen

- Gri Penguen

- Penguen Dekorasyonları (Çöl Bitkisi ve Yüzen Kütük)

Ayrıca çeşitli arayüz geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri!

#HayDay