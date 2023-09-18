Hay Day'in yeni güncellemesine merhaba diyoruz! Sonbahar güncellememizde sizi bekleyen taptaze içeriklere bir göz atın!
Yeni Üretim Binası:
- Yulaf Lapası Barı
- Elmalı Yulaf Lapası
- Naneli Yulaf Lapası
- Tatlı Yulaf Lapası
Yeni Ekin:
- Yulaf
- Ananaslı Hindistan Cevizli Bar (Fırın)
- Lüks Sabun (Banyo Kulübesi)
- Kahvaltı Tabağı (Yoğurt Makinesi)
Yeni Kuşlar! PENGUENLER
- Mavi Penguen
- Gri Penguen
- Penguen Dekorasyonları (Çöl Bitkisi ve Yüzen Kütük)
Ayrıca çeşitli arayüz geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri!
#HayDay