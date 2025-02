Les logiciels open source gratuits nous ont été d'une aide inestimable pour créer nos jeux. L'ingéniosité et la créativité de votre logiciel a rendu l'expérience de jeu de nos joueurs encore plus interactive et amusante. Merci beaucoup!

Conformément aux termes établis par les licences des programmes utilisés dans nos jeux, vous pouvez consulter la liste de toutes les licences (en anglais uniquement) depuis le lien suivant:

Liste des licences tierces