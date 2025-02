Vastine Helsingin Sanomien artikkeliin

HS (16.2.2019) kirjoitti Supercellin Brawl Stars pelistä ja sen ansaintamekanismeista. Ikävä kyllä emme huomanneet yleiseen media-sähköpostiimme esitettyä kommenttipyyntöä, mikä oli meidän virheemme. Haluaisimme tuoda oman näkökulmamme keskusteluun ja korjata jutun asiavirheet.

Ensinnäkin, on hyvä, että rahankäytöstä peleissä puhutaan, varsinkin nuorten osalta. Mobiilipelaaminen ja siihen liittyvä free-to-play ansaintamalli on monelle vielä uusi asia. Mitä enemmän siitä keskustellaan, sitä nopeammin alalle tulee vakiintuneita käytäntöjä, mikä on niin pelaajien kuin pelinkehittäjienkin etu. Meillä pelifirmoilla on asiassa suuri vastuu, varsinkin silloin kun lapset pelaavat pelejämme.

Me Supercellillä olemme panostaneet paljon toimintamme läpinäkyvyyteen. Meille on tärkeää, että pelaajat ja nuorten pelaajien vanhemmat ovat tietoisia mikä on maksullista ja mitä työkaluja pelaajilla sekä vanhemmilla on käytössään pelaamisen ja maksujen hallinnointiin. Myös esimerkiksi Apple on panostanut tähän paljon, ja jokaisesta iPhonesta löytyvä Ruutuaika (engl. "Screen Time") on erinomainen työkalu lasten peliajan ja ostojen hallinnointiin.

Mielestämme on virheellistä kutsua "lootbox"-mekaniikkaa uhka- tai rahapeliksi. Vuosikymmeniä markkinoilla olleet keräilykortit - esimerkiksi jääkiekkokortit - toimivat täsmälleen samalla tavalla, puhumattakaan tunnetuista korttipeleistä, kuten Pokemon ja Magic: The Gathering. Näitä kortteja on saanut ostaa esimerkiksi kioskeilta ja tätä ei ole koskaan rinnastettu uhkapeleihin.

Oleellisin jutussa esiintynyt asiavirhe oli, että Supercell poistaisi ostettavia tavaroita loot boxeista kierrosta tarjousten ajaksi. Ensinnäkin, tämä ei pidä paikkaansa. Toiseksi, järjestelmä on ennustettava ja läpinäkyvä eikä pelaajaa manipuloida ostopäätökseen. Julkaisemme avoimesti lootboxien sisältämien tavaroiden todennäköisyydet pelin sisällä ja lisäksi pelin kaiken sisällön voi hankkia käyttämättä rahaa.

Pelitilin poistaminen on vain ääritapauksessa niin vaikeaa kuin jutussa kerrotaan. Helpoin tapa on tietysti tuhota peli puhelimesta, mikä poistaa myös monissa tapauksissa pääsyn pelitilille. Oman tilinsä voi poistaa myös suoraan pelistä hyvin suoraviivaisesti ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sille tarkoitetun napin kautta. Jutussa mainittuja maksukuitteja tarvitaan ainoastaan jos näin ei ole toimittu, ja kysymme niitä varmistaaksemme, että pelitili todella kuuluu yhteyttä ottavalle käyttäjälle. Nämä tapaukset ovat hyvin pieni vähemmistö, sillä useimmat poistavat pelin puhelimestaan tai suoraan pelistä.

Juttu sai kuitenkin meidät ymmärtämään, että ohjeistus tilin poistoon on epäselvä, ja korjaamme sitä parhaillaan.

Jutussa on maininta DeltaDNA:n tutkimuksesta. Sen tuloksia tulkitaan tarkoitushakuisesti. Oletettavasti maksavien pelaajien osuus kaikista pelaajista on myös kasvanut, koska pelien ansaintamekanismit ovat kehittyneet reilummiksi ja läpinäkyvämmiksi. Tämä on terve kehityssuunta kaikkien kannalta.

Lopuksi haluamme todeta, että pelaajiemme ja pelimedian keskuudessa vallitsee laaja käsitys siitä, että Brawl Stars on yksi reiluimmista free-to-play-malliin pohjautuvista peleistä. Tämän voi itsekukin todeta käymällä vaikka pelin Reddit-sivuilla tai lukemalla Brawlista kirjoitettuja artikkeleja pelimediasta:

Pocket Gamer: How does Brawl Stars monetise?: "In that regard, the game's monetisation is well honed but isn't aggressive and there will be little incentive for most players to spend any money."

Polygon: Brawl Stars is a worthy, if simple, Clash Royale successor

Kiitokset vielä jutusta ja toivomme, että avoin keskustelu aiheesta jatkuu! Se on tärkeää koko toimialamme kannalta.

Kaikkien Supercelliläisten puolesta,

Ilkka Paananen