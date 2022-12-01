感谢您对账号安全和公平游戏的关注！

为玩家提供一个安全公平的游戏环境是我们的首要任务。为实现这一目标，我们不允许任何作弊或侮辱性行为。我们希望各位玩家能时刻遵守游戏规定，保持公平游戏精神。

任何涉及下列不当行为或违反Supercell《服务条款》的账号将面临相应处罚，处罚措施包括但不限于：撤销游戏内货币、临时封禁甚至永久封禁。

为了帮助我们营造一个良好的游戏环境，同时也为了保护您的账号及设备安全，在游戏时请牢记：

游戏时要尊重他人！

侮辱性行为

我们在一起玩游戏是为了享受游戏带来的乐趣。有时候难免会因输掉战斗或德比竞赛与朋友发生争论。有争论很正常，但相互攻击辱骂会让游戏变得毫无乐趣。

无论在游戏中以何种方式进行交流，我们都诚挚地希望大家能够互相尊重。这一要求也适用于战队/部落/特遣队/社区的名称和描述。

以下是我们认为不恰当的一些行为：

仇恨的言论、种族歧视和其他歧视性语言 淫秽的或含明显色情内容的玩笑 威胁或骚扰 脏话连篇 欺凌



举报！如果您发现其他玩家发表的言论令您和他人不适，请通过聊天窗口中的举报按钮向我们举报。我们有专门的监督人员对举报内容进行审核，然后采取相应的措施。



不当行为的后果：侮辱性行为会导致游戏账号被临时甚至永久封禁。意图使其他玩家被封禁的虚假举报行为也会导致同样的后果。



不要作弊！

使用第三方软件

第三方软件往往是一些未经授权的能够篡改游戏数据的软件。通过修改游戏的部分功能，第三方软件在提供“相对优势”的同时也会威胁到您个人账号及隐私的安全。

第三方软件通常包括：

黑客程序、“插件”或者其他能够篡改游戏内容的程序 “机器人”或者能够辅助自动运行游戏的脚本 任何旨在修改或不正当加速游戏进程的其他程序

不当行为的后果：试图通过第三方软件获取不正当优势的游戏账号将面临永久封禁的处罚。



杜绝盗窃行为！

未经授权的宝石/钻石销售/购买

某些网站和个人可能会以低价销售宝石/钻石。千万不要上当 - 这是一个骗局！

通过这种方式购买宝石/钻石时，卖家会要求您提供个人登录数据（如 Supercell ID、Apple ID、Google Play凭证等），以此来登录您的游戏账号。这些卖家将获得您游戏账号的访问权限，有时候他们甚至会盗取这些账号并出售给其他玩家。

请注意：一旦您将个人信息/凭证透露给第三方，那么您的游戏账号以及财务和网络安全都将长期面临巨大风险。



不当行为的后果：通过第三方网站或个人购买宝石/钻石后，购买的宝石/钻石可能会被自动扣除，而且这样做甚至会导致您的游戏账号被永久封禁。

一个账号只能有一个主人！

买卖和共享游戏账号

买卖、共享或者赠与游戏账号违反了我们的《服务条款》，这是Supercell严厉禁止的。



售卖账号往往通过发布高等级游戏账号出售广告，以诱人的低价和不切实际的承诺吸引那些想要快速成长升级的玩家。

买卖账号的相关风险包括：

卖家可能收钱后不给您任何账号 您无法确保卖家不会继续使用该账号 卖家可能会将一个账号同时卖给多名玩家 无法确认该账号的情况；该账号可能已经被永久封禁 无法确保该账号的安全性；Supercell 不会为涉及买卖行为的账号提供任何支持服务 即使您花钱为账号充值，该账号仍会因违反我们的《服务条款》而面临永久封禁的风险

拒绝出售账号、举报账号买卖行为，帮助我们维护安全公平的游戏环境！

注意：与其他玩家共享账号以获得游戏优势的行为，同样违反我们的《服务条款》。

不当行为的后果：如果账号从一个玩家转移至另外一个玩家，我们将无法保证这个账号的安全性。对于这种被买卖或分享的账号，我们将保留永久封禁账号的权利。

其他不可接受的行为

假冒Supercell工作人员 账号钓鱼行为 滥用退款 故意利用游戏漏洞 扰乱游戏内匹配 暗箱操纵比赛结果 怂恿他人违反规定 询问或提供个人联系信息 滥用公众聊天窗口发送广告、兜售账号、发送垃圾信息和实施欺诈 包含政治立场的言论（表示支持或反对）

我们的账号安全和公平游戏政策规定（行为准则）适用于Supercell所有游戏，包括《荒野乱斗》《部落冲突:皇室战争》《海岛奇兵》《部落冲突》及《卡通农场》。“我不知道……”不是一个能让人信服的理由。大家玩游戏是为了享受游戏乐趣！

我们如何贯彻游戏公平政策

我们一直致力于打击游戏中的作弊行为以及不当行为，比如我们在游戏中引入了能主动屏蔽玩家不当言论和检测第三方软件的系统。在某些无法使用主动预防系统的情况下，我们采用自动和人工审核相结合的系统。为了保证每一位玩家都能享有公平公正的游戏环境，我们实行的所有规则对于每一位玩家都是一视同仁的。虽然我们大部分的系统是自动运行，不过我们也有专门的监督人员负责关注排行榜、各类赛事参赛者和玩家社区的举报信息。如果您认为自己受到的处罚有失公正，请联系相应游戏的玩家支持团队，我们会对您的情况进行复核。

SUPERCELL对网络欺凌说不

我们希望玩家能在安全的环境下享受我们的游戏。所以我们加入了英国剑桥公爵威廉王子于2016年5月建立的皇室基金会特别行动小组(The Royal Foundation’s Taskforce)，保护玩家远离网络欺凌。特别行动小组的成员包括一些全球知名的传媒和科技公司，也包括了一些儿童慈善机构和家长。特别行动小组旨在为年轻人的网络活动保驾护航，提供一个更加健康的网络环境。

在大家的共同努力下，特别行动小组发布了一套由青少年主导制定的网络反欺凌行为准则，即“停下来、说出来、送关怀”。更多详情请访问官网：www.anti-bullying.org.uk

面对欺凌行为时，选择袖手旁观即是对欺凌的纵容。大家应该互帮互助相互扶持，让欺凌停下来、把委屈说出来、给朋友送关怀。

特别行动小组成员：(英国)反欺凌协会(Anti-Bullying Alliance)、苹果(Apple)、英国电信(BT)、戴安娜奖(The Diana Award)、EE、Facebook、谷歌(Google)、Internet Matters、(英国)全国防止虐待儿童协会(NSPCC)、O2、Sky、Snapchat、Supercell、TalkTalk、Twitter、沃达丰(Vodafone)、维珍传媒(Virgin Media)

SUPERCELL是公平游戏联盟的一员

我们是公平游戏联盟指导委员会的成员，致力于为实现公平游戏贡献自己的一份力量。我们坚信，要推动游戏行业的持续性改变，需要整个行业团结起来，共同分享游戏公平方面的研究成果和最佳实践方案。我们致力于开发高品质的游戏，并且坚信公平的游戏环境和健康的玩家社区氛围是游戏设计的核心所在。