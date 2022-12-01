感謝您對帳號安全和遊戲公平的關注！

為玩家提供一個安全公平的遊戲環境是我們的首要任務。為了實現這個目標，我們不允許任何作弊或侮辱性的行為。我們希望各位玩家能時時遵守遊戲規定，維持公平遊戲精神。

任何涉及下列不當行為或違反Supercell《服務條款》的帳號將面臨對應處罰，懲處措施包括但不限於：撤除遊戲內貨幣、臨時封禁和永久封禁。

為了幫助我們營造一個良好的遊戲環境，同時也為了保護您的帳號及裝置安全，在遊戲時請牢記：

遊戲時要尊重他人！

侵擾行為

我們進行遊戲是為了享受遊戲所帶來的樂趣。有時候難免會因輸掉戰鬥或德比競賽與朋友發生爭論。有爭論沒關係，但相互攻擊辱罵會讓遊戲變得毫無樂趣。

無論在遊戲中以何種方式進行交流，我們都誠摯地希望大家能夠互相尊重。此要求也適用於戰隊/部落/特遣隊/社區的名稱和描述。

以下是一些我們認為不適當的行為：

仇恨的言論、種族歧視和其他歧視性的語言 淫穢的或含明顯情色內容的玩笑 威脅或騷擾 髒話連篇 霸凌



檢舉！如果您發現其他玩家發表的言論令您和他人不適，請透過聊天視窗中的檢舉按鈕向我們檢舉。我們有專門的監察人員對檢舉內容進行審核，然後採取對應的措施。



不當行為的後果：侵擾行為會導致遊戲帳號被臨時甚至永久封禁。意圖使其他玩家被封禁的檢舉謊報行為也會導致同樣的後果。



不要作弊！

使用第三方非法軟體

第三方非法軟體是一些未經授權且能篡改遊戲數據的程式。透過修改遊戲功能這種不正當的方式，第三方非法軟體意在為玩家提供不正當的遊戲便利，但同時會讓玩家的帳號和個人隱私資訊陷入極大的風險之中。

第三方非法軟體包括：

駭客程式、外掛和其他能夠篡改遊戲內容的程式 機器人和其他能夠輔助自動執行遊戲的程式或腳本 任何旨在修改或不正當加速遊戲進度的其他程式

不當行為的後果：試圖透過第三方非法軟體獲取不正當優勢的遊戲帳號將面臨永久封禁的懲處。



杜絕盜竊行為！

未經授權的寶石販賣/購買

某些網站和個人可能會以低價販賣寶石/鑽石。千萬不要上當 - 這是一個騙局！

透過這種方式購買寶石/鑽石時，賣家會要求您提供個人登入資料（如 Supercell ID、Apple ID、Google Play憑證等），以此來登入您的遊戲帳號。這些賣家將獲得您遊戲帳號的訪問權限，有時候他們甚至會盜取這些帳號並出售給其他玩家。

請注意：一旦您將個人資訊/憑證透露給第三方，那麼您的遊戲帳號以及財務和網路安全都將長期面臨巨大風險。



不當行為的後果：透過第三方網站或個人購買寶石/鑽石後，購買的寶石/鑽石可能會被自動扣除，而且這樣做甚至會導致您的遊戲帳號被永久封禁。

一個帳號只能有一個主人！

買賣帳號和共享遊戲帳號

買賣、共享或者贈與遊戲帳號違反我們的《服務條款》，這是Supercell嚴厲禁止的。



販賣帳號往往透過釋出高等級遊戲帳號出售廣告，以誘人的低價和不切實際的承諾吸引那些想要快速成長升級的玩家。

買賣帳號所包含的風險如下：

賣家有可能在收了錢之後，不交付任何帳號 您無法確保賣家不會繼續使用該帳號 賣家有可能將同一帳號賣給多名玩家 無法確認該帳號的情況；該帳號可能已經被永久封禁 無法確保該帳號的安全性；Supercell不會為涉及買賣行為的帳號提供任何支援服務 即使您花錢為帳號儲值，該帳號仍會因違反我們的《服務條款》而面臨永久封禁的風險

拒絕出售帳號、檢舉帳號買賣行為，幫助我們維護安全公平的遊戲環境！

請注意：與其他玩家共享帳號以獲得遊戲優勢的行為，同樣違反我們的《服務條款》。

不當行為的後果：如果帳號從一個玩家轉移至另外一個玩家，我們將無法確保這個帳號的安全性。對於這類被買賣或分享的帳號，我們將保留永久封禁帳號的權利。

其他不可接受的行為

假冒Supercell工作人員 帳號釣魚行為 濫用退款 故意利用遊戲漏洞 擾亂遊戲內配對 暗箱操縱比賽結果 慫恿他人違反規定 詢問或提供個人聯絡資訊 濫用公眾聊天頻道發送廣告、兜售帳號、發送垃圾訊息和實行詐騙 包含政治立場的言論（表示支持或反對）

我們的帳號安全和公平遊戲政策規定（行為準則）適用於Supercell 所有遊戲 - 荒野亂鬥（Brawl Stars）、部落衝突:皇室戰爭 (Clash Royale)、海島奇兵 (Boom Beach)、部落衝突 (Clash of Clans)及卡通農場 (Hay Day)。「我不知道......」不是一個能讓人信服的理由。大家進行遊戲是為了享受遊戲樂趣！

我們如何貫徹遊戲公平政策

我們一直致力於打擊遊戲中的作弊行為以及不當行為，例如我們在遊戲中引入了能主動隱藏玩家不當言論和檢測第三方非法軟體的系統。在某些無法使用相關預防性系統的情況下，我們將採用自動和人工稽核相結合的系統。為了保證每一位玩家都能享有公平公正的遊戲環境，我們實行的所有規則對於每一位玩家都是一視同仁的。雖然我們大部分的系統是自動執行的，不過我們也有專門的監察人員負責關注排行榜、各類賽事參賽者和玩家社群的檢舉訊息。如果您認為自己受到的懲處有失公正，請與對應遊戲的玩家支援取得聯絡，我們會對您的情況進行查核。

SUPERCELL對網路霸凌說不

我們希望玩家能在安全的環境下享受我們的遊戲。所以我們加入了英國劍橋公爵威廉王子於2016年5月建立的皇室基金會特別行動小組(The Royal Foundation’s Taskforce)，保護玩家遠離網路霸凌。特別行動小組的成員包括一些全球知名的媒體和科技公司，也包括一些兒童慈善機構和家長。特別行動小組旨在為年輕人的網路活動保駕護航，提供一個更加健康的網路環境。

在大家的共同努力下，特別行動小組發布了一套由青少年主導制定的網路反霸淩行為準則，即「停下來、說出來、給予關懷」。更多詳情請訪問官網：www.anti-bullying.org.uk（僅支援英文）

面對霸凌行為時，選擇袖手旁觀即是對霸凌的縱容。大家應該互相幫助與扶持，讓霸凌停下來、把委屈說出來、給予朋友關懷。

特別行動小組成員包括：The Anti-Bullying Alliance; Apple; BT; The Diana Award; EE; Facebook; Google; Internet Matters; NSPCC; O2; Sky; Snapchat; Supercell; TalkTalk; Twitter; Vodafone and Virgin Media.

SUPERCELL是公平遊戲聯盟的一員

我們是公平遊戲聯盟指導委員會的成員，致力於為實現公平遊戲貢獻自己的一份力量。我們堅信，要推動遊戲行業的持續性改變，需要整個行業團結起來，共同分享遊戲公平方面的研究成果和最佳實踐方案。我們致力於開發高品質的遊戲，並且堅信公平的遊戲環境和健康的玩家社群氛圍是遊戲設計的核心所在。