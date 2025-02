Bedankt voor uw interesse in een veilig en eerlijk spel.

Voor ons is het creëren van een veilige en eerlijke speelomgeving een van de hoogste prioriteiten. In het nastreven van dat doel wordt valsspelen of ongepast gedrag door ons niet getolereerd. We verwachten dat onze spelers onze spellen te allen tijde eerlijk en volgens de regels spelen.

We nemen maatregelen tegen accounts die in strijd zijn met ondergenoemde praktijken of onze Algemene voorwaarden (in het Engels). Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot het in mindering brengen van spelvaluta, tijdelijke blokkering van het spelaccount en permanente blokkering van het spelaccount.

Help ons in het creëren van een geweldige speelomgeving en beveilig uw account en apparaat door het volgende in acht te nemen tijdens het spelen:

CLASH MET RESPECT!

ONGEPAST GEDRAG

We willen allemaal spelen met plezier. Af en toe kan dat betekenen dat we met vrienden discussiëren over verloren gevechten of derby's. Dit is niet meer dan normaal, maar ongepast gedrag naar anderen toe haalt het plezier volledig uit het spel.

Wanneer u communiceert in het spel, op wat voor manier dan ook, verzoeken we u vriendelijk andere spelers te respecteren. Dit geldt ook voor de taal die wordt gebruikt in de naam en beschrijving van uw team (of het nu gaat om een club, clan, gevechtsgroep of buurt).

Hieronder vindt u enkele voorbeelden die we als ongepast beschouwen:

Haatdragende, racistische en andere discriminerende taal Obscene of seksueel expliciete uitspraken Bedreigingen of intimidatie Buitensporig gevloek Pesten



Rapporteer! Wanneer u in contact komt met een andere speler die wangedrag vertoont naar u of anderen, breng ons dan op de hoogte via de rapporteerknop in de chat. Deze rapporten worden bekeken door onze opgeleide moderatoren, die gepaste maatregelen zullen nemen.



Gevolgen van wangedrag: ongepast gedrag kan leiden tot een tijdelijke en zelfs permanente blokkering van het spelaccount. Het opstellen van valse rapporten kan tot hetzelfde leiden.



WEES GEEN VALSSPELER!

GEBRUIK VAN SOFTWARE VAN DERDEN

Software van derden bestaat uit niet-goedgekeurde apps die het spelverloop manipuleren. Door de spelfunctionaliteit aan te passen, proberen softwareprogramma's van derden de gebruiker een oneerlijk voordeel te geven, terwijl uw account en privacy in het geding komen.

Onder software van derden wordt verstaan:

Hacks, 'mods' of programma's die de spelfunctionaliteit op oneerlijke wijze aanpassen 'Bots' of diensten of scripts die het spelverloop automatiseren Enig ander programma dat erop is gericht onverdiende vooruitgang te bieden of te wijzigen

Gevolgen van wangedrag: trachten een oneerlijk voordeel te verkrijgen door middel van verboden software van derden zal leiden tot een permanente blokkering van elk overtredend account.



LAAT HET STELEN AAN DE KOBOLDEN OVER!

ONRECHTMATIGE VERKOOP/AANKOOP VAN EDELSTENEN

Bepaalde websites en individuen bieden goedkopere edelstenen/diamanten aan. Laat u niet in de maling nemen. Het is oplichterij.

Voor dergelijke diensten moet de speler aanmeldgegevens (zoals uw Supercell ID, Apple-ID, Google Play-aanmeldgegevens, enzovoort) leveren om toegang tot het spelaccount te krijgen. Deze verkopers zullen zo toegang tot uw account krijgen, vaak het account kapen en trachten door te verkopen aan andere spelers.

BELANGRIJK: wanneer u uw privé-informatie/aanmeldgegevens aan derden vrijgeeft, brengt u uw spel en financiële/online veiligheid in gevaar.



Gevolgen van wangedrag: het kopen van edelstenen of diamanten van derden kan leiden tot het intrekken van valuta in het spel of zelfs tot permanente blokkering van uw account.

ER KAN ER MAAR ÉÉN ZIJN!

KOPEN, VERKOPEN EN DELEN VAN SPELACCOUNTS

Het verkopen, kopen, delen of het geven van spelaccounts aan andere spelers is in strijd met onze Algemene voorwaarden (in het Engels). Dit wordt nooit goedgekeurd door Supercell.



Om accounts te verkopen, worden vergevorderde spelaccounts geadverteerd en zo worden nietsvermoedende spelers die graag verder willen komen, gelokt met aanlokkelijke, onrealistische beloften.

Dit zijn de risico's van het kopen van dergelijke accounts:

De aanbieder kan uw geld aannemen en u nooit het account leveren. U kunt nooit weten of de aanbieder het account zal blijven gebruiken. Hetzelfde account kan worden verkocht aan meerdere personen. De accountstatus is onbekend; wellicht staat het al gemarkeerd voor een permanente blokkering. Het account is nooit veilig; Supercell kan geen ondersteuning bieden aan onveilige accounts. Wanneer u ervoor kiest geld op het account uit te geven, loopt het nog steeds gevaar permanent te worden geblokkeerd vanwege een inbreuk op onze Algemene voorwaarden.

Help ons deze misdadige praktijken te stoppen door uw account niet te verkopen en degenen die dit wel doen bij ons aan te geven.

Let op: ook het delen van een account tussen meerdere spelers om competitieve voordelen te behalen is in strijd met onze Algemene voorwaarden.

Gevolgen van wangedrag: we kunnen de veiligheid van een account dat is overgedragen aan een andere speler niet garanderen. We behouden ons het recht voor elk account dat tussen spelers werd overgedragen permanent te blokkeren.

ANDER ONAANVAARDBAAR GEDRAG

Zich als Supercell-personeel voordoen Phishing van accounts van andere spelers Misbruik van terugbetaling Een probleem in het spel opzettelijk misbruiken Knoeien met de koppelprocedure Matchfixing Anderen aansporen de regels te overtreden Vragen naar of het leveren van persoonlijke contactinformatie Misbruik van de chat in het spel door te adverteren, spammen en bedriegen Uitingen van politieke overtuiging, steun of oppositie

De regels van ons Beleid voor een veilig en eerlijk spel (gedragscode) zijn van toepassing op alle Supercell-spellen: Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans en Hay Day. 'Ik wist het niet' is geen geldig excuus. We zijn hier allemaal om van de spellen te genieten.

EEN EERLIJK SPEL AANMOEDIGEN

We proberen, wanneer we kunnen, om valsspelen en ongepast gedrag in onze spellen te voorkomen. Bijvoorbeeld: we hebben systemen geïmplementeerd die proactief voorkomen dat spelers ongepast taalgebruik en/of software van derden gebruiken. Waar we geen preventieve methodes kunnen implementeren, gebruiken we geautomatiseerde en manuele beoordelingssystemen. Om een eerlijk speelveld voor alle spelers te creëren, proberen we alle regels voor iedereen te handhaven. Veel van onze systemen zijn geautomatiseerd. Daarnaast beschikken we over getrainde moderatoren die zich concentreren op de klassementen, toernooideelnemers en meldingen vanuit de community. Als u het gevoel heeft dat wij onrechtmatig een maatregel tegen u hebben genomen, neem dan contact op met onze spelersondersteuning en we zullen uw situatie beoordelen.

SUPERCELL TEGEN PESTEN

We willen dat spelers in een veilige omgeving van onze spellen kunnen genieten. Daarom werken we samen met The Royal Foundation's Taskforce on the Prevention of Cyberbullying. Deze organisatie richt zich op de preventie van cyberpesten en werd opgericht door prins William, hertog van Cambridge, in mei 2016. Taskforce brengt bekende namen uit de media en technologie bijeen met liefdadigheidsorganisaties voor kinderen, ouders en een panel van jongeren om online een veiliger en ondersteunender leven te creëren.

Op aanwijzing van de jongeren heeft Taskforce anti-pestregels opgesteld voor het internet: 'Stop, praat, help'.

(alleen in het Engels).

Er zijn geen onschuldige omstanders als er wordt gepest. Alle mensen online zouden het gevoel moeten hebben dat ze hun vrienden kunnen bijstaan, pesters kunnen stoppen, zich kunnen uitspreken en hulp kunnen vinden.

Een aantal leden van Taskforce zijn: The Anti-Bullying Alliance, Apple, BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone en Virgin Media.

SUPERCELL IS LID VAN DE FAIR PLAY ALLIANCE

Als onderdeel van onze toewijding aan een veilig en eerlijk spel, zijn wij een van de leden van de Fair Play Alliance. Wij zijn van mening dat als we blijvende veranderingen willen teweegbrengen, de industrie samen moet komen en onderzoek en de beste werkwijzen moet delen over hoe je eerlijk spelen aanmoedigt in online spellen. We werken er hard aan om spellen van hoge kwaliteit te ontwikkelen en zijn van mening dat een eerlijk spel en vriendelijke community's aan de basis liggen van spelontwikkeling.