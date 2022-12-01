Благодарим за интерес к правилам безопасной и честной игры!

Безопасность и справедливость игрового процесса является нашим главным приоритетом. Поэтому мы строго относимся ко всем случаям жульничества и оскорбительного поведения. Мы ожидаем от пользователей честной игры и неуклонного соблюдения всех игровых правил.

Нарушение какого-либо из приведенных ниже принципов или наших Условий пользования может привести, в частности, к удалению внутриигровой валюты, временной или постоянной блокировке игровой учетной записи.

Помогите нам создать безопасную игровую среду и защитите свою учетную запись и устройство, соблюдая перечисленные ниже принципы.

УВАЖАЙТЕ ДРУГИХ ИГРОКОВ!

НЕДОПУСТИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Все мы хотим получать удовольствие от игры. Иногда мы спорим с друзьями из-за проигранных боев или скачек. Это нормально, но оскорбительные высказывания в чей-либо адрес портят удовольствие от игры.

Поэтому, когда вы общаетесь в игре, мы просим вас относиться к другим пользователям с уважением. Помните об этом и тогда, когда выбираете название или описание для вашей команды (клуба, клана, опергруппы или соседства).

Вот некоторые примеры того, что мы считаем недопустимым:

Пропаганда ненависти, расистские или иные дискриминирующие высказывания. Непристойная или сексуально откровенная переписка. Угрозы или преследование. Чрезмерное сквернословие. Травля.



Не молчите! Если вы столкнулись с подобным поведением в отношении себя или других игроков, пожалуйста, дайте нам знать с помощью кнопки «Сообщить»/«Пожаловаться» в чате. Наши модераторы рассмотрят сообщение и примут необходимые меры.



Последствия нарушения правил: недопустимое поведение может привести к временной или даже постоянной блокировке игровой учетной записи. Ложное заявление с целью добиться чьей-либо блокировки может привести к аналогичным последствиям.



НЕ ЖУЛЬНИЧАЙТЕ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Под сторонним программным обеспечением подразумеваются влияющие на игровой процесс приложения, использование которых официально не разрешено. Стороннее программное обеспечение меняет функциональные возможности игры и дает игроку несправедливое преимущество, одновременно подвергая риску учетную запись и конфиденциальность игрока.

К стороннему программному обеспечению относится следующее:

«Хаки», «моды» и другие программные средства, изменяющие функциональные возможности игры в пользу игрока. «Боты» — автоматизирующие игровой процесс программы или скрипты. Любые другие программы, направленные на модификацию игры или получение незаслуженных достижений.

Последствия нарушения правил: попытка получения нечестного преимущества при помощи запрещенного стороннего программного обеспечения приведет к постоянной блокировке учетной записи.



ВОРУЮТ ТОЛЬКО ГОБЛИНЫ!

НЕЗАКОННАЯ ПРОДАЖА ИЛИ ПОКУПКА КРИСТАЛЛОВ

Некоторые веб-сайты или лица могут предлагать игрокам кристаллы или алмазы со скидкой. Не дайте себя обмануть — это мошенники.

Они просят предоставить данные для входа в учетную запись (например, Supercell ID, Apple ID, учетные данные Google Play и т. д.), чтобы получить к ней доступ. Получив доступ, такие продавцы, скорее всего, отберут учетную запись и попытаются продать ее другим игрокам.

ВНИМАНИЕ: сообщая посторонним лицам свою личную информацию или учетные данные, вы подвергаете постоянной угрозе безопасность своей игры, а также свою финансовую и интернет-безопасность.



Последствия нарушения правил: приобретение кристаллов или алмазов у сторонних продавцов может привести к удалению внутриигровой валюты и даже к постоянной блокировке вашей учетной записи.

ВЛАДЕЛЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН!

ПОКУПКА, ПРОДАЖА И СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

Компания Supercell ни при каких обстоятельствах не разрешает продажу, покупку, совместное использование или передачу учетных записей другим игрокам. Эти действия нарушают наши Условия пользования.



Продавцы предлагают учетные записи высокого уровня и заманивают привлекательными и зачастую невыполнимыми обещаниями игроков, желающих продвинуться в прохождении игры.

Покупка и продажа учетных записей связаны со следующими рисками:

Продавец может забрать ваши деньги и не передать вам учетную запись. Нет никакой гарантии, что продавец не продолжит сам пользоваться учетной записью. Учетная запись может быть продана нескольким людям. Вам не известен статус такой учетной записи: она может подлежать постоянной блокировке. Такая учетная запись никогда не будет в безопасности: Supercell не оказывает поддержку владельцам скомпрометированных учетных записей. Даже если вы потратите деньги в такой учетной записи, она все равно может быть заблокирована за нарушение Условий пользования.

Помогите остановить эту порочную практику — не соглашайтесь продавать учетную запись и сообщайте о тех, кто этим занимается!

Помните: совместное использование одной учетной записи несколькими игроками для получения преимуществ в игре также нарушает наши Условия пользования.

Последствия нарушения правил: мы не можем гарантировать безопасность учетной записи, переданной одним игроком другому, и оставляем за собой право навсегда заблокировать такую учетную запись.

ПРОЧИЕ НЕДОПУСТИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Попытка выдать себя за сотрудника Supercell. Попытка незаконного получения учетных записей других игроков (фишинг). Злоупотребление возвратом средств. Намеренное использование багов. Махинации с подбором противников. Подтасовка результатов сражений. Подстрекательство других к нарушению правил. Запрос или предоставление личных контактных данных. Использование внутриигрового чата для рекламы, спама и мошенничества. Заявления о политической принадлежности, поддержке или неприятии.

Правила безопасной и честной игры (Правила поведения) распространяются на все игры Supercell: Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans и Hay Day. Незнание этих правил не освобождает от ответственности. Мы все просто хотим спокойно играть, получая удовольствие!

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ

Мы стараемся по возможности вообще не допускать жульничества и конфликтного поведения в играх и внедряем механизмы, предотвращающие использование нецензурной лексики и стороннего программного обеспечения. Там, где невозможно использовать предупредительные меры, мы применяем автоматическую и ручную проверку. Чтобы игра была справедливой для всех, правила должны соблюдать все игроки без исключения. Многие из наших проверок автоматизированы; кроме того, у нас работают профессиональные модераторы, которые проверяют списки лидеров и участников турниров, а также реагируют на жалобы игроков. Если вам кажется, что вас наказали незаслуженно, свяжитесь со службой поддержки, и мы рассмотрим ваш случай.

SUPERCELL ПРОТИВ ТРАВЛИ

Мы хотим, чтобы наши игры были комфортным и безопасным пространством. Поэтому мы начали сотрудничать с Рабочей группой Королевского фонда по предотвращению травли в Интернете, основанной принцем Уильямом, герцогом Кембриджским, в мае 2016 года. В Рабочую группу входят видные деятели в сфере массмедиа и технологий, а также детские благотворительные фонды и родители. Вместе с представителями молодежи они работают над созданием более безопасной и комфортной онлайн-среды.

Группой был разработан кодекс молодежи по противодействию интернет-травле «Подумай, поговори и поддержи». Более подробную информацию о нем можно найти по адресу www.anti-bullying.org.uk (страница на английском языке).

Травля недопустима, и каждый пользователь сети должен быть уверен, что он может вступиться за своих друзей, остановить обидчиков, рассказать о произошедшем и получить поддержку.

Участниками Рабочей группы являются: The Anti-Bullying Alliance, Apple, BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone и Virgin Media.

SUPERCELL ВХОДИТ В FAIR PLAY ALLIANCE

Как компания, поддерживающая принципы честной игры, Supercell состоит в руководящем комитете объединения Fair Play Alliance. Мы уверены, что представителям индустрии онлайн-игр нужно объединять усилия, делиться результатами исследований и обмениваться методами обеспечения честной игры, чтобы добиться устойчивых результатов в этой области. Мы стремимся создавать игры высокого качества и считаем, что честная игра и здоровая атмосфера в игровом сообществе — неотъемлемые элементы любой хорошей игры.