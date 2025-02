CHÍNH SÁCH CHƠI CÔNG BẰNG VÀ AN TOÀN



Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến việc chơi công bằng và an toàn!

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tạo ra một môi trường chơi game công bằng và an toàn cho mọi người. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi không khoan thứ cho các hành vi gian lận hoặc xúc phạm. Chúng tôi mong rằng người chơi sẽ luôn chơi công bằng và tuân theo các quy định của trò chơi.

Mọi hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, cũng như những hành vi được liệt kê dưới đây, đều sẽ dẫn đến các hình phạt, bao gồm nhưng không giới hạn, như là thu hồi tiền tệ trong trò chơi, khóa tài khoản trò chơi tạm thời và đóng tài khoản trò chơi vĩnh viễn.

Hãy giúp chúng tôi tạo ra một môi trường chơi game tuyệt vời, đồng thời hãy ghi nhớ những điều sau đây khi chơi để bảo vệ tài khoản và thiết bị của bạn:

TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC KHI CHƠI!

HÀNH VI PHÁ RỐI

Tất cả chúng ta ở đây là để cùng nhau thưởng thức trò chơi. Đôi khi cũng có những lúc tranh cãi với bạn bè khi bị thua trong trận chiến hoặc trong các cuộc đua ngựa. Điều đó cũng bình thường thôi, nhưng việc xúc phạm người chơi khác sẽ khiến cho trò chơi không còn vui vẻ nữa.

Khi tham gia vào bất kỳ hình thức giao tiếp nào trong trò chơi, chúng tôi muốn bạn tôn trọng những người chơi khác. Quy định này cũng áp dụng cho ngôn ngữ được sử dụng trong tên và mô tả đội của bạn (bất kể là Câu lạc bộ, Hội, Đội Đặc nhiệm hay là Khu dân cư).

Sau đây là một vài ví dụ về hành vi mà chúng tôi cho là không phù hợp:

Phát ngôn thù địch, sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và ngôn từ kỳ thị khác Giễu cợt tục tĩu hoặc mang tính khiêu dâm Đe dọa hoặc quấy rối Chửi thề quá mức Bắt nạt



Hãy báo cáo! Nếu bạn bắt gặp bất kỳ người chơi nào có hành vi phá rối đối với bạn hoặc người khác, hãy thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng nút báo cáo bên trong kênh chat. Báo cáo sẽ được các điều hành viên chuyên nghiệp của chúng tôi xem xét và họ sẽ có hành động thích hợp.



Hậu quả của hành vi sai trái: Hành vi phá rối có thể dẫn đến hình phạt bị đóng tài khoản trò chơi tạm thời và thậm chí là vĩnh viễn. Hình phạt này cũng sẽ được áp dụng nếu bạn báo cáo sai sự thật với mục đích khiến cho tài khoản của người chơi khác bị cấm.



ĐỪNG GIAN LẬN!

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA

Phần mềm của bên thứ ba bao gồm những ứng dụng trái phép có khả năng khống chế cách chơi. Bằng cách thay đổi các chức năng trong trò chơi, phần mềm của bên thứ ba nhắm đến việc cung cấp lợi thế bất công và đồng thời cũng gây rủi ro cho tài khoản và quyền riêng tư của bạn.

Phần mềm bên thứ ba bao gồm:

Chương trình hack, “mod” hoặc các chương trình giúp thay đổi chức năng trò chơi một cách bất công “Bot”, các dịch vụ hoặc tập lệnh giúp tự động chơi Bất kỳ chương trình nào khác được dùng với mục đích điều chỉnh hoặc cung cấp tiến độ không do công sức bỏ ra

Hậu quả của hành vi sai trái: Việc cố tạo ra lợi thế không công bằng bằng cách sử dụng phần mềm bị cấm của bên thứ ba sẽ dẫn đến hình phạt cấm vĩnh viễn đối với bất kỳ (các) tài khoản nào vi phạm.



THU THẬP TÀI NGUYÊN HỢP LỆ!

MUA/BÁN NGỌC TRÁI PHÉP

Một số trang web và cá nhân có thể sẽ quảng cáo việc cung cấp ngọc/kim cương giá rẻ. Đừng mắc bẫy, đó chỉ là chiêu trò lừa đảo mà thôi.

Họ sẽ yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu đăng nhập cá nhân (chẳng hạn như: Supercell ID, Apple ID, thông tin đăng nhập Google Play, v.v.) để truy cập vào tài khoản trò chơi của bạn. Những người bán này sẽ có được quyền truy cập vào tài khoản của bạn và thông thường họ sẽ chiếm lấy tài khoản để bán cho người chơi khác.

QUAN TRỌNG: Nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân/thông tin đăng nhập của mình cho các bên thứ 3, nghĩa là bạn đang đặt sự bảo mật trò chơi và tài chính/bảo mật trực tuyến của mình vào tình huống có độ rủi ro cao.



Hậu quả của hành vi sai trái: Mua ngọc hoặc kim cương từ những người bán bên thứ 3 có thể dẫn đến hình phạt thu hồi tiền tệ trong trò chơi và thậm chí có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị cấm vĩnh viễn.

CHỈ CÓ THỂ CÓ MỘT CHỦ TÀI KHOẢN!

MUA, BÁN VÀ CHIA SẺ TÀI KHOẢN TRÒ CHƠI

Việc mua, bán, chia sẻ hoặc cho tài khoản trò chơi cho người chơi khác là vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và Supercell không bao giờ tán thành điều này.



Việc bán tài khoản gồm có quảng cáo các tài khoản trò chơi đạt cấp độ cao và bẫy những người chơi muốn thăng hạng nhanh bằng những hứa hẹn nhăng cuội và phi thực tế.

Những rủi ro xung quanh việc bán tài khoản là:

Người bán có thể lấy tiền của bạn và không bao giờ cung cấp tài khoản cho bạn Bạn không thể đảm bảo rằng người bán sẽ không tiếp tục sử dụng tài khoản đó Họ có thể bán cùng một tài khoản cho nhiều người Không xác định được tình trạng của tài khoản; nó có thể đã bị cấm vĩnh viễn Tài khoản sẽ không bao giờ được an toàn; Supercell không thể cung cấp hỗ trợ cho các tài khoản đã được dàn xếp mua bán Nếu bạn quyết định bỏ tiền để mua tài khoản đó thì nó vẫn có nguy cơ bị đóng vĩnh viễn vì vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi

Hãy giúp ngăn chặn hành vi xấu xa này bằng cách từ chối bán tài khoản của bạn và báo cáo những ai vi phạm!

Lưu ý: Chia sẻ tài khoản của bạn với nhiều người chơi khác để đạt được lợi thế cạnh tranh trong trò chơi cũng là hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Hậu quả của hành vi sai trái: Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ tài khoản nào đã được chuyển từ người chơi này sang người chơi khác. Chúng tôi có quyền cấm vĩnh viễn tài khoản đã được chuyển nhượng giữa những người chơi.

CÁC HÀNH VI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN KHÁC

Mạo danh nhân viên Supercell Lừa lấy tài khoản của người chơi khác Lạm dụng hệ thống hoàn tiền Cố tình lạm dụng lỗi trong trò chơi Chi phối việc ghép trận Dàn xếp kết quả trận đấu Khuyến khích người khác vi phạm các quy định Yêu cầu hoặc cung cấp thông tin liên lạc cá nhân Lạm dụng kênh chat trong trò chơi để quảng cáo, quấy rối và lừa đảo Các tuyên bố thể hiện sự liên kết, ủng hộ hoặc phản đối có liên quan đến chính trị

Các quy tắc thuộc chính sách Chơi Công bằng và An toàn của chúng tôi (Quy tắc ứng xử) được áp dụng cho mọi trò chơi của Supercell: Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans và Hay Day. “Tôi không biết...” không phải là lời biện minh thuyết phục. Tất cả chúng ta ở đây là để cùng nhau chơi game và tận hưởng thời gian giải trí lành mạnh!

CÁCH CHÚNG TÔI THỰC THI LUẬT CHƠI CÔNG BẰNG

Chúng tôi luôn cố hết sức để ngăn chặn hành vi gian lận và phá rối trong trò chơi, chẳng hạn như: chúng tôi đã cài đặt vào trò chơi các hệ thống chủ động ngăn chặn người chơi sử dụng ngôn từ không phù hợp và/hoặc phần mềm của bên thứ ba. Trong trường hợp không thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn, chúng tôi sử dụng hệ thống kết hợp xét duyệt tự động và thủ công. Để tạo ra sân chơi công bằng cho mọi người, chúng tôi sẽ áp dụng các quy tắc trên đối với tất cả người chơi. Mặc dù hầu hết các hệ thống của chúng tôi đều được tự động hóa, nhưng chúng tôi cũng có các điều hành viên chuyên nghiệp theo dõi các bảng xếp hạng, người tham gia giải đấu và các báo cáo từ cộng đồng. Nếu bạn cho rằng mình đã nhận một hình phạt không thỏa đáng, xin hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ để chúng tôi xem xét lại trường hợp của bạn.

SUPERCELL CHỐNG LẠI NẠN BẮT NẠT

Chúng tôi muốn tất cả người chơi có thể thưởng thức trò chơi trong một môi trường an toàn. Vì vậy, chúng tôi đã tham gia vào lực lượng đặc biệt chuyên phòng chống tệ nạn bắt nạt qua mạng của Tổ chức từ thiện Hoàng gia (The Royal Foundation), do Hoàng tử William - Công tước xứ Cambridge - thành lập vào tháng 05/2016. Tham gia vào lực lượng đặc biệt này còn có một số thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới trong giới truyền thông và công nghệ, đồng thời phụ huynh và các hội từ thiện trẻ em cũng sẽ cùng hoạt động với đoàn thanh niên để tạo ra một thế giới trực tuyến an toàn hơn và được hỗ trợ nhiều hơn.

Dưới sự hướng dẫn của thanh thiếu niên, các thành viên của lực lượng đặc biệt này đã cùng nhau thiết lập quy tắc ứng xử chống lại vấn nạn bắt nạt trong thế giới Internet: “Ngăn chặn, Lên tiếng, Hỗ trợ”. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: www.anti-bullying.org.uk

Đừng vô tâm nếu bạn thấy ai đó đang bị bắt nạt qua mạng. Tất cả chúng ta nên giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, ngăn chặn những kẻ hay bắt nạt, lên tiếng và bênh vực người bị bắt nạt.

Các thành viên của lực lượng đặc biệt này gồm có: Liên minh chống bắt nạt, Apple, BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, Talk Talk, Twitter, Vodafone và Virgin Media.

SUPERCELL LÀ THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH CHƠI CÔNG BẰNG

Để củng cố cam kết về việc Chơi Công bằng, chúng tôi đã tham gia vào Ban Lãnh đạo của Liên minh Chơi Công bằng. Chúng tôi tin rằng, để tạo ra sự thay đổi lâu dài, cả ngành công nghiệp trò chơi cần phải đoàn kết với nhau, chia sẻ nghiên cứu và các phương pháp tốt nhất để khuyến khích chơi công bằng trong các trò chơi trực tuyến. Chúng tôi cam kết phát triển các trò chơi chất lượng và tin rằng lối chơi công bằng và cộng đồng lành mạnh chính là cốt lõi của việc thiết kế trò chơi.