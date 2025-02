Spiller-ID’er

Spiller-ID'er gør det let at tilføje andre spillere som venner. For at gøre det endnu bedre bliver dit spiller-ID i 2024 meget lettere at huske. Det bliver også delt på tværs af alle spil, der er tilknyttet dit Supercell ID.

Bare rolig, du beholder dit oprindelige navn inde i spillet. Vi får bare dit spiller-ID til at ligne mere.

Hvis dit navn i spillet er Barbarian, kunne dit nye, unikke spiller-ID være noget i stil med SolidBarbarian.

Eksempel fra Squad Busters

Du kan bruge dine venners spiller-ID til at tilføje dem i spil, der understøtter spiller-ID.

Eksempel fra Squad Busters

Hvornår bliver der adgang til spiller-ID'er?

Du kan gøre krav på et brugerdefineret spiller-ID i Supercell ID-sektionen på Supercell.com lige nu. Så hvis du har et ID i tankerne, kan du gøre krav på det!

Vi planlægger at introducere spiller-ID'er i alle Supercell-spil i den nærmeste fremtid!

Bemærk!

Spiller-ID'er modereres, må ikke være politiske eller stødende og må ikke indeholde personlige oplysninger, hadtale eller mobberi. Du kan rapportere spiller-ID'er, hvis de overtræder vores indholdsregler. Spiller-ID'er, der er upassende, bliver nulstillet til et automatisk genereret et.

Sådan gør du krav på et spiller-ID i spillet

Hvis du vil gøre krav på et brugerdefineret spiller-ID i stedet for det, vi har givet dig, kan du gøre det i spillet:

Åbn spillet. Åbn Supercell ID-menuen. Vælg Indstillinger. Tryk på “Skift” i Spiller-ID-sektionen.

Eksempel fra Squad Busters

Du skal bare sørge for, at ingen har taget dit spiller-ID før dig. Når du har ændret dit Spiller-ID, kan det ikke ændres igen, så sørg for at vælge det rigtige!