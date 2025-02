Bleibe mit deinen Supercell-ID-Spielen verbunden und schütze sie.

Eine Supercell ID zu erstellen ist kostenlos und einfach. Öffne einfach die Spieleinstellungen und tippe auf die Schaltfläche unter „Supercell ID“, um loszulegen. Du kannst diese Option in allen Supercell-Spielen finden. Sie ist auch in ausgewählten Spielen unserer Partner verfügbar.

Schütze deine Spiele

Egal, ob du dich nach einer Pause wieder ins Spiel stürzen willst oder es auf einem neuen Gerät installierst: Dank der Supercell ID kannst du immer direkt da weitermachen, wo du aufgehört hast. Außerdem kannst du mithilfe einer Supercell ID auf allen deinen Mobilgeräten (inklusive Tablets) auf dasselbe Spielkonto zugreifen.

Verknüpfe deine Supercell-ID-Spiele

Es ist ganz leicht, alle deine Supercell-Spiele unter derselben Supercell ID zusammenzuführen. Erstelle einfach eine Supercell ID in einem deiner Spiele und verknüpfe dann deine Konten in den restlichen Spielen mit derselben ID. So einfach ist das.

Wechsle schnell und einfach zwischen mehreren Supercell-ID-Konten

Du hast mehrere Konten in einem Spiel? Kein Problem! Mit dem Supercell-ID-Service kannst du auf einem einzigen Gerät mehrere Spielkonten speichern und mühelos hin und her wechseln. Das ist perfekt, um den Spaß mit anderen zu teilen oder falls du einfach mal ein neues Spiel anfangen möchtest.

Supercell-ID-Freunde

Mit der Supercell ID kannst du dich mit anderen Spielern und Freunden verbinden. Du siehst Supercell-ID-Freunde, mit denen du verknüpft bist, auch in anderen Spielen, die über den Supercell-ID-Dienst verfügen. Falls du keine „Freunde“-Sektion in deinem Supercell-ID-Spiel haben solltest – keine Sorge, diese Funktion wird bald hinzugefügt!

Sie sind ein Elternteil und haben auf dieser Seite nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben? Vielleicht kann Ihnen unser Leitfaden für Eltern weiterhelfen!