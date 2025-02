Protégez vos comptes de jeu Supercell ID et restez connecté

Créer un compte Supercell ID, c'est très facile et c'est gratuit. Pour vous lancer, rendez-vous dans les paramètres et appuyez sur Supercell ID. Vous le trouverez dans tous les jeux Supercell, ainsi que certains jeux développés par des partenaires.

Protégez vos comptes

Si vous n'avez pas joué depuis un moment ou si vous jouez sur un nouvel appareil, Supercell ID vous permet de reprendre exactement là où vous aviez arrêté. Grâce à Supercell ID, vous pouvez aussi jouer sur tous vos appareils mobiles, dont vos tablettes.

Connectez vos comptes de jeux Supercell ID

Nous avons conçu Supercell ID pour que connecter vos jeux Supercell soit le plus facile possible. Commencez par créer un compte Supercell ID pour un des jeux, puis connectez tous les autres. Et le tour est joué !

Passez d'un compte Supercell ID à l'autre sans souci

Grâce à Supercell ID, vous pouvez passer d'un compte à l'autre sur un seul et même appareil. Cela vous permet de recommencer depuis le début si ça vous chante.

Supercell ID Friends

Grâce à Supercell ID, vous pouvez vous connecter avec vos amis et d'autres joueurs. Après vous être connecté avec des amis dans un jeu, si vous avez d'autres jeux Supercell ID en commun, vous pourrez les y voir. Si vous ne trouvez pas la section Friends dans Supercell ID, c'est parce que cette fonctionnalité arrivera dans une prochaine mise à jour.

Vous êtes un parent et vous cherchez quelque chose qui n'est pas sur cette page ? N'hésitez pas à consulter notre guide parental pour plus d'informations à propos de sujets qui pourraient vous intéresser.