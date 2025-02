Collega i tuoi giochi a Supercell ID e proteggi i tuoi progressi

Creare un Supercell ID è semplice e gratuito. Per iniziare, entra nelle impostazioni di gioco e tocca il pulsante relativo a "Supercell ID". Il servizio è disponibile per tutti i titoli Supercell e anche per determinati giochi sviluppati dai nostri partner commerciali.

Proteggi le tue partite

Hai deciso di continuare una vecchia partita o di giocare su un dispositivo nuovo? Grazie a Supercell ID, puoi riprendere i tuoi progressi da dove li hai lasciati o proseguire le tue partite su qualsiasi dispositivo mobile, inclusi i tablet.

Collega tutti i giochi dotati di Supercell ID

Collegare tutti i giochi di Supercell a un unico Supercell ID è facilissimo. Devi solo creare un Supercell ID in uno dei giochi e poi collegare tutti gli altri. Semplice, no?

Passa da un Supercell ID a un altro in un attimo

Supercell ID ti permette di passare rapidamente da un account a un altro dello stesso gioco sullo stesso dispositivo. In questo modo puoi facilmente condividere il divertimento con gli amici o ricominciare tutto da capo.

Gli amici di Supercell ID

Supercell ID ti permette di connetterti con i tuoi amici e con altri giocatori. Gli amici di Supercell ID con cui hai effettuato il collegamento in un gioco appariranno anche negli altri titoli con Supercell ID a cui giocano. Se non appare nessuna sezione sugli amici nel tuo gioco dotato di Supercell ID, non temere: la funzionalità sarà presto implementata in un aggiornamento futuro.

Sei un genitore e cerchi informazioni che non hai trovato su questa pagina? Consulta la guida per i genitori.