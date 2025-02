Speler-ID's

Met speler-ID's kun je makkelijk een andere speler als vriend toevoegen. Om het nog beter te maken, zal je speler-ID in 2024 veel makkelijker te onthouden zijn. Ook zal de ID gebruikt worden in alle games die gelinkt zijn aan je Supercell ID.

Geen zorgen, je zal je oude in-game naam behouden. We zullen je speler-ID er gewoon op doen lijken.

Als je in-game naam Barbarian is, dan zal je nieuwe unieke speler-ID iets worden als SolidBarbarian.

Voorbeeld van Squad Busters

Je kunt de speler-ID van je vrienden gebruiken om ze toe te voegen in de games die speler-ID's ondersteunen.

Voorbeeld van Squad Busters

Wanneer zullen speler-ID's beschikbaar zijn?

Je kunt vanaf nu een eigen speler-ID claimen in het Supercell ID-gedeelte op Supercell.com. Dus als je een ID in gedachten hebt, claim deze dan meteen!

Het plan is om in de nabije toekomst speler-ID's te introduceren voor alle games van Supercell!

Let op!

Speler-ID's worden gemodereerd en mogen niet politiek getint of beledigend zijn. Ze mogen ook geen persoonlijk identificeerbare informatie, haatdragende taal of pestgedrag bevatten. Je kunt speler-ID's rapporteren als ze in overtreding zijn van ons contentbeleid. Speler-ID's die als ongepast worden bestempeld, zullen gereset worden naar een automatisch gegenereerde naam.

Een speler-ID claimen in het spel

Als je een eigen speler-ID wilt claimen in plaats van de speler-ID te gebruiken die wij voor je gekozen hebben, dan kun je dat vanuit je spel doen door:

je spel te openen; het Supercell ID-menu te openen; de optie 'Instellingen' te selecteren; op 'Wijzigen' te tikken in het 'Speler-ID'-gedeelte.

Voorbeeld van Squad Busters

Zorg ervoor dat jij als eerste de speler-ID claimt die je graag wilt. Als je je speler-ID hebt geclaimd, kun je deze niet meer wijzigen. Dus kies er een die perfect is voor jou!