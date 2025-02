Proteja seus jogos do Supercell ID e não perca seu progresso

Criar um Supercell ID é fácil e gratuito. Para isso, basta tocar no botão abaixo de "Supercell ID" nas configurações. A opção está disponível em todos os jogos da Supercell e também em jogos selecionados de desenvolvedores parceiros.

Proteja seus jogos

Não importa se você está voltando ao jogo após um longo período ausente ou se está começando a jogá-lo em outro dispositivo, o Supercell ID garante que você recomece exatamente de onde parou, além de proporcionar acesso à sua conta em todos os seus aparelhos, celulares ou tablets.

Never Lose Your Game Again

Conecte seus jogos do Supercell ID

Facilitamos o processo de vinculação de todos os jogos da Supercell a um Supercell ID. Basta criar uma conta no Supercell ID em um jogo e conectar todos os outros. Simples assim.

Connect Them All!

Alterne facilmente entre várias contas do Supercell ID

Com o Supercell ID, você pode alternar entre múltiplas contas do mesmo jogo em um único dispositivo. A solução perfeita para compartilhar a diversão com terceiros ou recomeçar um jogo.

Switch Between Accounts

Amigos do Supercell ID

Com o Supercell ID, você pode se conectar a amigos e a outros jogadores. Caso os amigos com quem você se conectou joguem outros jogos do Supercell ID, você também os verá nesses jogos. Talvez a opção "Amigos" não apareça no jogo conectado do Supercell ID, mas chegará em uma atualização em breve.

For Parents

Você é pai ou mãe e procura a resposta sobre algo que não foi abordado nesta página? Confira o nosso Guia para Pais em https://supercell.com/en/parents/pt/ para maiores informações.