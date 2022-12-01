Supercell ID’si oluşturmak çok kolay ve ücretsizdir. Oyundaki Ayarlar bölümüne gidip “Supercell ID”nin altındaki düğmeye dokunmanız yeterlidir. Bu özelliği tüm Supercell oyunlarında bulabilirsiniz. Ayrıca ticari ortaklarımız tarafından geliştirilen bazı oyunlarda da Supercell ID’ye bağlanma seçeneği vardır.
Oynamaya ara verdiyseniz veya yeni bir cihaza geçtiyseniz Supercell ID ile hep kaldığınız yerden devam edebileceğinizi bilirsiniz. Supercell ID ayrıca tabletler dahil tüm mobil cihazlarınızda aynı oyuna erişmenize olanak verir.
Tüm Supercell oyunlarını tek bir Supercell ID’ye bağlamak çok kolay. Oyunlardan birinde bir Supercell ID oluşturun, diğer oyunları da aynı Supercell ID’ye bağlayın. Bu kadar basit.
Supercell ID, bir cihazda aynı oyunda birden fazla hesap kullanmayı kolaylaştırır. Cihazınızı başkalarıyla paylaştığınız anlarda veya yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde ideal bir çözümdür!
Supercell ID sayesinde arkadaşlarınızla ve başka oyuncularla bağlantı kurabilirsiniz. Bir oyunda bağlantı kurduğunuz Supercell ID arkadaşlarınız, oynadıkları diğer Supercell ID’li oyunlarda da karşınıza çıkar. Supercell ID kullandığınız bir oyunda halihazırda “Arkadaşlar” bölümü yoksa endişelenmeyin. Bu özelliğin yakın zamanda bir güncellemeyle birlikte geleceğinden emin olabilirsiniz.
Ebeveynler için: Bu sayfada olmayan bir şeyi mi arıyorsunuz? Size özel daha ayrıntılı bilgiler için Ebeveyn Kılavuzumuza bakın: https://supercell.com/en/parents/tr/