Supercell ID ile oyunlarınızı koruyabilir ve her zaman bağlı kalabilirsiniz

Supercell ID’si oluşturmak çok kolay ve ücretsizdir. Oyundaki Ayarlar bölümüne gidip “Supercell ID”nin altındaki düğmeye dokunmanız yeterlidir. Bu özelliği tüm Supercell oyunlarında bulabilirsiniz. Ayrıca ticari ortaklarımız tarafından geliştirilen bazı oyunlarda da Supercell ID’ye bağlanma seçeneği vardır.

Oyunlarınızı koruyun

Oynamaya ara verdiyseniz veya yeni bir cihaza geçtiyseniz Supercell ID ile hep kaldığınız yerden devam edebileceğinizi bilirsiniz. Supercell ID ayrıca tabletler dahil tüm mobil cihazlarınızda aynı oyuna erişmenize olanak verir.

Never Lose Your Game Again

Tüm oyunlarınızı Supercell ID’ye bağlayın

Tüm Supercell oyunlarını tek bir Supercell ID’ye bağlamak çok kolay. Oyunlardan birinde bir Supercell ID oluşturun, diğer oyunları da aynı Supercell ID’ye bağlayın. Bu kadar basit.

Connect Them All!

Birden fazla Supercell ID hesabı arasında kolayca geçiş yapın

Supercell ID, bir cihazda aynı oyunda birden fazla hesap kullanmayı kolaylaştırır. Cihazınızı başkalarıyla paylaştığınız anlarda veya yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde ideal bir çözümdür!

Switch Between Accounts

Supercell ID arkadaşları

Supercell ID sayesinde arkadaşlarınızla ve başka oyuncularla bağlantı kurabilirsiniz. Bir oyunda bağlantı kurduğunuz Supercell ID arkadaşlarınız, oynadıkları diğer Supercell ID’li oyunlarda da karşınıza çıkar. Supercell ID kullandığınız bir oyunda halihazırda “Arkadaşlar” bölümü yoksa endişelenmeyin. Bu özelliğin yakın zamanda bir güncellemeyle birlikte geleceğinden emin olabilirsiniz.

For Parents

Ebeveynler için: Bu sayfada olmayan bir şeyi mi arıyorsunuz? Size özel daha ayrıntılı bilgiler için Ebeveyn Kılavuzumuza bakın: https://supercell.com/en/parents/tr/