生效日期：2022年8月12日

本协议的条款（"服务条款"）适用于您与芬兰Supercell公司（企业ID 2336509-6，注册经营地址为Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki, Finland）（以下简称"Supercell"或"我们"）之间有关使用Supercell游戏、商店、网站及相关服务（"服务"）的关系。相关服务的使用同样受到Supercell隐私保护政策和其他相关政策的约束，本条款通过援引的方式引入该隐私保护政策以及其他相关政策。

在访问或使用本服务之前，包括浏览任何Supercell的网站以及访问任何游戏，您须同意并遵守服务条款和隐私保护政策的相关规定。我们可以为您创建游客帐户以使用服务，也可能会要求您在服务中注册帐户（统称“帐户”）。例如，这些帐户包括游戏帐户和Supercell ID。使用或注册帐户或以其他方式使用服务，您即确认您已达所居住国家/地区的法定成年年龄。如果您未达法定成年年龄，则您的法定监护人必须查看并同意此等服务条款。

在安装、使用或以其他方式访问服务的同时，您需同意遵守本服务条款。如果您不同意遵守本服务条款，请勿安装、使用或以其他方式访问相关服务。在禁止的情况下，您使用服务的行为将被视为无效。

重要提示：对于美国和加拿大居民，您还需同意，与Supercell之间的纠纷必须通过第8节（“纠纷解决”）所述的最终且具有约束力的仲裁以个人形式解决。

Supercell有权通过在服务上公布修订条款，在任何时候自行决定变更、修改、增加或删减服务条款和隐私保护政策和其他相关Supercell政策。您如果继续使用相关服务，则视为您接受上述变更。如果您在任何时候不同意届时有效的服务条款、隐私保护政策或任何其他Supercell政策、规则或行为准则中的任何内容，您使用服务的权利将立即终止，您须立即停止使用服务。

1.使用服务

1.1.您使用服务的权利

受到您同意与遵守的服务条款和其他相关Supercell政策的限制，您拥有一项非独占性的、不可转让的、不得分许可的、可撤销的有限权利，以便用于自身的非商业娱乐目的访问和使用服务。您同意不为任何其他目的而使用服务。

下述限制性条件适用于服务的使用：

您对未成年人未经授权而使用服务承担全部责任。您对未成年人所作出的任何使用您的信用卡或其他支付工具（如Paypal）的行为承担责任。

您在任何时候都不得（或尝试）购买帐户、将帐户出售、出租或赠与他人，或使用虚假身份、信息或冒用他人身份创建帐户；如果您的帐户曾被Supercell删除，或者您曾被禁止使用任何Supercell游戏，您将无权使用服务。

您不得通过使用服务来发布广告、招揽或传播任何商业广告，包括向任何人发送的连锁信、垃圾邮件或者重复或误导信息。

登录信息和您的帐户

您需要为自己的帐户设置一个密码或使用其他凭证来访问帐户（"登录信息"）。您不得分享您的帐户或登录信息，也不得让他人登录您的帐户或者做出任何其他可能威胁您帐户安全的行为。如果您得知或者有合理理由怀疑存在安全威胁，包括但不限于登录信息的丢失、被盗或未经授权被公开，您必须立即通知Supercell并修改您的登录信息。您须对登录信息的持续保密性独自承担责任，并对登录信息的所有使用行为负责，包括但不限于购买行为（不论是否得到您的授权）。您对通过您帐户发生的任何事宜负责。

Supercell保留在任何时候以任何理由删除或要求收回任何用户名的权利，包括但不限于第三方申诉因用户名侵犯第三方权利而提出索赔的情况。

除非您使用Supercell ID，否则在支持设备上，对于每个游戏，服务仅支持使用一个帐户。

使用限制

任何违反使用限制的服务使用行为都是严格禁止的，如有发生，可能会立即撤销您的有限权利，且您可能承担违反法律的责任。

您同意您在任何情况下将不得：

从事任何Supercell认为的与服务的宗旨或意图相违背的行为，或者任何不当使用Supercell所支持服务的行为。

使用或部分使用（直接或间接）为修改或干扰服务、任何Supercell游戏或任何Supercell游戏体验而设计的作弊手段、滥用手段、自动化软件、模拟器、机器人程序、黑客、游戏插件或任何未经许可的第三方软件。

未经Supercell的明确书面同意，修改或促使修改属于服务或任何Supercell游戏一部分的任何文件。

在使用服务或玩Supercell游戏时，扰乱、干扰或以其他方式影响服务的正常流程，或者以其他方式对其他用户体验产生不良影响。其中包括胜负交易以及任何其他形式的排名操控、利用服务中的漏洞来获得对其他玩家不公平的优势以及任何故意滥用或违反服务设计的其他行为。

扰乱、超负荷运转、协助扰乱或超负荷运转用于提供或支持服务或任何Supercell游戏环境的任何计算机或服务器。

实施、协助或参与任何形式的攻击行为，包括但不限于病毒传播、拒绝服务攻击，或其他企图扰乱服务或任何其他人对服务的使用或享用的行为。

企图通过除Supercell提供的用户界面以外的方式在未经授权的情况下访问服务、他人注册或使用的帐户、计算机、服务器或连接到服务的网络，包括但不限于绕开或修改，试图绕开或修改，或者鼓励或协助他人绕开或修改任何属于服务一部分的安全设置、技术、设备或软件。

发布任何辱骂、威胁、淫秽、中伤、诽谤，或者在种族、性、宗教或其他方面具有侮辱性或攻击性的信息，或者持续做出有害行为，例如未经同意重复发布相同信息（刷屏）。

发布任何含有裸露、过度暴力或攻击性主题的信息，或包含上述内容链接的信息。

实施或试图实施骚扰、辱骂或伤害，提倡或煽动骚扰、辱骂或伤害他人、集体的行为，包括Supercell的员工（其中包括Supercell的客户服务代表）。

通过服务公开任何侵犯任何人或实体的任何著作权、商标权、专利权、商业秘密、隐私权、出版权或其他权利的材料或信息，或者假冒任何其他人，包括但不限于Supercell的员工。

实施反向工程、反编译、拆解、破译或以其他方式试图取得任何用于提供服务或任何Supercell游戏的底层软件或其他知识产权的源代码的行为，或者以任何未经Supercell明确许可的方式从服务或任何Supercell游戏中获取任何信息。

通过服务征集或试图向服务或其他任何Supercell游戏的用户征集登录信息或任何其他登录凭证或个人信息。

收集或发布任何人的私人信息，包括个人可识别信息（无论是文字、图像还是视频形式）、身份证明文件或者财务信息。

将任何Supercell游戏用于可从中赚取（直接或间接）奖金或奖励的赌博、投注或类似活动，包括对您作为玩家参与的比赛结果进行投注，无论其中是否涉及费用或赌注。

Supercell保留权利来认定相关行为是否违反使用规则或超出服务条款或服务本身的宗旨和精神。Supercell保留权利来据此采取相关措施，包括终止您的帐户和禁止您使用全部或部分服务。

1.2. 对帐户和服务的中断和终止

在不影响任何其他补救方案的前提下，(i)当您违反或者Supercell怀疑您违反本服务条款的条款，或(ii)存在实际或涉嫌违法或不当使用服务的行为时，Supercell有权经过或不经通知，限制、中断、终止、修改或者删除您的帐户或对服务的全部或部分使用。帐户的终止和限制可能导致您丧失服务中的用户名和人物角色，以及与您使用服务相关的任何利益、特权、获得的虚拟物品及购买的虚拟物品，且Supercell对由此给您带来的任何损失或后果不承担任何赔偿责任。

在不影响我们的任何其他补救方案的前提下，如果我们相信用户正在制造风险或可能承担法律责任的行为，侵犯了第三方的知识产权或与我们的条款或政策的条文或精神不一致，我们有权限制、中断或终止服务或帐户的全部或部分权限，禁止用户访问我们的游戏和网站及其内容、服务和工具，延迟或者移除托管内容，同时采取技术和法律措施防止用户使用服务。此外，我们有权在适当的情况下自行决定，对屡次侵犯第三方知识产权的用户采取中断或终止其帐户的措施。

Supercell有权终止任何连续180天不使用的帐户。

Supercell有权在任何时候停止提供和/或支持服务或某特定游戏或部分服务，此时，对您使用全部或部分服务的权利自动终止。在此情况下，Supercell不因此类服务停止而承担任何向用户退款、返还利益或赔偿损失的义务。对您的帐户的终止措施包括限制用户使用全部或部分服务的权限，其中包括您或他人上传的内容。

您有权在任何时候以任何理由终止您的帐户，并告知Supercell您希望终止帐户，具体步骤请见我们官网上的详细描述 https://support.supercell.com/。

2.所有权

2.1. 游戏和服务

与服务相关的一切权利、所有权和利益（包括但不限于任何游戏、影片、计算机代码、主题、物体、人物、人物的名字、故事、对话、短语、概念、图画、动画、声音、音乐作品、视听效果、操作方法、精神权利、文件、游戏内聊天记录、人物档案信息、使用游戏客户端的游戏记录、Supercell游戏客户端和服务器软件）由Supercell所有。Supercell保留与游戏和服务相关的所有权利，包括但不限于知识产权和其他专有权利。

2.2. 帐户

即使本条款中存在相反的规定，您确认并同意，您对帐户并不享有任何所有权或其他财产权利，并且您进一步确认和同意与帐户相关的所有权利均由Supercell享有。

2.3.虚拟内容

Supercell享有在服务和Supercell游戏中出现的全部内容的所有权，有权以许可或其他方式使用在服务和Supercell游戏中出现的全部内容。即使本条款存在任何相反的规定，您同意，您对服务中出现的任何内容没有所有权或任何其他权利，包括但不限于您从Supercell购买或从游戏中赚得的在任何Supercell游戏中产生或出现的虚拟物品、内容、功能、商品、服务或货币，以及任何与帐户相关的或存储于服务中的其他任何属性。

3.用户内容

3.1.用户内容提交

"用户内容"指您本人通过Supercell游戏客户端或服务上传或传输，或由其他用户上传或传输的包括聊天文本在内的任何通讯、图像、声音以及所有资料、数据和信息。在使用服务的过程中传输或提交用户内容时，您确认、承诺并保证该传输或提交行为（a）涉及的信息准确且不得为保密或误导性信息；（b）不违反任何法律规定、合同义务，且不侵犯其他第三方权利，在用户内容中包含第三方的个人信息或知识产权时，您应征得该第三方的同意；（c）涉及的内容没有病毒、广告软件、间谍软件、蠕虫和其他恶意代码；以及（d）您确认并同意Supercell将根据隐私保护政策在任何时候对此类内容中包含的您的个人信息进行处理。

3.2 内容审查

Supercell对于任何用户提交任何用户内容的行为不承担任何责任，亦没有责任对用户内容存在的不当内容或行为进行监控。我们不对，也不能对所有的用户内容进行事前审查或监控。您使用服务的风险自负。通过使用服务，您可能接触到带有攻击性的、不适当或与您的预期不符的用户内容。您需承担使用服务过程中可能涉及的与用户内容相关的任何风险。我们有权自行决定，通过我们的代表或技术手段监控和/或记录您与服务的交互过程，或您在使用服务的过程中产生的通讯信息（包括但不限于聊天文本）。

本服务条款一经签署，您即不可撤销地同意并接受上述监控和记录。您确认并同意对传输的任何用户内容不存在任何隐私预期，包括但不限于聊天文本或语音信息。

Supercell有权不经通知，在任何时候以任何理由自行决定审阅、监控、阻止、编辑、删除、禁用或以其它方式禁止访问任何用户内容（包括但不限于您的用户内容）。不论何时，如果Supercell自行决定对服务进行监督，其对用户内容不负任何责任，亦无义务修改或删除任何不适当的用户内容。我们有权自由决定，但无义务编辑、拒绝发布或者删除任何用户内容。

3.2. 服务中其他成员对信息的使用

3.2.1. 公开披露

服务可能包括可以发布用户内容的不同形式的论坛、博客和聊天功能，包括您对特定主题的观点和评论。Supercell无法保证其他成员对您分享的观点和信息不做任何使用。因此，如果您希望对某些观点和信息进行保密，和/或不希望其他人使用，请不要在服务上发布。Supercell无义务对您上传的任何观点和信息进行评价或使用，也不就您可能选择发布的任何观点或信息向您承担任何赔偿责任。

3.2.2. 个人内容责任自负

您对于通过服务或与服务相关的方式发布的信息以及您向他人提供的信息独自承担责任。Supercell有权以任何理由或无理由拒绝、拒绝发布或者删除任何用户信息，包括但不限于经Supercell单独认定违反本服务条款的用户内容。

3.2.3.您对Supercell的许可

您特此授予Supercell一项不可撤销的、永久的、可转让的、全额付清的、免许可费的、全球性的许可（包括分许可和向第三方转让的权利）以及复制、再造、修复、改编、修改、创造衍生作品、制造、商业化、出版、发行、销售、许可、分许可、转让、租赁、传输、公开展示、公开表演、或允许电子访问、广播、通过电信向公众传播、放映、表演、进入计算机内存的权利，以及通过任何方式使用和操作您的用户内容以及与我们提供服务（包括服务的市场营销和推广）相关的修改作品和衍生作品的权利。您还特此授予Supercell权利以授权他人行使Supercell在本服务条款下享有的任何权利。您还进一步授予Supercell无条件的、不可撤销的使用和利用您的名称、肖像以及用户内容包含的或与之相关的其他任何信息或材料的权利，您不因此承担任何义务。除非法律有禁止性规定，您放弃您对于任何用户内容可能享有的任何署名权和/或精神权利，不论您的用户内容是否以任何方式进行了修改或变更。Supercell不对您的用户内容主张任何所有权，本服务条款中的任何条款亦不构成对您使用和利用帐户内容的任何限制。Supercell没有义务监控或执行您对用户内容享有的知识产权。

3.3.用户交互

您对于您与其他服务用户以及您通过服务和/或Supercell游戏互动的其他方之间进行的互动独自承担全部责任。Supercell保留权利，但没有义务以任何方式参与这些争议。您应全力配合Supercell调查任何涉嫌违法、欺诈或不当行为，包括但不限于允许Supercell访问您设有密码保护的帐户。

如果您与一名或多名用户之间发生纠纷，您免除我们（包括我们的管理人员、董事、代理、子公司、合资企业和员工）受到由上述纠纷产生或以任何方式与上述纠纷相关的、已知和未知的、任何类型和性质的主张、请求和索赔（实际损害和间接损害）。

4.费用和购买条款

4.1. 购买

在使用服务的过程中，您可以使用"现实世界"的货币购买有限的、个人的、不可转让的、不得分许可的、可撤销的权利，以使用(a)"虚拟货币"，包括但不限于全部用于Supercell游戏的虚拟货币或钻石；(b)虚拟游戏内物品、内容或功能；以及(c)其他商品或服务（a-c统称为“虚拟物品”）。您只可以通过我们或我们授权的官方合作伙伴来购买虚拟货币，不得通过任何其他途径购买。

您明确同意我们可以在适用法律定义的法定撤销时限到期之前履行虚拟物品的购买协议或任意其他数字内容。您事先明确同意您所购买的内容将在撤销时限结束之前交付，进而失去法定的撤销权。

Supercell可以在任何时候经通知或不经通知，管理、规制、控制、修改或者删除虚拟物品。 在适用法律允许的范围内，Supercell在行使任何相关权利时不对您或任何第三方承担任何责任。

除在服务中有明确授权外，禁止转让虚拟物品。除非在服务中有明确授权，您无权向任何个人或实体出售、购买、兑换或以其它方式转让虚拟物品或尝试任何此类行为，包括Supercell、其他用户或者任何第三方。

除非适用法律要求，所有通过服务对虚拟物品进行的购买或兑换行为均为最终的且无法退款的操作。有关未成年人的购买行为的更多信息，请参见我们的家长指南。

Supercell向您提供用于Supercell游戏中的虚拟物品，该供应服务自Supercell接受您的购买请求后立即开始。

4.2. 费用的支付

您同意支付由您或他人使用您的注册帐户而产生的一切费用和适用的税费。Supercell可以在任何时候调整通过服务所提供的虚拟物品的价格。请知悉，Supercell没有义务因任何理由提供退款，而且，当帐户无论因为自愿还是非自愿而关闭时，您将不会就尚未使用的虚拟物品获得任何退款或其他补偿。

5.服务的更新

服务是不断更新的。Supercell可以要求您接受对已安装于您设备或电脑上的服务和Supercell游戏的更新。您认可并同意，无论是否通知您，Supercell有权更新服务和Supercell游戏。您可能需要不时更新第三方软件以获得服务和Supercell游戏。

6.免责声明

在不限制Supercell在下述第7条承担责任的前提下，服务基于现有的、可用的状态提供给您使用，Supercell对此不作任何明示或默示的保证，包括但不限于适销性、适用于特定目的、所有权、不侵权，以及其他由交易过程或商业惯例产生的任何保证。Supercell并不保证您可以在自己选择的时间或地点使用相关帐户；不保证服务不会中断或者不存在错误；同样不保证相关缺陷会被修正，或者游戏和服务没有病毒或其他有害内容。

一些司法辖区不允许排除某项保证。相应地，上述某些免责和限制性条款可能对您不适用。

7.责任限制、排他救济和赔偿

Supercell不向用户承担与本条款相关的任何间接的、偶然的、从属的、特殊的、惩罚性的或其他类似损害的赔偿责任，包括但不限于收入损失、利润损失、数据丢失或商业中断或其他无形损失（不论如何定性该等损失），不论该损失是基于合同、侵权或其他法律原理产生的，且不论Supercell是否被告知损害赔偿的可能性。Supercell对于您的赔偿责任不超过您在首次提出赔偿请求之日前的六（6）个月内根据本服务条款向Supercell支付的金额。您认可并同意，如果您未在上述时间段向Supercell支付任何金额，您仅能就Supercell禁止您使用服务或者取消您的帐户（Supercell的唯一责任）行使救济权。

本服务条款的任何条款均不影响客户的任何法定权利，也不排除或限制因Supercell 的明显疏忽或不当行为，或者因Supercell的任何疏忽或欺诈行为而导致的人身死亡和伤害所产生的责任。

您同意就任何索赔、要求、损害或其他损失对Supercell（以及我们的管理人员、董事、代理、子公司、合资企业和员工）进行赔偿、为Supercell进行抗辩并使Supercell免于上述责任，包括由任何第三方基于您的服务使用行为或违反本服务条款的行为而主张的合理律师费，但是，如果侵权行为不能归因于您的故意或过失行为，前述条款则不适用。

8.争议解决

您与Supercell均同意，本协议中所述争议解决的流程将适用于与该等服务条款、隐私保护政策或服务相关的任何争议或索赔要求。争议包含任何形式的索赔要求，包括但不限于法律、衡平法或法定索赔。即使您停止使用您的帐户、删除您的帐户或停止使用服务，争议解决流程仍将适用。该流程还将适用于在我们签订此协议前产生的争议。

如果您是美国或加拿大居民，则第8.1至8.6节的内容适用于您。如果您是任何其他国家/地区的居民，则不适用。

8.1.非正式争议解决

在您启动仲裁前，您必须至少提前三十(30)天，尝试与Supercell以非正式的方式解决任何争议。当您通过legal-requests@supercell.com向Supercell提供争议的书面通知时，非正式争议解决流程即告开始。

8.2.仲裁协议

您与Supercell均同意，按照以下方式只在最终且具有约束力的仲裁中解决任何争议：

除非索赔要求属于下文所述的例外情况，否则您或Supercell均可选择只在最终且具有约束力的仲裁中提交任何争议以期解决。如果您或Supercell向法庭提交了根据本节规定可由仲裁解决的索赔要求，则任何一方均可向法庭提出要求，命令双方以仲裁的方式解决索赔。仲裁员将拥有专属权力，以决定第8节（“争议解决”）中的任何部分是否有效或可执行，或其规定是否适用于索赔。

仲裁将交由中立仲裁员主持。这表示，您与Supercell均同意放弃通过法官或陪审团判决来解决争议的权利。 仲裁的规则与更正式的诉讼有所不同。例如，相较于在正式诉讼中被称为“证据开示”的流程，在仲裁中，要求对方共享信息的能力可能会受到更多限制。仲裁员决定结果后，该决定即为最终决定。您或Supercell可以要求仲裁员以书面形式提供决定或裁定以及相关理由。我们双方均可要求一家法院确认或执行仲裁员的最终决定或裁定，此举将使得该决定或裁定与法院判决具有同等效力。一般情况下，您及Supercell无法通过法院更改仲裁结果，一些非常有限的情况除外。

8.3.仲裁流程

仲裁将由美国商务仲裁协会(“AAA”)执行。AAA的规则与程序将被用于仲裁，包括消费者仲裁规则(Consumer Arbitration Rules)。但如果该等服务条款与AAA的规则及程序之间存在冲突，则我们将遵循该等服务条款。如需查阅AAA的规则或启动仲裁，您可以前往AAA的网站。如果我们之间的任一方决定启动仲裁，我们同意根据AAA的规则向对方提供书面“仲裁要求”(Demand for Arbitration)。

仲裁费用将根据AAA的消费者仲裁规则决定。如果仲裁员认为该等费用数额过大，则Supercell将支付费用。各方将负责各自的律师费及开支，除非索赔获胜方收回律师费用和开支，在此情况下，仲裁员将根据适用法律予以裁定。如果任何一方均未通过随后的诉讼对仲裁员的决定或裁定的有效性提出异议，则该异议方应向对方支付与异议相关的开支和律师费。

仲裁将于美国加利福尼亚州旧金山或您所居住的国家/地区或省进行。

8.4 仲裁协议的例外情况

您与Supercell均同意，第8.2节中的仲裁协议不适用于以下争议：

关于Supercell的知识产权的索赔，例如为执行、保护Supercell的版权、商标、商业外观、域名、专利、商业机密或其他知识产权或因其有效性而提出的索赔。

与著作权侵害或侵权干扰有关的索赔。

由于法律规定不受仲裁协议约束且未受允许仲裁协议的联邦法律预先制止的索赔。

小额索偿法院中的索赔。

根据该等例外情况而不受仲裁约束的任何争议应根据第10节（“不受仲裁约束争议的处理场地”）的规定由具有合法管辖权的法庭解决。

8.5 不得进行集体诉讼

您及Supercell均同意，我们只能以个人名义向对方提出索赔。

这意味着：

您不得在集体、组合、合并或代表诉讼中以原告或集体成员的身份向Supercell提出索赔。

仲裁员不能将任何其他人的索赔与您的索赔合并为一个案件，也不能主持任何集体、组合、合并或代表性的仲裁程序。

仲裁员在您的案件中作出的决定或裁定将不适用于其他任何人，也不能用于决定其他人的争议。

如果本节（第8.5节“不得进行集体诉讼”）被视为不可执行或无效，则第8节的全部内容，包括第8.1至第8.6节，均作无效。

8.6 退出仲裁协议及不得进行集体诉讼条款

您可以退出且不受上述“仲裁协议”及“不得进行集体诉讼”条款（第8.1至第8.5节）的约束，方法是以“ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT”（仲裁及集体诉讼豁免退出）为主题行向legal-requests@supercell.com发送书面通知告知您的决定。 您必须在首次使用服务或此退出操作有效前三十(30)天（以较晚者为准）向我们发送此通知。如果您未在规定时间内向我们发送通知，您将依照该等段落中的条款受仲裁争议的约束。如果您退出这些仲裁条款，Supercell亦将不受这些条款的约束。

9. 适用法律

如果您是美国或加拿大居民：(1)《美国联邦仲裁法》（United States Federal Arbitration Act，包括其程序性法规）将规限第8节中仲裁协议及不进行集体诉讼条款的解释和执行事宜，且(2)因本服务条款、隐私保护政策或服务产生或与此相关的任何争议，均应完全由美国加利福尼亚周法律规限，无论是否存在与法律条款冲突的情况。

如果您并非美国或加拿大居民，您同意，因本服务条款、隐私保护政策或服务产生或与此相关的任何争议，均应由芬兰的法律规限，无论是否存在于法律条款冲突的情况。

10. 不受仲裁约束争议的处理场地

如果您是美国或加拿大居民，您同意，您可能针对Supercell提出的任何索赔或争议如不受第8节中仲裁的规限，则必须由位于加利福尼亚州旧金山的联邦或州法院全权处理。您及Supercell同意加利福尼亚州旧金山对于所有此类索赔或争议的场地及个人管辖权。

如果您并非美国及加拿大的居民，您同意，您可能针对Supercell提起的任何索赔或争议必须由位于芬兰赫尔辛基的法院全权处理。

11.可分割性

您和Supercell同意，如果本服务条款或Supercell隐私保护政策的任何条款的全部或部分被有管辖权的法院认定为违法或不可执行，该条款仅在该司法辖区内，且在被认定无效或不可执行的范围内没有法律效力，但是不影响该条款在其他司法辖区的法律效力，且该条款其他部分的法律效力不受影响。

12.一般条款

12.1.转让

Supercell有权随时将本服务条款或Supercell隐私保护政策的全部或部分转让或委托给其他个人或实体，不论是否经过您的同意。未经Supercell的事先书面同意，您不得将本服务条款或隐私保护政策项下的任何权利或义务转让或委托给其他个人或实体。您任何未经授权的转让或委托无法律效力。

12.2.补充政策

Supercell可以发布与具体服务（如论坛、竞赛或忠诚计划）相关的补充政策。您对这些服务的使用应受本服务条款和具体补充政策的约束。

12.3.完整协议

本服务条款、任何补充政策和通过援引并入的任何文件（包括Supercell隐私保护政策），包含了您和Supercell之间的全部共识，并且替代之前双方对本条款内容的全部共识，不论这些我们之间关于服务的共识是通过电子形式、口头或书面形式，或者根据交易习惯、惯例、政策或先例确立。

12.4.不弃权

如果Supercell未能要求或对您严格执行本服务条款或Supercell隐私保护政策的条款，或者未能行使相关条款项下的任何权利，该行为不能被解释为Supercell免除或放弃在上述情形或任何其他情形下主张或仰赖任何这些条款或权利。

Supercell对于本服务条款或Supercell隐私政策的任何条款、条件或要求的明示放弃不应构成对将来遵守该等条款、条件或要求规定义务的放弃。

除本服务条款另有明确具体的规定，任何陈述、声明、同意、弃权或其他Supercell的作为或不作为都不构成对本服务条款的修改，也不具有法律约束力。除非双方以书面形式另作约定，并经您和Supercell的授权人共同签字。

12.5.通知

我们可能通过在我们的游戏中、在supercell.com上发布公告、发送电子邮件或其他任何您向我们提供的联系方式向您发出通知。您根据本服务条款或Supercell隐私保护政策给出的或要求给出的任何通知应以书面形式完成，并寄至：Supercell Oy。收件人：Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finland，并向legal-requests@supercell.com发送一份副本。

12.6.衡平救济

请知悉，在Supercell的服务条款下享有的权利和承担的义务是独特的、不可替代的，由于您的违约行为或预期违约行为导致的任何损失都会对Supercell造成无法补救的损害，也不能仅通过金钱赔偿而弥补相应损失。

因此，Supercell享有惩罚性救济或其他衡平救济的权利（没有提供保证、担保或证据的义务）。您放弃所有寻求惩罚性救济或其他衡平救济的权利，以及禁止或限制服务或任何Supercell游戏的运行、开发相关的广告或其他资料、开发服务和其他通过服务使用或显示的内容的权利，该放弃不可撤销。同时，您同意您享有的金钱损害赔偿权（如有）受到第7条规定的限制。

12.7.不可抗力

Supercell对超出其控制范围所导致的延迟或未能履行的义务不承担任何责任，包括但不限于因不能预见的或超出其控制范围的原因，例如天灾、战争、恐怖活动、骚乱、禁运、民事或军事当局行为、火灾、水灾、事故、罢工、交通运输设施短缺、燃料短缺、能源短缺、劳动力短缺和原料短缺。