Fecha de entrada en vigor: 17 de octubre de 2024

Las condiciones del presente contrato ("Condiciones del servicio") rigen la relación entre usted y Supercell Oy, una sociedad finlandesa (identificador de empresa: 2336509-6) con domicilio social en Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finlandia, (en lo sucesivo, "Supercell" o "nosotros") respecto al uso que usted haga de los juegos, tienda, sitios web y servicios relacionados de Supercell (el "Servicio"). El uso del Servicio también se regirá por la Política de privacidad y otras políticas relevantes de Supercell, las cuales se incorporan a las presentes Condiciones del servicio por referencia.

Antes de acceder al Servicio o de usarlo, lo que incluye navegar por cualquier sitio web de Supercell o acceder a un juego, deberá aceptar estas Condiciones del servicio y la Política de privacidad. Es posible que se le cree una cuenta de invitado para que utilice el Servicio y que se le pida que registre una cuenta en el Servicio (de forma colectiva, la "Cuenta"). Estas Cuentas incluyen, por ejemplo, Cuentas de juegos y Supercell ID. Al usar o registrarse para obtener una Cuenta o usar el Servicio, usted afirma que tiene la mayoría de edad legal en su país de residencia. Si no es así, su tutor legal debe revisar y aceptar estas Condiciones del servicio.

AL INSTALAR, USAR O ACCEDER DE OTRO MODO AL SERVICIO ACEPTA LAS PRESENTES CONDICIONES DEL SERVICIO. DE NO ACEPTAR LAS PRESENTES CONDICIONES DEL SERVICIO, ABSTÉNGASE DE INSTALAR, USAR O ACCEDER DE OTRO MODO AL SERVICIO. EL USO DEL SERVICIO SERÁ NULO EN LOS LUGARES DONDE ESTÉ PROHIBIDO.

AVISO IMPORTANTE: Para los residentes de EE. UU. y Canadá, usted también acepta que los posibles conflictos que puedan surgir con Supercell deben resolverse de manera individual a través de un arbitraje final y vinculante, según se describe en la Cláusula 8 ("Resolución de conflictos").

Supercell se reserva el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o eliminar partes de estas Condiciones del servicio y de su Política de privacidad, así como de otras políticas relevantes de Supercell, en cualquier momento. Se considerará que ha aceptado estos cambios si sigue usando el Servicio. Si en algún momento usted no estuviera de acuerdo con alguna parte de la versión vigente de nuestras Condiciones del servicio, la Política de privacidad de Supercell u otra política, reglamento o código de conducta de Supercell que regule su uso del Servicio, su derecho de uso del Servicio finalizará inmediatamente y deberá abstenerse de usarlo Servicio de inmediato.

1. Uso del Servicio

1.1. Sus derechos a hacer uso del Servicio

Sujeto a la aceptación y al cumplimiento continuado por su parte de las presentes Condiciones del servicio y de cualquier otra política relevante de Supercell, así como a las limitaciones que se exponen a continuación, se le concede un derecho no exclusivo, intransferible, sin posibilidad de otorgar sublicencias, revocable y limitado a fin de acceder al Servicio y usarlo para sus propios fines de entretenimiento y sin carácter comercial. Usted se compromete a no usar el Servicio con ningún otro fin.

Sobre el uso del Servicio se aplicarán las siguientes restricciones:

Usted acepta la plena responsabilidad por cualquier uso no autorizado del Servicio por parte de menores. Será responsable de cualquier uso de su tarjeta de crédito u otro instrumento de pago (como, por ejemplo, Paypal) por parte de menores.

No comprará, venderá, alquilará ni revelará su Cuenta, ni creará una Cuenta o intentará cualquiera de los antedichos usando información o una identidad falsa o actuando en nombre de otra persona que no sea usted mismo; tampoco usará el Servicio si ha sido anteriormente expulsado por Supercell o si se le ha prohibido anteriormente jugar a algún juego de Supercell.

No usará el Servicio para anunciar, ofrecer o transmitir ningún tipo de publicidad a nadie, incluyendo cartas en cadena, correos electrónicos no deseados o mensajes repetitivos o engañosos.

Información de inicio de sesión y su Cuenta

Durante el proceso de creación de la Cuenta puede pedírsele que seleccione una contraseña para su Cuenta o también puede usar otras credenciales para acceder a la Cuenta ("Información de Inicio de Sesión"). No compartirá la Cuenta ni la Información de Inicio de Sesión, ni permitirá que ninguna otra persona acceda a Su Cuenta o haga cualquier otra cosa que pueda perjudicar la seguridad de Su Cuenta. En caso de que tenga conocimiento o sospechas razonables de que se haya producido un fallo en la seguridad, incluyendo, entre otros, cualquier pérdida, robo o divulgación no autorizada de la Información de Inicio de Sesión, se lo deberá notificar a Supercell de inmediato y modificar su Información de Inicio de Sesión. Usted será el único responsable de mantener la confidencialidad de la Información de Inicio de Sesión y será responsable de todos los usos de la Información de Inicio de Sesión, incluyendo las compras, con independencia de que usted las haya autorizado o no. Usted será responsable de todo lo que suceda a través de Su Cuenta.

Supercell se reserva el derecho a eliminar o a reclamar cualquier nombre de usuario en cualquier momento y por cualquier motivo, incluyendo, entre otros, si un tercero alega que un nombre de usuario viola sus derechos.

Salvo que usted utilice Supercell ID, el Servicio solo soporta una Cuenta por juego en un dispositivo compatible.

Restricciones de uso

Queda estrictamente prohibido cualquier uso del Servicio que contravenga estas restricciones de uso, pudiendo dicho incumplimiento conllevar la revocación inmediata de su derecho limitado y la consiguiente responsabilidad por infringir la ley.

Usted acuerda abstenerse en todo caso de:

Llevar a cabo cualquier acción que a juicio de Supercell entre en conflicto con el espíritu o la finalidad del Servicio o de hacer cualquier uso inadecuado de los servicios de soporte de Supercell.

Usar o participar (directa o indirectamente) en el uso de trucos, vulnerabilidades, software de automatización, emuladores, bots , pirateos, mods o cualquier software de un tercero no autorizado diseñado para modificar o afectar el Servicio, cualquier juego de Supercell o cualquier experiencia de juego de Supercell.

Modificar o instar a que se modifique cualquier archivo que forme parte del Servicio o cualquier juego de Supercell sin el consentimiento expreso por escrito de Supercell.

Interrumpir, interferir o afectar negativamente al flujo normal del Servicio o de otra manera actuar de una manera que pueda afectar negativamente la experiencia de otros usuarios al usar el Servicio o jugar juegos de Supercell. Esto incluye el comercio de victorias y cualquier otro tipo de manipulación de la clasificación aprovechando los errores del Servicio para obtener una ventaja injusta sobre otros jugadores y cualquier otro acto que intencionalmente abuse o vaya en contra del diseño del Servicio.

Interrumpir, sobrecargar o prestar ayuda o asistencia para la interrupción o sobrecarga de cualquier ordenador o servidor usado para prestar u ofrecer el Servicio o cualquier entorno de juego de Supercell.

Iniciar, ayudar o participar en cualquier tipo de ataque, incluyendo, entre otros, la distribución de un virus, ataques de denegación de servicio respecto al Servicio u otros intentos de interrumpir el Servicio o el uso o disfrute del Servicio de cualquier otra persona.

Intentar obtener acceso no autorizado al Servicio, a Cuentas registradas o usadas a nombre de otros o a los ordenadores, servidores o redes conectados al Servicio por cualquier medio que no sea la interfaz de usuario proporcionada por Supercell, incluyendo, entre otros, la elusión o modificación, intento de elusión o modificación, el estímulo o la ayuda a cualquier otra persona para eludir o modificar cualquier elemento de seguridad, tecnología, dispositivo o software que forme parte del Servicio.

Publicar cualquier información que resulte insultante, intimidatoria, obscena, difamatoria, injuriosa u ofensiva desde el punto de vista racial, sexual o religioso o que resulte inaceptable por otros motivos, o participar en comportamientos indeseables prolongados como publicar repetidamente información no solicitada.

Publicar cualquier información que contenga desnudos, violencia excesiva o temas ofensivos o que contenga un enlace a contenido de este tipo.

Hostigar, agredir, perjudicar a terceros o intentarlo, o propugnar o incitar el hostigamiento, la agresión o el perjuicio de otra persona o grupo, incluyendo los empleados de Supercell y los agentes de atención al cliente de Supercell.

Poner a disposición a través del Servicio cualquier material o información que infrinja cualquier derecho de autor, marca, patente, secreto comercial, derecho a la privacidad, derecho a la publicidad o cualquier otro derecho de cualquier persona o entidad, o de suplantar a cualquier otra persona, incluyendo, entre otros, un empleado de Supercell.

Descompilar, desmontar, descifrar, realizar ingeniería inversa de o intentar derivar de otro modo el código fuente de cualquier software subyacente o de otra propiedad intelectual usados para proporcionar el Servicio o cualquier juego de Supercell, u obtener cualquier información del Servicio o de cualquier juego de Supercell usando cualquier método que Supercell no haya permitido expresamente.

Solicitar o intentar solicitar información de inicio de sesión o cualquier otra información personal de otros usuarios del Servicio o de cualquier juego de Supercell.

Recoger o publicar la información privada de cualquier persona, incluyendo información identificable personalmente (ya sea en forma de texto, imagen o vídeo), documentos identificativos o información financiera a través del Servicio.

Utilizar cualquier juego de Supercell para apuestas, juegos de azar o cualquier actividad parecida en la que puedan ganarse (directa o indirectamente) premios o recompensas, incluidas las apuestas sobre resultados de partidas en las que participes como jugador, independientemente de si existen o no tasas o apuestas.

Supercell se reserva el derecho a determinar qué conducta contraviene a su juicio las normas de uso o no se ajusta a la finalidad o al espíritu de las presentes Condiciones del servicio o del propio Servicio. Supercell se reserva el derecho a emprender acciones en consecuencia, lo que podrá incluir la finalización de Su Cuenta y la prohibición de usar el Servicio.

1.2. Suspensión y finalización de la Cuenta y del Servicio

SIN PERJUICIO DE OTRAS MEDIDAS LEGALES, SUPERCELL PODRÁ, CON O SIN PREVIO AVISO, LIMITAR, SUSPENDER, FINALIZAR, MODIFICAR O ELIMINAR CUENTAS O EL ACCESO AL SERVICIO O A PARTE DE LOS MISMOS SI i) USTED INCUMPLE, O SUPERCELL SOSPECHA QUE HA INCUMPLIDO, CUALQUIERA DE LAS PRESENTES CONDICIONES DEL SERVICIO, O ii) CON MOTIVO DE CUALQUIER USO ILEGAL O INADECUADO, REAL O PRESUNTO, DEL SERVICIO. USTED PODRÁ PERDER SU NOMBRE DE USUARIO Y SU PERSONAJE EN EL SERVICIO COMO CONSECUENCIA DE LA FINALIZACIÓN O LA LIMITACIÓN DE LA CUENTA, ASÍ COMO TODOS LOS BENEFICIOS, PRIVILEGIOS, OBJETOS VIRTUALES CONSEGUIDOS Y OBJETOS VIRTUALES ADQUIRIDOS RELACIONADOS CON SU USO DEL SERVICIO, Y SUPERCELL NO TENDRÁ NINGUNA OBLIGACIÓN DE COMPENSARLE POR ESTAS PÉRDIDAS O CONSECUENCIAS.

SIN PERJUICIO DE OTRAS MEDIDAS LEGALES A LAS QUE PODAMOS ACUDIR, PODREMOS LIMITAR, SUSPENDER O FINALIZAR EL SERVICIO Y LAS CUENTAS O PARTES DE LOS MISMOS, PROHIBIR EL ACCESO A NUESTROS JUEGOS Y SITIOS, ASÍ COMO A SU CONTENIDO, SERVICIOS Y HERRAMIENTAS, RETRASAR O ELIMINAR CONTENIDO ALOJADO Y EMPRENDER MEDIDAS TÉCNICAS Y LEGALES PARA IMPEDIR QUE LOS USUARIOS ACCEDAN AL SERVICIO SI CREEMOS QUE LOS USUARIOS SON SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UN RIESGO O DE INCURRIR EN POSIBLES RESPONSABILIDADES LEGALES, QUE INFRINGEN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS O QUE CON SUS ACTUACIONES CONTRAVIENEN EL CONTENIDO O EL ESPÍRITU DE NUESTRAS CONDICIONES O POLÍTICAS. ASIMISMO, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITAN Y A NUESTRA ÚNICA DISCRECIÓN, PODREMOS SUSPENDER O FINALIZAR CUENTAS DE USUARIOS QUE SEAN INFRACTORES REINCIDENTES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS.

SUPERCELL SE RESERVA EL DERECHO A FINALIZAR CUALQUIER CUENTA QUE LLEVE INACTIVA 180 DÍAS.

Supercell se reserva el derecho a dejar de ofrecer o prestar el Servicio o un juego determinado o parte del Servicio en cualquier momento, en cuyo caso su derecho para usar el Servicio o una parte del mismo finalizará automáticamente. En este caso, Supercell no estará obligado a realizar reembolsos, proporcionar beneficios ni ninguna otra compensación a los usuarios en relación con estos Servicios interrumpidos. La finalización de su Cuenta puede incluir la deshabilitación de su acceso al Servicio o a cualquier parte del mismo, incluyendo cualquier contenido que usted u otros hubieran enviado.

Podrá finalizar Su Cuenta en cualquier momento y por cualquier motivo mediante el proceso que se describe en nuestra página de soporte, que podrá consultar en https://support.supercell.com/, e informando a Supercell de que desea finalizar su Cuenta.

2. Titularidad

2.1. Juegos y Servicio

Todos los derechos sobre el Servicio son titularidad de Supercell (incluyendo, entre otros, todos los juegos, títulos, códigos informáticos, temas, objetos, personajes, nombres de personajes, historias, diálogos, eslóganes, diseños, material gráfico, animaciones, sonidos, composiciones musicales, efectos audiovisuales, métodos de funcionamiento, derechos morales, documentación, transcripciones de conversaciones dentro del juego, información de perfil del personaje, grabaciones de juegos jugados usando un cliente de juego de Supercell, así como el software del servidor y de los clientes de juego de Supercell). Supercell se reserva todos los derechos, incluyendo, entre otros, todos los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad en relación con sus juegos y el Servicio.

2.2. Cuentas

SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES CONDICIONES, USTED RECONOCE Y CONVIENE EN QUE NO TENDRÁ NINGUNA TITULARIDAD NI NINGÚN OTRO DERECHO SOBRE LA CUENTA Y, ASIMISMO, RECONOCE Y CONVIENE EN QUE TODOS LOS DERECHOS EN Y SOBRE LA CUENTA SON Y SERÁN SIEMPRE PROPIEDAD DE SUPERCELL Y REDUNDARÁN EN SU BENEFICIO.

2.3. Contenido virtual

Supercell es titular, licenciatario o tiene derecho a usar todo el contenido que aparece en el Servicio o en los juegos de Supercell. Sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier disposición en sentido contrario, usted conviene en que no posee ningún derecho ni titularidad en y sobre ningún contenido que aparece en el Servicio, incluyendo, entre otros, los objetos, contenidos, funciones, productos, servicios o monedas virtuales que aparecen o se originan en cualquier juego de Supercell, tanto si se han ganado en un juego como si se han adquirido de Supercell, o cualquier otro atributo asociado con una Cuenta o almacenado en el Servicio.

3. Contenido de Usuario

3.1. Presentación de contenido del usuario

"Contenido del Usuario" significa toda comunicación, imágenes, sonidos y todo el material, datos e información que suba o transmita a través de un cliente de juegos Supercell o del Servicio, o lo que otros usuarios carguen o transmitan, incluyendo sin limitación cualquier texto de chat. Al transmitir o enviar cualquier Contenido de Usuario durante la utilización del Servicio, usted afirma, declara y garantiza que dicha transmisión o presentación es (a) exacta y no confidencial o engañosa; (B) que no viola leyes, restricciones contractuales u otros derechos de terceros, y que tiene permiso de cualquier tercero cuya información personal o propiedad intelectual esté comprendida en el Contenido del Usuario; (C) libre de virus, adware, spyware, gusanos u otro código malicioso; Y (d) usted reconoce y acepta que cualquier información personal dentro de dicho contenido será en todo momento procesada por Supercell de acuerdo con su Política de privacidad.

3.1.1. Filtración de contenido

Supercell no asume ninguna responsabilidad por el comportamiento de ningún usuario a la hora de enviar cualquier Contenido de Usuario ni asume ninguna responsabilidad por la supervisión de contenidos o comportamientos inadecuados en el Servicio. No podemos filtrar y por tanto no filtramos ni supervisamos todo el Contenido de Usuario. La utilización que usted haga del Servicio es por tanto por su cuenta y riesgo. Al usar el Servicio puede estar expuesto a Contenido de Usuario ofensivo, indecente o que no cumpla sus expectativas. Usted asume todos los riesgos derivados del uso de cualquier Contenido de Usuario disponible en relación con el Servicio. A nuestra discreción, nuestros agentes o nuestra tecnología podrán supervisar o registrar su interacción con el Servicio o las comunicaciones (incluyendo, entre otros, el texto de conversaciones) cuando esté utilizando el Servicio.

Al aceptar estas Condiciones del servicio, otorga su consentimiento irrevocable para dicha supervisión y grabación. Reconoce y convienen en que no existen garantías de privacidad respecto a la transmisión de cualquier Contenido de Usuario incluyendo, entre otros, el texto de conversaciones o comunicaciones por voz.

Supercell se reserva el derecho, a su sola discreción, de revisar, supervisar, prohibir, editar, borrar, inhabilitar el acceso a cualquier Contenido del Usuario (incluyendo sin limitación su Contenido de Usuario) sin aviso por cualquier motivo o sin motivo en cualquier momento. Sí en algún momento Supercell decidiera, a su entera discreción, supervisar el Servicio, Supercell no asumiría ninguna responsabilidad por el Contenido de Usuario ni asumiría ninguna obligación de modificar o eliminar cualquier Contenido de Usuario que resulte inadecuado. Supercell podrá, a su entera discreción, editar, negarse a publicar o eliminar cualquier Contenido de Usuario.

3.2. Uso de la información por otros miembros del Servicio

3.2.1. Diálogo público

El Servicio podrá incluir diversos foros, blogs y mecanismos de chat donde puede publicar Contenido de Usuario, incluyendo sus observaciones y comentarios sobre temas específicos. Supercell no puede garantizar que otros miembros no vayan a usar las ideas y la información que comparta. Por lo tanto, si quiere que su idea o información siga siendo confidencial o no desea que otros la utilicen, no la publique en el Servicio. Supercell no será responsable ante usted de valorar, usar o compensarle por cualquier idea o información que decida enviar.

3.2.2. Responsable de su propio contenido

Usted es el único responsable de la información que publique en el Servicio, mediante este o en relación con el mismo y que proporcione a terceros. Supercell podrá rechazar, negarse a publicar o eliminar cualquier Contenido de Usuario por cualquier motivo o sin motivo alguno incluyendo, entre otros, Contenido de Usuario que según la opinión exclusiva de Supercell contravenga las presentes Condiciones del servicio.

3.2.3. Su licencia a Supercell

Por la presente usted otorga a Supercell una licencia irrevocable, perpetua, transferible, pagada en su totalidad, libre de cánones y para todo el mundo (incluyendo el derecho a otorgar sublicencias y de cesión a un tercero) y el derecho a copiar, reproducir, arreglar, adaptar, modificar, crear obras derivadas, fabricar, comercializar, publicar, distribuir, vender, otorgar licencias, otorgar sublicencias, transferir, arrendar, transmitir, exhibir públicamente, representar públicamente o proporcionar acceso electrónicamente, retransmitir, comunicar al público por medios de telecomunicación, exhibir, representar, introducir en una memoria informática y usar y emplear, de cualquier modo, su Contenido de Usuario, así como todas las obras modificadas y derivadas del mismo en relación con nuestra prestación del Servicio, incluyendo marketing y promociones del Servicio. Por la presente usted también otorga a Supercell el derecho a autorizar a otros para que ejerzan cualesquiera de los derechos otorgados a Supercell en virtud de las presentes Condiciones del servicio. Asimismo, por la presente usted otorga a Supercell el derecho incondicional e irrevocable de usar y explotar su nombre y apellidos, apariencia y cualquier otra información o material que se incluyan en cualquier Contenido de Usuario y en relación con cualquier Contenido de Usuario, sin tener ninguna obligación con respecto a usted. Excepto cuando lo prohíba la legislación aplicable, usted renuncia a todos los derechos de atribución o derechos morales que pueda tener en su Contenido de Usuario, independientemente de si el Contenido de Usuario se ha modificado o cambiado de cualquier manera. Supercell no reivindica ningún derecho de titularidad en su Contenido de Usuario y nada de lo contenido en las presentes Condiciones del servicio está destinado a restringir ningún derecho que pueda tener para usar y explotar su Contenido de Usuario. Supercell no tiene ninguna obligación de supervisar o hacer valer sus derechos de propiedad intelectual en o sobre su Contenido de Usuario.

3.3. Interacciones del usuario

Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios del Servicio y con cualquier otra parte con la que interactúe a través del Servicio o los juegos de Supercell. Supercell se reserva el derecho, si bien no tiene ninguna obligación, de participar de cualquier modo en estos conflictos. Usted cooperará plenamente con Supercell en la investigación de cualquier presunta actividad ilegal, fraudulenta o inadecuada, lo que incluirá, entre otros, otorgar a Supercell acceso a cualquier parte protegida con contraseña de Su Cuenta.

Si tiene un conflicto con uno o más usuarios, nos eximirá a nosotros (y a nuestros directivos, consejeros, agentes, filiales, empresas conjuntas y empleados) de reclamaciones, demandas y daños y perjuicios (reales y emergentes) de toda índole, conocidos o desconocidos, que se deriven de estos conflictos o estén relacionados de cualquier modo con los mismos.

4. Tarifas y condiciones de compra

4.1. Compras

En el Servicio podrás comprar, con dinero «del mundo real», el derecho limitado, personal, intransferible, sin posibilidad de otorgar sublicencias y revocable a usar a) moneda virtual, incluyendo, entre otros tipos, dinero o diamantes virtuales, para ser usada en juegos de Supercell; b) objetos virtuales del juego, contenido o funciones; y c) otros productos o servicios (los puntos a – c se denominarán de forma colectiva «Objetos virtuales»). Solo podrás adquirir Objetos virtuales a través de nosotros o de nuestros socios autorizados por el Servicio y no por otro medio.

Aceptas de forma expresa que procederemos a formalizar el acuerdo de compraventa de Objetos virtuales o de otro contenido digital antes de que expire el período de desistimiento legal establecido por las leyes correspondientes. Das tu consentimiento explícito de forma anticipada para que el contenido que adquieras te sea suministrado antes de que finalice el período de desistimiento y, por el presente, renuncias a tu derecho legal de desistimiento.

Supercell podrá gestionar, regular, controlar, modificar o eliminar Objetos virtuales en cualquier momento, con o sin previo aviso. Con el máximo grado que permita la ley aplicable, Supercell no tendrá ninguna responsabilidad ante ti y ante ningún tercero en caso de que Supercell decida ejercer alguno de estos derechos.

Se prohíbe la transferencia de Objetos virtuales salvo cuando esté autorizada expresamente en el Servicio. A excepción de los casos en los que esté expresamente autorizado en el Servicio, no podrás vender, comprar, canjear ni transferir de otro modo Objetos virtuales a ninguna persona o entidad o intentar cualquiera de los antedichos, incluyendo, entre otros, a Supercell, a otro usuario o a cualquier tercero.

TODAS LAS COMPRAS Y CANJES DE OBJETOS VIRTUALES QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL SERVICIO SON DEFINITIVOS Y NO PODRÁN REEMBOLSARSE, A MENOS QUE LO EXIJA LA LEY APLICABLE. Consulte nuestra Guía para padres para obtener más información respecto a las compras realizadas por menores de edad.

Proporcionar Objetos virtuales para usar en juegos de Supercell es un servicio que Supercell presta inmediatamente en el momento en que Supercell acepta su compra.

4.2. Pago de tarifas

Usted acepta pagar todas las tarifas e impuestos aplicables en los que usted (o cualquiera que use una Cuenta registrada a su nombre) haya incurrido. Supercell podrá revisar los precios de los Objetos virtuales ofrecidos a través del Servicio en cualquier momento. USTED ACEPTA QUE SUPERCELL NO TIENE OBLIGACIÓN DE REALIZAR REEMBOLSOS POR NINGÚN MOTIVO Y QUE NO RECIBIRÁ DINERO NI NINGUNA OTRA COMPENSACIÓN POR OBJETOS VIRTUALES SIN USAR CUANDO SE CIERRE UNA CUENTA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL CIERRE SEA VOLUNTARIO O INVOLUNTARIO.

5. Actualizaciones del Servicio

Usted entiende que el Servicio es evolutivo. Supercell podrá exigirle que acepte actualizaciones del Servicio y de los juegos de Supercell que tenga instalados en su dispositivo u ordenador. Usted reconoce y conviene en que Supercell podrá actualizar el Servicio y los juegos de Supercell, con o sin previo aviso. Puede que necesite actualizar software de terceros ocasionalmente para recibir el Servicio y jugar los juegos de Supercell.

6. Exclusión de garantías

SIN LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DE SUPERCELL CON ARREGLO A LA CLÁUSULA 7 SUBSIGUIENTE, Y CON EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EL SERVICIO SE PROPORCIONA PARA SU USO SEGÚN SU CONDICIÓN ACTUAL Y SU DISPONIBILIDAD, SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, TITULARIDAD, NO INFRACCIÓN Y AQUELLAS PROVENIENTES DE LAS TRANSACCIONES O COSTUMBRES DEL COMERCIO. SUPERCELL NO GARANTIZA QUE USTED PUEDA USAR O ACCEDER AL SERVICIO EN LOS MOMENTOS O LUGARES QUE USTED ELIJA, QUE EL SERVICIO SERÁ ININTERRUMPIDO O ESTARÁ LIBRE DE ERRORES, QUE SE CORREGIRÁN LOS DEFECTOS, O QUE EL JUEGO O EL SERVICIO ESTÉN LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías. Por consiguiente, es posible que algunas de las renuncias anteriores no se apliquen a usted.

7. Limitación de responsabilidad; Solución jurídica única y exclusiva; Indemnización

SUPERCELL NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, SECUNDARIO, EMERGENTE, ESPECIAL, PUNITIVO O DE UNA ÍNDOLE SIMILAR, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDAS DE INGRESOS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDAS DE DATOS O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL U OTRAS PÉRDIDAS INTANGIBLES (CON INDEPENDENCIA DEL MODO EN QUE SE CALIFIQUEN), QUE SE DERIVEN O SE RELACIONEN DE CUALQUIER MANERA CON ESTAS CONDICIONES DEL SERVICIO O EL PROPIO SERVICIO, Y CON INDEPENDENCIA DE QUE SE BASEN EN UN CONTRATO, UN ACTO ILÍCITO EXTRACONTRACTUAL O EN CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y TANTO COMO SI SUPERCELL HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS COMO SI NO. SUPERCELL SOLO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO A SUPERCELL DE ACUERDO CON ESTAS CONDICIONES DEL SERVICIO EN LOS SEIS (6) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA FECHA EN QUE PRESENTE UNA RECLAMACIÓN POR PRIMERA VEZ. USTED RECONOCE Y CONVIENE EN QUE SI NO HA PAGADO NADA A SUPERCELL DURANTE ESTE PERIODO DE TIEMPO, LA ÚNICA SOLUCIÓN JURÍDICA A SU DISPOSICIÓN (Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SUPERCELL) POR CUALQUIER CONFLICTO CON SUPERCELL SERÁ DEJAR DE USAR EL SERVICIO Y CANCELAR SU CUENTA.

EN PARTICULAR, NADA DE LO CONTENIDO EN ESTAS CONDICIONES DEL SERVICIO AFECTARÁ A LOS DERECHOS LEGALES DE NINGÚN CONSUMIDOR NI EXCLUIRÁ NI RESTRINGIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FALLECIMIENTO O DAÑOS PERSONALES QUE SEAN CONSECUENCIA DE CUALQUIER NEGLIGENCIA O FRAUDE DE SUPERCELL.

Usted acepta indemnizar, defender y exonerar a Supercell (y nuestros funcionarios, directores, agentes, subsidiarias, empresas conjuntas y empleados) de cualquier reclamación, demanda, daños, perjuicios u otras pérdidas, incluyendo los honorarios de abogados razonables, reivindicados por cualquier tercero como consecuencia del uso que usted haya realizado del Servicio, o cualquier incumplimiento por su parte de las presentes Condiciones del servicio, si bien lo que antecede no será de aplicación si la infracción de derechos no es atribuible a su comportamiento intencionado o negligente.

8. Resolución de conflictos

Usted y Supercell acuerdan que los procesos para la resolución de conflictos estipulados en el presente acuerdo se aplicarán a cualquier conflicto o demanda relacionada con estas Condiciones del servicio, la Política de privacidad o el Servicio. Los conflictos incluyen reclamaciones de cualquier tipo, incluidas, entre otras, demandas legales, equitativas o estatutarias. Los procesos para la resolución de conflictos se aplicarán incluso si usted deja de usar su Cuenta, la elimina o deja de usar el Servicio. También se aplicarán a los conflictos que surgieran antes de la firma del presente acuerdo.

Las Cláusulas 8.1 a 8.6 son de aplicación para usted si reside en los EE. UU. o Canadá. No le serán de aplicación si reside en cualquier otro país.

8.1. Resolución informal de conflictos

Debe intentar resolver de manera informal cualquier conflicto directamente con Supercell en un plazo mínimo de treinta (30) días antes de iniciar un arbitraje. El proceso informal de resolución de conflictos empieza en el momento en que usted notifica por escrito el conflicto a Supercell en la siguiente dirección: legal-requests@supercell.com.

8.2. Acuerdo de arbitraje

Usted y Supercell acuerdan resolver cualquier conflicto de forma exclusiva por arbitraje, cuyo laudo será final y vinculante, tal como se describe a continuación:

Tanto usted como Supercell pueden optar por enviar cualquier conflicto para ser resuelto exclusivamente mediante arbitraje final y vinculante, a menos que la reclamación se encuentre dentro de las excepciones siguientes. Si usted o Supercell han interpuesto una demanda en un juzgado que pueda resolverse mediante arbitraje en virtud de la presente cláusula, cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que ordene a las partes que resuelvan la reclamación mediante arbitraje. El árbitro tendrá la autoridad exclusiva para decidir si alguna parte de la Cláusula 8 ("Resolución de conflictos") es válida o ejecutable, o si se aplica a una reclamación.

El procedimiento arbitral tendrá lugar ante un árbitro neutral. Eso significa que usted y Supercell aceptan renunciar al derecho de resolver el conflicto en un juicio ante un juez o un jurado. El arbitraje tiene reglas diferentes a los litigios más formales. Por ejemplo, la capacidad de obligar a la otra parte a compartir información puede ser más limitada que el proceso de presentación de pruebas en los litigios formales. Después de que el árbitro notifique la conclusión, el laudo arbitral será final. Usted o Supercell pueden solicitar al árbitro que haga constar por escrito el fallo o laudo arbitral. Cualquiera de nosotros puede pedirle a un tribunal que confirme o presente el fallo o laudo final del árbitro, lo que hará que equivalga a un fallo judicial. Por lo general, usted y Supercell no podrán cambiar la conclusión del arbitraje a través de los tribunales fuera de circunstancias muy limitadas.

8.3. Proceso de arbitraje

El arbitraje será gestionado por la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA"). Las reglas y procedimientos de la AAA se utilizarán para el arbitraje, incluidas las Reglas de arbitraje del consumidor. En el caso de haber un conflicto entre las presentes Condiciones del servicio y las reglas y procedimientos de la AAA, prevalecerán estas Condiciones del servicio. Para revisar las reglas de la AAA o para iniciar un arbitraje, visite el sitio web de la AAA. Si cualquiera de nosotros decide iniciar el arbitraje, aceptamos facilitar a la otra parte una demanda de arbitraje por escrito según lo especifican las reglas de la AAA.

Los honorarios del arbitraje serán determinados por las Reglas de arbitraje del consumidor de la AAA. Si el árbitro decide que esos honorarios son excesivos, Supercell abonará los honorarios. Cada parte pagará los honorarios y gastos de sus propios abogados, a menos que las demandas permitan a la parte ganadora recuperar los honorarios y gastos de los abogados, en cuyo caso el árbitro puede adjudicarlos según la ley aplicable. Si cualquiera de las partes se opone sin éxito a la validez del fallo o el laudo del árbitro a través de un caso judicial posterior, la parte no ganadora deberá abonar los costes de la parte contraria y los honorarios de los abogados asociados con la impugnación.

El arbitraje tendrá lugar en San Francisco, California, EE. UU. o en el país o provincia donde usted resida.

8.4. Excepciones al acuerdo de arbitraje

Usted y Supercell aceptan que la Cláusula 8.2 del acuerdo de Arbitraje no se aplicará a los siguientes conflictos:

Demandas sobre la propiedad intelectual de Supercell, como por ejemplo demandas para hacer cumplir, proteger o en relación con la validez de los derechos de autor, marcas comerciales, imagen comercial, nombres de dominio, patentes, secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual de Supercell.

Demandas relacionadas con piratería o interferencia delictiva.

Demandas que no están sujetas a un acuerdo de arbitraje desde el punto de vista jurídico y que no están anuladas por la ley federal que permitiría un acuerdo de arbitraje.

Demandas en tribunal de instancias.

Para aumentar la eficiencia en la administración y resolución de arbitrajes, usted y Supercell acuerdan que, en el caso de que se presenten veinticinco (25) o más demandas individuales de arbitraje de naturaleza sustancialmente similar contra Supercell, presentadas por o con la asistencia de la misma firma de abogados, grupo de firmas de abogados, organizaciones, o cuando la representación sea consistente o coordinada en los casos, todas dichas demandas de arbitraje se procesarán de acuerdo con las Reglas Suplementarias de Arbitraje Masivo de la AAA para arbitraje masivo de consumidores. Los casos se resolverán sobre la base de los documentos, en lugar de mediante audiencias presenciales, telefónicas o por videoconferencia. Múltiples casos podrán ser asignados a un mismo árbitro. El arbitraje se basará en la presentación de documentos y no habrá audiencia presencial ni oral. Esta disposición de arbitraje masivo no deberá interpretarse de ninguna manera como una autorización para una acción de clase o colectiva de ningún tipo, excepto en lo expresamente estipulado en esta disposición.

Cualquier conflicto que no esté sujeto a arbitraje bajo estas excepciones será resuelto por un tribunal de jurisdicción competente como se describe en la Cláusula 10 ("Jurisdicción para la resolución de conflictos no sujetos a arbitraje").

8.5. Prohibición de demandas colectivas

Usted y Supercell acuerdan que solo podemos presentar demandas entre nosotros de forma individual.

Eso significará que:

No puede presentar una demanda contra Supercell como demandante o miembro de una demanda colectiva, consolidada o representativa.

El árbitro no puede combinar las demandas de ninguna otra persona con las suyas en un solo caso ni presidir ningún procedimiento de arbitraje colectivo, consolidado o representativo.

El fallo o laudo del árbitro en su caso no se aplicará a nadie más y no se puede utilizar para resolver litigios de otras personas.

Si la presente cláusula (Cláusula 8.5 "Prohibición de demandas colectivas") es considerada inválida o inaplicable, la Cláusula 8, incluidas las Cláusulas 8.1 a 8.6, quedarán invalidadas en su totalidad.

8.6. Exclusión de someterse al acuerdo de arbitraje y a la prohibición de demandas colectivas

Puede optar por excluirse y no someterse a las disposiciones sobre el acuerdo de arbitraje y la prohibición de demandas colectivas anteriores (Cláusulas 8.1 a 8.5) enviando una notificación por escrito de su decisión de exclusión a legal-requests@supercell.com, indicando el asunto "ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT". Para ello, debe enviarnos dicha notificación en el plazo de treinta (30) días de su primer uso del Servicio o de la disponibilidad de esta exclusión, lo que ocurra después. Si no nos envía una notificación en ese plazo, estará obligado a arbitrar los conflictos de acuerdo con los términos de estos párrafos. Si desea excluirse de estas disposiciones de arbitraje, Supercell tampoco se regirá por ellas.

9. Legislación aplicable

Si es residente de los EE. UU. o Canadá: 1) la Ley Federal de Arbitraje de los EE. UU. (incluidas las disposiciones de procedimiento) rige la interpretación y la ejecución de las disposiciones sobre el acuerdo de arbitraje y la prohibición de demandas colectivas de la Cláusula 8; y 2) cualquier conflicto que surja de o esté relacionado con estas Condiciones del servicio, la Política de privacidad o el Servicio se regirán en todos los aspectos por las leyes del Estado de California, EE. UU., sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflictos de leyes.

Si usted reside fuera de EE.UU. y Canadá, usted acepta que cualquier conflicto derivado de o relacionado con estas Condiciones del servicio, la Política de privacidad o el Servicio se regirá por la legislación de Finlandia, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto de los conflictos de leyes.

10. Jurisdicción para la resolución de conflictos no sujetos a arbitraje

Si es residente de los EE.UU. o Canadá, usted acepta que cualquier demanda o conflicto que pueda tener contra Supercell que no esté sujeto a arbitraje según lo dispuesto en la Cláusula 8 debe ser resuelto exclusivamente por un tribunal federal o estatal ubicado en San Francisco, California. Usted y Supercell dan su consentimiento para que la competencia y jurisdicción personal recaiga en los tribunales de San Francisco, California, para todas las demandas o conflictos.

Si usted reside fuera de los EE.UU. o Canadá, acepta que cualquier reclamación o conflicto que pueda tener contra Supercell deberá ser resuelto exclusivamente por un tribunal situado en Helsinki (Finlandia).

11. Divisibilidad

Usted y Supercell convienen en que si un tribunal de una jurisdicción competente dictara que cualquier parte de las presentes Condiciones del servicio o de la Política de privacidad de Supercell fuera ilegal o no aplicable, en su totalidad o en parte, en esa jurisdicción dicha disposición carecerá de efectividad únicamente en el alcance comprendido en la determinación de ilegalidad o inaplicabilidad, sin que afecte a su validez y aplicabilidad de ninguna otra manera o en ninguna otra jurisdicción y sin que afecte a las disposiciones restantes de las Condiciones, que seguirán teniendo plena validez y vigencia.

12. Disposiciones generales

12.1. Cesión

Supercell podrá ceder o delegar estas Condiciones del servicio o la Política de privacidad de Supercell, en su totalidad o en parte, a cualquier persona o entidad en cualquier momento, con o sin su consentimiento. Usted no podrá ceder ni delegar ningún derecho ni obligación con arreglo a las Condiciones del servicio o a la Política de privacidad sin el consentimiento previo por escrito de Supercell y, por lo tanto, no tendrá efecto ninguna cesión y delegación que usted realice sin autorización.

12.2. Políticas complementarias

Supercell podrá publicar políticas adicionales en relación con servicios específicos como foros, concursos o programas de fidelidad. Su derecho a usar estos servicios estará sujeto a estas políticas específicas y a las presentes Condiciones del servicio.

12.3. Acuerdo completo

Las presentes Condiciones del servicio, cualquier política complementaria y cualquier documento que se incorpore expresamente al presente por referencia (incluyendo la Política de privacidad de Supercell) contienen la totalidad del acuerdo entre usted y Supercell, y sustituyen a todos los acuerdos previos de las partes con respecto al objeto del presente, ya sean electrónicos, orales o escritos, o se hayan entablado conforme a la costumbre, la práctica, la política o los precedentes, entre usted y nosotros respecto al Servicio.

12.4. Ausencia de renuncia

Si Supercell no le exige o no le aplica el estricto cumplimiento de cualquier disposición de las presentes Condiciones del servicio o la Política de privacidad de Supercell o no hace valer ningún derecho con arreglo a las mismas, esto no se interpretará como una renuncia o abandono del derecho de Supercell a reivindicar o basarse en esta disposición o derechos en este o en cualquier otro caso.

La renuncia expresa de Supercell a cualquier disposición, condición o requisito de las presentes Condiciones del servicio o la Política de privacidad de Supercell no constituirá una renuncia a ninguna obligación futura de cumplir esta disposición, condición o requisito.

Salvo que se establezca expresa y específicamente en las presentes Condiciones del servicio, ninguna manifestación, declaración, consentimiento, renuncia, ni cualquier acción u omisión de Supercell se considerará una modificación de estas Condiciones del servicio ni será vinculante legalmente, salvo que esté documentada por escrito y haya sido firmada por usted y un cargo directivo debidamente nombrado de Supercell.

12.5. Notificaciones

Podremos realizar nuestras notificaciones mediante publicaciones en nuestros juegos, en www.supercell.com, por correo electrónico o a través de cualquier otro medio de comunicación de información de contacto que usted nos haya facilitado. Todas las notificaciones que usted quiera realizar o que se le soliciten en relación con las presentes Condiciones del servicio o laPolítica de privacidad de Supercell deberá efectuarlas por escrito y enviarlas a: Supercell Oy. Attn: Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finlandia, con copia a legal-requests@supercell.com.

12.6. Medidas cautelares

Usted reconoce que los derechos otorgados y las obligaciones asumidas en virtud de las presentes Condiciones del servicio a y con Supercell son de carácter único e insustituible, cuya pérdida dañará irreparablemente a Supercell y no se podrán remediar solamente mediante daños y perjuicios monetarios, por lo que Supercell tendrá derecho a obtener medidas cautelares u otras soluciones de este tipo (sin la obligación de pagar ninguna fianza o garantía ni de presentar una justificación de daños) en caso de producirse cualquier incumplimiento o incumplimiento anticipado por su parte.

Con el alcance máximo permitido por la ley aplicable, usted renuncia irrevocablemente a todos los derechos de obtener medidas cautelares u otras soluciones de este tipo, o de prohibir o restringir el funcionamiento del Servicio o de cualquier juego de Supercell, la explotación de cualquier anuncio o de otros materiales emitidos en relación con el mismo o la explotación del Servicio, así como cualquier contenido u otro material usado o exhibido a través del Servicio, y acepta limitar sus reclamaciones a reclamaciones por daños monetarios, con las limitaciones establecidas en la Cláusula 7 (de ser el caso).

12.7. Fuerza mayor

Supercell no será responsable de ningún retraso o incumplimiento a consecuencia de causas fuera del control razonable de Supercell incluyendo, entre otros, cualquier incumplimiento de las presentes debido a circunstancias imprevistas o ajenas al control de Supercell, como actos fortuitos, guerra, terrorismo, embargos, acciones de autoridades civiles o militares, incendios, inundaciones, accidentes, huelgas, o carencias de instalaciones de transporte, de combustible, de energía, de mano de obra o de materiales.