生效日期：2022 年 8 月 12 日

本協議列明的條款（下稱「服務條款」）適用於您和 Supercell Oy. 之間的關係；該公司是芬蘭公司（公司編號：2336509-6），公司註冊地址位於 Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki, Finland（下稱「Supercell」或「我們」）；內容關乎您使用 Supercell 遊戲、商店、網站和相關服務（下稱「服務」）時的注意事項。使用有關服務同時受 Supercell 隱私權政策和其他相關政策約束，有關政策已列舉於此以作參考。

存取或使用服務前（包括瀏覽任何 Supercell 網站或存取遊戲），您必須同意本服務條款和隱私權政策。為了使用服務，我們可能會為您建立訪客帳號。您也可能被要求在服務中註冊一個帳號（統稱為「帳號」）。這些帳號包含遊戲帳號和 Supercell ID 等。使用或註冊帳號或以其他方式使用服務，即表示您確認您在您居住的國家/地區已達到法定成年年齡。如果您未達到法定成年年齡，您的法定監護人必須檢視且同意本服務條款。

安裝、使用或以其他方式存取服務，即表示您同意本服務條款。如不同意本服務條款，請勿安裝、使用或以其他方式存取服務。違規使用服務視為無效。

重要提示：對於美國和加拿大居民，您還需同意，與 Supercell 之間的糾紛必須透過第 8 條（「爭議解決」）所述的最終且具有約束力的仲裁以個人形式解決。

Supercell 有權隨時酌情變更、修改、增加或刪減本服務條款、隱私權政策，以及其他相關 Supercell 政策；只需於服務中公佈修訂條款即可。一旦繼續使用服務，則等同接受上述變更。不論任何時候，如不同意當時生效的服務條款、Supercell 隱私權政策，或其他關乎使用服務情況的 Supercell 條款、規則或行為準則，您使用服務的權利立即終止，您也須立即停止使用服務。

1.使用服務

1.1.您使用服務的權利

基於您同意並遵守服務條款和其他相關 Supercell 政策，您擁有非獨享、不可轉讓、不得轉讓他人，另可撤銷的有限權利，令您可出於非商業娛樂目的存取及使用服務。您同意不得為任何其他目的使用服務。

使用服務即受下列限制規範：

如有未成年人士未經授權使用本服務，您應負擔全責。如有未成年人士使用您的信用卡或其他支付工具（如 Paypal），您應承擔有關責任。

您不得（亦不得試圖）購買、出售、出租或贈送帳號；或使用虛假身份和資料，或以他人名義註冊帳號。如果 Supercell 曾經刪除您的帳號或禁止您玩任何 Supercell 遊戲，您不應繼續使用服務。

您不得透過服務發布廣告、招攬，或傳播任何商業廣告，包括向任何人發送連鎖信、垃圾郵件、重覆訊息或誤導他人的訊息。

登入資訊與您的帳號

您可能需要為帳號挑選密碼，或您也可以使用其他認證資料存取帳號（下稱「登入資訊」）。您不得與人共享帳號或登入資訊，抑或容許他人存取您的帳號，或作出可危及帳號安全的行為。如果您得知或有合理理由懷疑存在安全威脅，包括但不限於帳號遺失，帳號被盜，或登入資訊經未經授權披露，您必須立即通知 Supercell 並修改登入資訊。您須就保密登入資訊負上全責，另須就一切使用登入資訊的行為負上全責，包括購物在內（不論您授權與否）。您應就一切與個人帳號有關的事項承擔責任。

Supercell 有權隨時以任何理由刪除或回收任何帳號名稱，包括但不限於第三方聲稱相關帳號名稱侵權的情況。

除非您使用 Supercell ID，否則服務只會於相容裝置上就每款遊戲支援一個帳號。

使用限制

我們嚴格禁止任何違反使用限制的服務使用行為；否則我們可立即撤銷您的有限權利，您亦或需就違反法律承擔責任。

於任何情況下，您同意不得：

從事任何 Supercell 認為會違背服務宗旨或意圖的行為，或不當使用 Supercell 支援服務。

使用或參與（直接或間接）作弊行為、入侵程式、自動程式、模擬器、機器程式、駭客行為、遊戲插件或任何未經授權的第三方程式，意圖修改或干預服務、任何 Supercell 遊戲，抑或任何 Supercell 遊戲體驗。

未經 Supercell 明確書面同意，修改或促使修改服務或任何 Supercell 遊戲旗下任何檔案。

擾亂、干預或以其他方式影響服務正常流程；抑或作出可影響他人使用本服務或遊玩 Supercell 遊戲相關體驗的行為。有關行為包括交易勝場及以其他方式操縱排名，利用服務漏洞取得優勢，以及任何其他有意濫用或違反服務設計的行為。

對任何用於提供或支援服務的電腦或伺服器，或任何 Supercell 遊戲環境的中斷或超荷運作，造成干擾或超荷運作或提供幫助或協助。

實施、協助或參與任何形式的攻擊行為，包括但不限於病毒傳播、藉由拒絕服務攻擊服務，抑或其他企圖擾亂服務，或影響其他人使用或享用服務的行為。

企圖透過 Supercell 用戶介面以外的方式，未經授權存取服務、他人註冊或使用過的帳號、電腦、伺服器或連接至服務的網絡；包括但不限於規避或修改、或試圖規避或修改、或鼓勵或協助他人規避或修改任何服務中的安全性、技術、裝置或程式。

發布任何涉及辱罵、威脅、淫穢、中傷或誹謗他人的資訊，或於種族、性、宗教信仰或其他方面令人反感或感冒犯的訊息；或涉及惡意行為，如在他人未經同意下重覆發送訊息。

發布任何含有裸露成分、過度暴力或令人反感的資訊，或張貼含有上述內容連結的訊息。

騷擾、辱罵或傷害他人，抑或嘗試、提倡或煽動他人或團體實施有關行為，包括 Supercell 員工，亦包含 Supercell 客戶服務代表。

透過服務公開任何材料或資訊，侵犯他人或任何實體的著作權、商標權、專利權、商業秘密、隱私權、出版權或其他權利；抑或假冒其他人士，包括但不限於 Supercell 員工。

反向工程、反編譯、拆解、破譯或以其他方式，試圖取得任何用於支援服務或任何 Supercell 遊戲的底層程式或其他智慧財產權的原始碼；或以任何未經 Supercell 表明許可的方式，經服務或任何 Supercell 遊戲獲取任何資訊。

索取或嘗試索取他人用於存取服務或任何 Supercell 遊戲的登入資訊、其他認證資料或個人資訊。

透過服務收集或發布他人私人資訊，包括個人可識別資訊（包括文字、圖像和影片形式）、身份證明文件或財務資訊。

利用任何 Supercell 遊戲進行賭博、押注或是任何能（直接或間接）贏取獎品或獎勵的類似活動，包含對您以玩家身分參與的比賽之結果進行押注，不論此行為是否牽涉費用或賭注。

Supercell 有權界定相關行為是否違反使用規則，抑或違背服務條款或服務本身的宗旨和精神。Supercell 有權據此採取相關措施，包括停用您的帳號及禁止您使用全部或部分服務。

1.2.停用及終止帳號和服務

在不影響任何賠償方案的前提下，(i) 當您違反或 Supercell 懷疑您違反本服務條款；抑或 (ii) 參與或涉嫌參與違法或不當使用服務的行為時，Supercell 有權在通知或未經通知的情況下限制、停用、終止、修改或刪除您的帳號，抑或限制您使用全部或部分服務。停用或限制使用帳號可導致您喪失帳號名稱和人物角色，以及與您使用服務有關的任何利益、特權、所獲虛擬物品和購買虛擬物品，而 Supercell 無須就有關損失或後果承擔任何賠償責任。

在不影響任何其他賠償方案的前提下，如果我們相信用戶可能造成風險，行為涉及法律責任，侵犯第三方知識產權，抑或違背我們的條款或政策上的條文或精神；我們有權限制、停用或終止帳號服務或帳號的全部或部分權限，禁止用戶存取我們的遊戲和網站及其內容、服務和工具，延遲或移除託管內容，同時採取技術和法律措施防止用戶使用服務。此外，我們有權在適當的情況下，自行決定停用或終止屢次侵犯第三方智慧財產權的用戶帳號。

Supercell 有權終止任何已連續 180 天未曾使用的帳號。

Supercell 有權隨時停止提供和/或支援服務、特定遊戲，抑或部分服務；屆時授權使用有關一切或部分服務的權利會自動終止。在此情況下，Supercell 無須就停止提供服務而承擔任何向用戶退款、返還利益或賠償損失的義務。終止帳號措施包括限制用戶使用服務的權限，包括您或他人上傳的內容。

您有權隨時以任何理由終止帳號，只需依照支援網站上的具體步驟（https://support.supercell.com/），告知 Supercell 即可。

2.所有權

2.1. 遊戲與服務

與服務相關的一切權利、所有權和利益（包括但不限於任何遊戲、標題、電腦程式碼、主題、物件、人物、人物名稱、故事、對話、短語、概念、圖形、動畫、聲音、音樂作品、視聽效果、操作方法、精神權利、文件、遊戲內聊天記錄、人物檔案資訊、Supercell 遊戲客戶端的遊戲記錄、Supercell 遊戲客戶端和伺務器程式）均由 Supercell 所有。Supercell 保留與遊戲和服務相關的所有權利，包括但不限於智慧財產權和其他專有權利。

2.2.帳號

即使本條款載有相反規定，您在此確認並同意自己並不享有帳號所有權或其他財產權利，並進一步確認和同意與帳號相關的所有權利均由 Supercell 享有。

2.3.虛擬內容

Supercell 享有在服務和 Supercell 遊戲中，出現的一切內容的所有權，亦經授權或有權使用有關內容。即使本條款載有相反規定，您在此同意自己並不享有服務中出現的任何內容的所有權或任何其他權利，包括但不限於您從 Supercell 購買，或從遊戲中賺取的任何 Supercell 遊戲中產生或出現的虛擬物品、內容、功能、商品、服務或貨幣，以及任何與帳號相關或儲存於服務中的任何其他特質。

3.用戶內容

3.1.提交用戶內容

「用戶內容」指您透過 Supercell 遊戲客戶端或服務上傳或傳輸，或由其他用戶上傳或傳輸的資訊，包括但不限於牽涉聊天文本在內的任何通訊、圖像、聲音，以及所有材料和數據。一旦在使用服務的過程中傳輸或提交任何用戶內容，您即確認，表示並保證有關傳輸或提交內容：（a）準確無誤，並非機密資訊，亦不會誤導他人；（b）不違反任何法律規定、合同義務，且不侵犯第三方權利；如用戶內容包含第三方個人資訊或知識產權，您應事先徵求對方同意；（c）涉及內容並無病毒、廣告軟件、間諜軟件、蠕蟲和其他惡意程式碼；以及（d）您確認並同意 Supercell 會時刻根據隱私權政策，處理有關內容中包含的個人資訊。

3.1.1內容審查

Supercell 對任何用戶提交用戶內容一事無須承擔任何責任，亦無責任監管服務中的不當內容或行為。我們不會，亦無法事先審查或監管所有用戶內容。如欲使用服務，您需自負風險。使用服務時，您可能接觸到帶有攻擊性、不適當，抑或與預期不符的用戶內容。您需承擔使用服務過程中，與用戶內容相關的任何潛在風險。透過代表或技術手段，我們有權自行監控和 / 或記錄您和服務的互動過程，抑或您在使用服務的過程中產生的通訊資訊（包括但不限於聊天文本）。

一旦瀏覽本服務條款，您即同意並接受上述監管和記錄行為，亦不可撤銷有關決定。您確認並同意就傳輸任何用戶內容隱私方面不存任何期望，包括但不限於聊天文本或語音訊息。

Supercell 有權自行決定審查、監管、禁止、編輯、刪除、禁止訪問或以其他方式取消任何用戶內容（包括但不限於您的用戶內容），且無須提供任何理由或作事前通知。不論何時，如 Supercell 自行選擇監管服務，我們依然無須就用戶內容負上責任，亦無義務修改或刪除任何不適當的用戶內容。我們有權自行決定，但無義務編輯，拒絕發布或刪除任何用戶內容。

3.2.其他服務成員如何使用資訊

3.2.1.公共領域

服務或包括允許用家發布用戶內容的各個論壇、部落格和聊天功能，包括您對特定主題所作的觀察和評論。Supercell 無法保證其他成員不會使用您分享的想法和資訊。因此，如果您希望將某些想法和資訊保密或不希望他人使用，請勿於服務中張貼相關內容。Supercell 無權評價或使用您選擇發布的觀點或資訊，並無需就此承擔任何賠償責任。

3.2.2.就個人內容負責

您須就透過服務或與服務相關發布的資訊，以及您向他人提供的資訊獨自承擔責任。Supercell 能以任何理由或無理由拒絕發布或刪除任何用戶內容，包括但不限於 Supercell 認定有關用戶內容違反服務條款的情況。

3.2.3.您的 Supercell 授權條款

您特此授予 Supercell 一項不可撤銷、永久、可轉讓、全額付清、免許可費，並適用於全球範圍的許可（包括轉讓許可證予第三方的權利），以及複製、再造、修復、改編、修改、創造衍生作品、製造、商業化、出版、發行、銷售、許可、分配許可、轉讓、租賃、傳輸、公開展示、公開表演，或允許電子訪問、廣播、透過電信向公眾傳播、放映、表演及進入電腦記憶體的權利；以及透過任何方式使用和操作您的用戶內容，以及與我們提供服務（包括服務的市場營銷和推廣）相關的修改作品和衍生作品的權利。您還特此授予 Supercell 以下權利：可授權他人行使 Supercell 在本服務條款下享有的任何權利。您還進一步授予 Supercell 以下無條件且不可撤銷的權利：能使用及開發您的名稱、肖像，以及用戶內容所包含，或與之相關的任何其他資訊或材料；且無需就此向您承擔任何義務。除非法律另有禁止，否則您等同放棄自己就任何用戶內容可能享有的署名權和 / 或精神權利，不論有關用戶內容有沒有以任何方式進行修改或變更。Supercell 並不會就您的用戶內容索取任何所有權，本服務條款中的任何條款亦不會對您使用和開發用戶內容造成任何限制。Supercell 並無義務監控或執行您對用戶內容享有的知識產權。

3.3.用戶互動

您須就與其他服務用戶，以及透過服務和 / 或 Supercell 遊戲產生互動的第三方之間的互動負上全責。Supercell 保留權利，但沒有義務以任何方式參與這些爭議。Supercell 保留權利，但沒有義務以任何方式參與這些爭議。您應全力配合 Supercell 調查任何涉嫌違法，詐欺或不當行為，包括但不限於允許 Supercell 存取您受密碼保護的帳號。

如果您與一名或多名用戶發生糾紛，您免除我們（包括我們的管理人員、董事、代理、子公司、合資企業和員工）受到由上述糾紛產生，或以任何方式與上述糾紛相關，各項已知和未知，任何類型和性質的主張、請求和索賠（包括實際損害和間接損害）。

4、費用與購物條款

4.1.購買

在該服務中，您可以透過「現實世界」的貨幣購買個人、不可轉讓、不得轉讓他人、另可撤銷的有限權利，適用於：(a) 虛擬貨幣，包括但不限於全部用於 Supercell 遊戲的虛擬貨幣或鑽石；(b) 虛擬遊戲內物品、內容或功能；以及 (c) 其他商品或服務（a – c 並稱為「虛擬物品」）。您只可透過我們或授權合作夥伴於服務期間購買虛擬物品。

您明確同意我們開始行使購買合約的內容，購買內容為虛擬物品，或任何適用法律規範之撤銷期限到期前的任何其他數位內容。您將事先明確同意，您所購買的內容將在撤銷期限結束前交付給您，您將因此失去法定的撤銷權利。

Supercell 可隨時管理、規定、控制、修改或刪除虛擬物品，無須另行通知。 在適用法律規範的最大範圍內，Supercell 行使任何有關權利時，無須對您或任何第三方承擔任何責任。

除非服務中另有明確授權，否則不得轉讓虛擬物品。除非服務中另有明確授權，否則您無權向任何人士或實體銷售，購買，兌換或以其它方式轉讓虛擬物品，包括但不限於 Supercell、其他用戶或任何第三方。

一旦透過服務購買或兌換虛擬物品，即視為最終定案結果，且除非在適用法律規範下有需要退款，否則無法退款。請參閱我們的家長指南以瞭解更多未成年人購買的相關資訊。

向您提供用於 Supercell 遊戲中的虛擬物品是 Supercell 服務的一部分，有關服務將於 Supercell 確認您的購買資訊後立即提供。

4.2.費用支付

您同意支付由您或他人使用您的註冊帳號，產生的一切費用和適用的稅項。Supercell 可隨時調整虛擬物品的價格。您確認 Supercell 並無義務因任何理由提供退款；即使帳號於自願或非自願的情況下關閉，您亦不會就尚未使用的虛擬物品獲得任何退款或其他補償。

5、服務更新

您理解服務需與時並進，定期更新。Supercell 可要求您接受安裝於電腦上的服務和 Supercell 遊戲的更新。您明白並同意 Supercell 可更新服務和 Supercell 遊戲，無需另行通知。您或需不時更新第三方程式，方可享用服務及遊玩 Supercell 遊戲。

6、免責聲明

在不影響下方第 7 條所述 Supercell 承擔責任的前提下，服務依「現況」及「可行」為考量提供，Supercell 就此不作任何明示或暗示的保證，包括但不限於涉及適銷，適用於特定目的，所有權、不侵權，以及其他由交易過程或商業慣例產生的任何保證。Supercell 並不保證您可在自行選擇的時間或地點存取或使用服務；不保證服務不會中斷或不存在錯誤；同樣不保證相關錯誤會被修正，遊戲和服務並無病毒或其他有害內容。

部分司法管轄區不允許免除某些責任。因此，上述部分免責聲明或不適用於您的情況。

7、豁免條款；唯一救濟權；賠償

在法律允許的最大範圍內，SUPERCELL 無須向用戶承擔與本服務條款或服務自身引起或有關的任何間接、偶然、從屬、特殊、懲罰性或其他近似損害的賠償責任，包括但不限於收入損失、利潤損失、數據丟失、商業中斷或其他無形損失（不論如何定義以上損失）；不論有關損失是基於合同，侵權或其他法律原理產生，亦不論 SUPERCELL 是否得悉有可能發生以上損害。在法律允許的範圍內，SUPERCELL 賠償金額不會多於在您首次索償的六（6）個月內前，您根據本服務條款向 SUPERCELL 繳付的款項。您明白並同意如自己未有在上述時段向 SUPERCELL 繳付任何款項，您只能就 SUPERCELL 禁止您使用服務或取消您的帳號行使唯一救濟權（SUPERCELL 的唯一責任）。

本服務條款的任何條款均不影響客戶的任何法定權利，也不會排除或限制 SUPERCELL 因過錯或詐欺行為，而導致人身傷亡和人身損害的賠償責任。

您同意就任何索賠，要求，損害或其他損失，賠償 Supercell（以及我們的管理人員、董事、代理、子公司、合資企業和員工），為我們抗辯，抑或免除我們承擔上述責任；包括由任何第三方基於您的服務使用行為，或違反本服務條款的行為而主張的合理律師費。不過若然侵權行為並非由您故意或意外引起，上述條款則不適用。

8.爭議解決

您和 Supercell 同意，本協議中所述的爭議解決程序將適用於與本服務條款、隱私權政策或本服務有關的任何爭議或要求。爭議包括任何類型的要求，包括但不限於合法、公平或法定要求。即便在您停用您的帳號、刪除您的帳號或停止使用服務之後，爭議解決程序仍然適用。這些程序同樣適用於我們簽訂此協議前發生的爭議。

如果您是美國或加拿大居民，則第 8.1 至 8.6 條適用於您。如果您是其它任何國家/地區的居民，則不適用。

8.1.非正式爭議解決

您必須在開始仲裁前至少三十 (30) 天內嘗試直接與 Supercell 非正式地解決任何爭議。當您寄送關於爭議的書面通知到 legal-requests@supercell.com 時，非正式爭議解決程序即開始。

8.2.仲裁協議

您和 Supercell 同意僅按以下具有約束力的最終仲裁方式解決任何爭議：

您或 Supercell 都可以選擇提交任何爭議，僅藉由最終且具有約束力的仲裁方式解決，除非該爭議要求在以下所述的例外之內。如果您或 Supercell 向法院提出可以透過本條規定的仲裁方式解決的爭議要求，則兩方都可以要求法庭下令各方藉由仲裁解決該要求。僅仲裁者具有權力可以決定第 8 條「爭議解決」中的任何一部分是否有效或可執行，或其是否適用於某一要求。

仲裁程序將由公正仲裁者主持。這代表您和 Supercell 同意放棄在法官或陪審團前解決此爭議的權利。 仲裁的規則與較正式的訴訟不同。例如，強制對方分享資訊的權利可能比正式訴訟中稱為蒐證的程序更加有限。在仲裁者決定結果以後，其決定就是最終的。您或 Supercell 可以要求仲裁者以書面形式提供決定或裁決以及理由。雙方都可以要求法庭確認或錄入仲裁者的最終決定或裁決，以使此程序與法院的判決相同。除極少數情況外，您和 Supercell 通常不能透過法院改變仲裁結果。

8.3.仲裁程序

仲裁將由美國仲裁協會（下稱「AAA」）執行。AAA 的規則與程序將會應用到仲裁，包括消費者仲裁規則。但如果 AAA 的規則與程序與本服務條款衝突，我們將會遵循本服務條款。要檢視 AAA 的規則或開始仲裁，您可以前往 AAA 的網站。如果我們之中任一方決定開始仲裁，我們同意要提供另一方一份書面的仲裁意向書，如同 AAA 規則中所要求。

仲裁費用將取決於 AAA 的消費者仲裁規則。如果仲裁者判定費用過高，Supercell 將會支付這些費用。各方將支付各自律師的費用和開銷，除非判決同意使得利的一方的支出被另一方支付，在此情況下仲裁者能夠依循適用法規給予賠償。如果任何一方透過此後的法院訴訟對仲裁者的決定或裁決的有效性提出質疑，則敗訴方應支付對方當事人與質疑有關的費用和律師費。

仲裁將會在美國加州舊金山或您所居住的郡或省舉行。

8.4 仲裁協議例外

您和 Supercell 同意 8.2 條中的仲裁協議不適用於以下爭議：

關於 Supercell 智慧財產權的索賠，如對 Supercell 的版權、商標、商業外觀、域名、專利、商業秘密或其他智慧財產權的執行、保護或有效性的索賠。

與盜版和侵權相關聯的索賠。

在法律上不受仲裁協議約束且不受允許進行仲裁協議的聯邦法律所管轄的索賠。

小額索賠法院的索賠。

根據這些例外情況，未經仲裁的任何爭議均應由具有管轄權的法院解決，如第 10 條「不受仲裁約束之爭議的管轄地」所述。

8.5 無群體訴訟

您和 Supercell 同意，我們只能以個人名義向對方提出索賠。

這代表著：

您不能在群體、集體、合併或代表訴訟中以原告或集體成員的身份向 Supercell 提出索賠。

仲裁者不得將任何其他人的索賠與您的索賠合併為一個案件，也不得主持任何群體、集體、合併或代表仲裁程序。

仲裁者對您的案件的決定或裁決將不適用於其他任何人，也不能用來解決其他人的爭議。

如果發現本第 8.5 條「無群體訴訟」不可執行或無效，則第 8 條的全部內容，包括第 8.1 至 8.6 條，均應作廢。

8.6 不接受仲裁協議和無群體訴訟規定

您可以選擇不接受上述仲裁協議和無群體訴訟條款（第 8.1 至 8.5 條）而不受其約束，方法是將您決定退出的書面通知發送至 legal-requests@supercell.com，並在主題欄注明「仲裁和群體訴訟豁免」。 您必須在首次使用本服務或不接受服務之日起 30 天內向我們發送此通知，以較晚的日期為準。如果您在這段時間內沒有發送通知給我們，則您有義務根據這些段落的條款對爭議進行仲裁。如果您選擇不接受這些仲裁條款，Supercell 也將不受其約束。

9.適用法律

如果您是美國或加拿大居民，則：(1) 美國聯邦仲裁法（包括其程序性規定）適用於第 8 條中仲裁協議和無群體訴訟規定的解釋和執行，以及 (2) 由本服務條款、隱私權政策或服務引起的或與之相關的任何爭議，應在所有方面均受美國加利福尼亞州法律的管轄，而不考慮法律衝突條款。

如果您是美國和加拿大境外的居民，則您同意因本服務條款、隱私權政策或服務引起的或與之相關的任何索賠或爭議，均應受芬蘭法律的管轄，而不考慮法律衝突條款。

10.不受仲裁約束之爭議的管轄地

如果您是美國或加拿大的居民，則您同意您對 Supercell 提出的任何不受第 8 條規定的仲裁約束的索賠或爭議，必須由位於加利福尼亞州舊金山的聯邦或州法院獨家解決。您和 Supercell 同意就所有此類索賠或爭議在加利福尼亞州舊金山的地點和個人管轄權。

如果您是美國和加拿大境外的居民，則您同意您對 Supercell 提出的任何索賠或爭議，必須由位於芬蘭赫爾辛基的法院獨家解決。

11.可分割性

您和 Supercell 同意，如果本服務條款或 Supercell 隱私權政策旗下任何條款，被有管轄權的法院認定為違法或不可執行；該條款只會於該司法管轄區內，被認定為無效或不可執行的範圍內喪失法律效力，但不影響該條款在其他司法管轄區內的法律效力，該條款其他部分的法律效力亦不受影響。

12.一般條款

12.1.轉讓

Supercell 有權隨時將全部或部分本服務條款或 Supercell 隱私權政策，轉讓或委託給其他人士或實體，並無需事先徵詢您的同意。未經 Supercell 事先書面同意，您不得將本服務條款或隱私權政策下的任何權利或義務轉讓或委託給其他人士或實體。任何未經授權的轉讓或委託均無法律效力。

12.2.補充條款

Supercell 可以發布與特定服務（如論壇、競賽或忠誠度計畫）有關的補充條款。使用服務過程應受本服務條款和特定補充條款約束。

12.3.完整協議

本服務條款、任何補充條款，以及透過引用併入的任何文件（包括 Supercell 隱私權政策），包含您和 Supercell 之間的所有共識，並替代先前雙方就本條款內容和服務產生的所有共識，不論相關共識是透過電子形式、口頭、書面，或根據交易習慣、慣例、政策或先例而確立。

12.4.不棄權

如果 Supercell 未能要求或對您嚴格執行本服務條款或 Supercell 隱私權政策的條款，抑或未能行使相關條款下的任何權利；上述行為不能視作 Supercell 免除或放棄在上述情形或任何其他情形下，主張或仰賴任何此類條款或權利。

即使 Supercell 明示放棄本服務條款或 Supercell 隱私權政策的任何條款、條件或要求，亦不等同放棄將來遵守該等條款、條件或要求的義務。

除非本服務條款另有明確具體規定，否則任何陳述、聲明、同意、棄權或其他 Supercell 的作為或不作為，均不等同修改本服務條款，亦不具法律約束力。除非雙方以書面形式另作約定，並由您和 Supercell 授權人共同簽名。

12.5.通知

我們可能會在我們的遊戲中以發佈公告、在 supercell.com 上、以電子郵件或任何您向我們提供的其他聯繫方式向您發出通知。您根據本服務條款或 Supercell 隱私權政策要求所作的任何通知應以書面形式完成，並寄至：Supercell Oy。收件人：Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finland，副本： legal-requests@supercell.com。

12.6.公平補償

您明白於 Supercell 服務條款下享有的權利和承擔的義務為獨特和不可替代，由於您的違約行為或預期違約行為導致的任何損失，都會對 Supercell 造成無法補救的損害，單單金錢賠償亦不能彌補相應損失；因此，Supercell 享有懲罰性救濟或其他公平補償的權利（沒有提供保證、擔保或證據的義務）。

您須放棄尋求懲罰性救濟或其他公平補償的所有權利，或禁止或限制服務或任何 Supercell 遊戲營運的權利，利用相關廣告或其他資料，或利用服務和其他透過服務使用或顯示內容的權利，以上決定均不可撤銷。同時，您亦同意自己享有的金錢損害賠償權（如有）須受第 7 條規定限制。

12.7.不可抗力條款

Supercell 對超出其控制範圍而導致的延誤或未能履行的義務不承擔任何責任，包括但不限於不能預見或超出其控制範圍的原因：例如天災、戰爭、恐怖活動、動亂、禁運、民事或軍事當局行為、火災、水災、事故、罷工、交通運輸設施短缺、燃料或能源短缺、勞動力短缺和原料短缺。