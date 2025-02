Herzien: 27 september, 2023

Wil je je eigen toernooi met een Supercell-spel organiseren? Of het nu gaat om een kleine groep van toegewijde fans of een bedrijf dat toernooien organiseert, we helpen je graag! We willen toernooien voor iedereen eerlijk, leuk en zorgeloos maken. Daarom hebben we richtlijnen voor communitytoernooien opgesteld.

Je moet oud genoeg zijn volgens de lokale voorschriften en vereisten om een evenement te organiseren of om eraan deel te nemen. Het blijft de wet. Daarenboven moeten deelnemers ten minste 13 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan evenementen en met schriftelijke of persoonlijke toestemming van een ouder of wettelijke voogd indien niet van de wettelijke leeftijd voor evenementen met geldprijzen. Tot slot moet je om aan een evenement te kunnen deelnemen een inwoner zijn van een locatie waar het Supercell-spel kan worden gedownload en moet er via de officiële kanalen van Supercell worden gespeeld.

Supercell beheert zijn spellen, maar de organisatoren beheren hun eigen evenementen. Je mag een evenement niet ‘officieel’ noemen of suggereren dat Supercell betrokken is bij, verantwoordelijk is voor of bijdraagt aan je evenement of de uitgereikte prijzen.

De organisator is verantwoordelijk voor alle prijzen van het evenement. Je mag spelers niet vragen om prijzen te financieren. De maximale waarde van alle prijzen samen die worden aangeboden als onderdeel van het evenement is 50.000 EUR. Als je manieren zoekt om, naast het bovenstaande, prijzen voor je evenement uit te reiken, neem dan contact met ons op.

Je kunt het door ons geleverde artwork gebruiken, maar je mag deze materialen niet wijzigen. Spellogo's mogen alleen worden gebruikt met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Supercell. Het logo van Supercell mag niet worden gebruikt.

Je mag je toernooi of evenement opnemen of streamen op elk online platform. Jij, of de platformen waarmee je werkt, mogen geen geld aan mensen vragen om de stream(s) van het toernooi of evenement te bekijken.

Je toernooi of evenement mag worden gesponsord door derden, maar je mag niet de indruk wekken dat Supercell sponsoring geeft aan of bijdraagt aan (a) je evenement of (b) je sponsors, hun producten en hun diensten. Het is ook niet toegestaan om je toernooi of evenement te promoten met materialen die lijken op logo's, handelsmerken of andere elementen van de producten en diensten van Supercell.

Niets dat te maken heeft met je toernooi of evenement mag content bevatten of promoten die misleidend, frauduleus, bedrieglijk, illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend of op andere wijze afkeurenswaardig is of tegenstrijdig is met de waarden van Supercell.

Je toernooi of evenement mag het volgende niet promoten: andere spelbedrijven, -uitgevers of -platformen, alcohol, tabak, drugs, pornografie, wapens, cryptovaluta's, blockchaintechnologie, wedden of gokken, of andere bedrijven, producten of diensten gerelateerd aan het bovenstaande.

Het is niet toegestaan om handelsmerken, domeinnamen, auteursrechten, sociale-media-accounts of andere adressen te registreren voor je toernooi of evenement die handelsmerken of andere eigendommen van Supercell bevatten of er verwarrend op lijken (zoals SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE-DIVISIE, CLASH OF CLANS, HAY DAY, BOOM BEACH, BRAWL STARS of BRAWL STARS-KAMPIOENSCHAP) zonder afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Supercell.