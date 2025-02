Última actualización: 30 de marzo de 2020

Amamos a nuestra comunidad y nos sorprende lo que los jugadores quieren y pueden llegar a hacer por las marcas de Supercell. Incluso un bárbaro entendería que muchos jugadores solo quieren usar los Activos de Supercell (ver más abajo) para crear contenido interesante relacionado con los juegos, lo que nos emociona mucho. Sin embargo, a veces hay quien excede los límites y trata de convencer a la comunidad de que sus productos, servicios, sitios o vídeos están vinculados a Supercell, o fueron aprobados o producidos por Supercell. Hay personas que hacen esto deliberadamente con el fin de aprovecharse de la comunidad y de los esfuerzos de los equipos de Supercell. Esto puede llevar a que los jugadores crean en la veracidad de cierta información, compren artículos o incluso den datos personales confiando en que el contenido es oficial, algo que lamentamos profundamente.

Esta política de contenido de fans rige el uso de los derechos de autor y marcas comerciales de todos los juegos de Supercell Oy («Supercell»), incluyendo cualquier kit de fan relacionado y proporcionado por nosotros («Activos de Supercell») para crear contenido para fans. No advertiremos a aquellos que incumplan esta política.

1. REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL CONTENIDO DE LOS FANS

Solo para los contenidos de los fans.

Cuando decimos que el contenido debe limitarse al contenido de los fans, nos referimos a lo siguiente: El uso de los Activos de Supercell en contenidos de fans debe limitarse a mostrar, identificar y comentar únicamente los productos de Supercell según lo permite esta política. No está permitido crear nuevos productos o contenido basado en los Activos de Supercell, tal como juegos basados en los personajes de Supercell. Ni siquiera aunque sean gratuitos. El contenido de fans permitido suele incluir, por ejemplo, guías y aplicaciones de guía no comerciales, encuentros de fans, páginas de fans y vídeos sobre el juego, siempre y cuando sigan esta política.

Ningún fin comercial.

No está permitido cobrar ningún tipo de tasa (tampoco por las funcionalidades de la aplicación) a los clientes o visitantes del contenido de fans en cuestión, a menos que esto haya sido aprobado expresamente por Supercell. En términos generales, la excepción a esta regla es la monetización del contenido a través de anuncios, con donaciones o a través de entrenamiento. Si se utilizan anuncios, estos deben cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones y políticas de desarrolladores aplicables. Las donaciones que se acepten por el contenido creado deben ser meramente donaciones y no estar vinculadas a ninguna función especial, compra integrada o cualquier otro tipo de beneficio.

Respetar la marca Supercell.

No está permitido dar a entender que Supercell es patrocinador o creador del contenido, ni que lo respalda. Tampoco está permitido crear materiales de los Activos de Supercell que sean similares al logotipo de Supercell, marcas registradas u otros elementos de los productos y servicios de Supercell. No está permitido modificar los Activos de Supercell sin nuestro permiso expreso.

Mantenerlo en línea.

No está permitido fabricar, distribuir ni promocionar (de forma gratuita o de otro modo) artículos físicos, tales como camisetas, que incluyan cualquier Activo de Supercell u otra propiedad intelectual sin un acuerdo expreso, por escrito y por separado entre el involucrado y Supercell.

No está permitido escribir, producir o crear novelas, producciones teatrales u otras adaptaciones que incluyan la propiedad intelectual de Supercell sin nuestro permiso expreso por escrito. Ninguna novela, obra teatral o similar.

Contenidos no deseados.

No puedes utilizar Activos de Supercell en relación con o en cualquier contenido de fan que

promueva o contenga pirateos o trucos, trampas, software de automatización, bots, mods u otro software de terceros no autorizado diseñado para interferir con cualquier juego de Supercell o modificarlo; realice declaraciones difamatorias o deshonestas sobre Supercell o sus productos, empleados o agentes; promueva, directa o indirectamente, el intercambio de cuentas; promueva, directa o indirectamente, la fabricación o la distribución de productos de Supercell no autorizados; contenga información que aún no sea de dominio público; contenga materiales sexualmente explícitos o sugestivos, violencia, discriminación o actividades ilegales; o contenga otro tipo de contenido objetable, por ejemplo, drogas, alcohol, tabaco, juegos de azar, armas o propaganda política, entre otros.

Añadir renuncias de responsabilidad legal.

Es obligatorio incluir el siguiente aviso (o un aviso de no oficialidad similar) en una fuente legible para los usuarios finales del contenido en relación al uso de los Activos de Supercell: «Este material no es oficial y no está respaldado por Supercell. Para obtener más información, consulte la Política de contenidos de fans en http://supercell.com/en/fan-content-policy/es/».

Dominios o similares.

No está permitido registrar nombres de dominios, cuentas en redes sociales ni direcciones relacionadas como contenido de fans en las que aparezcan marcas registradas de Supercell (como SUPERCELL o los nombres de nuestros juegos), a menos que se disponga de un acuerdo por escrito con nosotros.

2. TÉRMINOS ADICIONALES

Políticas y acuerdos del desarrollador.

Respetar las reglas de la plataforma o del canal en el que se comparte el contenido de fans es muy importante para Supercell. Siempre hay que cumplir con las políticas y los acuerdos aplicables vigentes de los desarrolladores.

Nuestro uso del contenido.

Podemos mejorar, modificar o hacer uso del contenido de los fans cuando así lo consideremos oportuno, sin otorgar ninguna compensación y de la forma que consideremos razonable, por ejemplo, incluyéndolo en el juego, publicando el contenido en nuestros canales en línea o usándolo en nuestras campañas publicitarias.

Información y comentarios inéditos.

Si recibe información de nosotros sobre contenido aún no publicado, debe mantener esa información en secreto y no revelársela a nadie más. Además, si nos envía cualquier tipo de comentarios, información o sugerencias con respecto a nuestros juegos, acepta que podemos usarlos sin ningún tipo de compensación u obligaciones.

Nos reservamos el derecho de determinar con qué tipo de contenido estamos de acuerdo, y podemos revocar la licencia de uso limitado incluida en esta política en cualquier momento y por cualquier razón.

Esta política forma parte de las Condiciones del servicio de Supercell y podemos modificarlas en cualquier momento. Cuando se utilizan Activos de Supercell para crear contenido de fans, su uso está sujeto a las Condiciones del servicio de Supercell (incluyendo cualquier descargo de garantía y limitación de responsabilidad). En el caso de que un término de esta Política entre en conflicto con las Condiciones del servicio, esta Política prevalecerá respecto a cualquier asunto relacionado con el contenido del fan.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo realizar promociones o colocar anuncios en mi contenido?

Sí. No obstante, serás el único responsable del contenido de la colaboración y de asegurar que cumpla con las disposiciones de la Política de contenido de fans y las Condiciones del servicio. Por ejemplo, está prohibido promocionar productos no autorizados.

¿Puedo vender, intercambiar o comprar cuentas?

No. Tampoco puedes comprar, vender ni intercambiar clanes ni equipos, ni ofrecer o vender tus recursos ni tu tiempo través de tu cuenta (potenciación), etc.

¿Puedo crear contenido de fans con aplicaciones de terceros, como servidores privados?

No.

¿Puedo vender distribuciones de la base?

Sí. Vender distribuciones de la base se considera entrenamiento.

¿Puedo crear contenido que no cumpla con la Política de contenido de fans si añado un descargo de responsabilidad?

No. No hay excepciones; todo el contenido de fans debe cumplir con la Política de contenido de fans. De todos modos, es necesario incluir un descargo de responsabilidad en el contenido de fans.

¿Puedo publicar contenido de fans sobre actualizaciones o temas similares antes de que Supercell los haga públicos?

No. Ese tipo de contenido de fans se considera una filtración, e incumple nuestra Política de contenido de fans.

¿Qué es el entrenamiento?

El entrenamiento es la mentoría o la guía que dan algunos jugadores a otros. Por ejemplo, puede consistir en vender distribuciones de bases o sus propios servicios de entrenamiento, ya sean presenciales o en línea, así como otras actividades similares. Supercell se reserva el derecho de definir cuáles actividades se consideran entrenamiento y cuáles no.