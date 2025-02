Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2020

Amiamo la nostra community e consideriamo fantastico ciò che i giocatori possono e vogliono fare coi marchi di Supercell! Anche un barbaro capirebbe che molti giocatori desiderano semplicemente utilizzare le risorse di Supercell (si veda sotto) per creare cose interessanti relative ai giochi. È una cosa di cui siamo davvero entusiasti. Tuttavia, a volte le persone si spingono troppo oltre e cercano di convincere la community che i loro prodotti, servizi, siti o video siano collegati, approvati o prodotti da Supercell. Ciò viene spesso fatto intenzionalmente al fine di approfittarsi della community e dell'impegno dei team dei giochi Supercell. Questo può far sì che i giocatori prestino fede a informazioni, acquistino beni o persino forniscano i propri dati personali sulla base della convinzione che tali contenuti siano ufficiali. Questo ci preoccupa molto.

La presente Politica sui Contenuti dei fan disciplina l'utilizzo dei diritti d'autore e dei marchi commerciali di Supercell Oy ("Supercell") relativi ai nostri giochi, compreso tutto il materiale per fan attinente da noi fornito ("Risorse di Supercell") destinato alla creazione di Contenuti dei fan. Non invieremo avvisi per le violazioni della presente Politica.

1. REGOLE SPECIFICHE PER I CONTENUTI DEI FAN

Finalità esclusive dei Contenuti dei fan

Quando parliamo di finalità dei Contenuti dei fan, intendiamo che l'utilizzo delle Risorse di Supercell nei Contenuti dei fan deve limitarsi alla visualizzazione, identificazione e discussione dei soli prodotti Supercell, come consentito dalla presente Politica. Non è consentito creare nuovi prodotti o contenuti basati sulle Risorse di Supercell, come ad esempio giochi basati sui personaggi dei giochi Supercell, neanche se tali prodotti o contenuti fossero gratuiti. I Contenuti dei fan consentiti includono normalmente, ad esempio, le guide online, le app guida, gli incontri dei fan, le pagine fan e i video di gameplay, sempre non commerciali e generati da fan, purché rispettino la presente Politica.

Divieto di scopo commerciale

Non è consentito richiedere pagamenti di alcun genere (comprese le funzionalità in-app) a clienti o visitatori dei Contenuti dei fan, a meno che ciò non sia stato espressamente autorizzato da Supercell. In linea generale, è tuttavia consentito ricavare utili dai Contenuti dei fan attraverso donazioni o annunci pubblicitari o attraverso la pratica del "coaching". In caso di utilizzo di annunci pubblicitari, è necessario osservare tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le politiche per gli sviluppatori applicabili. In caso di donazioni collegate ai contenuti creati, è necessario che si tratti puramente di donazioni in nessun modo connesse a funzionalità esclusive, acquisti in-app o benefici di qualsiasi altro tipo.

Rispetto del marchio Supercell

Non è consentito creare l'impressione che Supercell sia sponsor o creatore dei propri Contenuti dei fan o che in qualsiasi modo li approvi. Inoltre è fatto divieto di creare materiali dalle risorse di Supercell che siano simili ai loghi, ai marchi di Supercell o ad altri elementi dei prodotti e dei servizi Supercell. Non è consentito modificare le risorse di Supercell senza la nostra esplicita autorizzazione.

Divieto di attività off-line

Non è consentito produrre, distribuire (gratuitamente o meno) o promuovere articoli materiali (ad esempio T-shirt) che includano risorse di Supercell o altra proprietà intellettuale di Supercell in mancanza di un apposito ed esplicito accordo scritto con Supercell.

Non è consentito scrivere, produrre o creare romanzi, produzioni teatrali o altri adattamenti che includano proprietà intellettuale di Supercell senza la nostra esplicita autorizzazione scritta. Per riassumere, si tratta di divieto di romanzi, produzioni teatrali e simili.

Divieto di contenuti inappropriati

Non è consentito utilizzare le risorse di Supercell in o in connessione con Contenuti dei fan che:

promuovono o includono intrusioni informatiche o truffe, "exploit",software di automazione, bot, mod o qualsiasi software di terzi progettato per modificare o interferire con qualsiasi gioco Supercell; esprimono dichiarazioni diffamatorie o disoneste riguardo a Supercell e/o ai suoi prodotti, dipendenti e agenti; promuovono, in maniera diretta o indiretta, lo scambio di account; promuovono, in maniera diretta o indiretta, la produzione e/o distribuzione di merchandising di Supercell non autorizzato da Supercell stessa; contengono informazioni non ancora di dominio pubblico; contengono materiali sessualmente espliciti o allusivi, violenza, discriminazione o attività illegali; contengono altri contenuti discutibili che includono, a titolo non esaustivo, droghe, alcol, prodotti contenenti tabacco, gioco d'azzardo, armi o annunci di carattere politico.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

È obbligatorio includere la seguente dichiarazione (o una simile dichiarazione di non ufficialità) con caratteri leggibili dagli utenti finali dei Contenuti dei fan in relazione all'utilizzo delle Risorse di Supercell: "Questo materiale non è ufficiale e non è sponsorizzato da Supercell. Per ulteriori informazioni, consultare la Politica sui Contenuti dei fan di Supercell: https://supercell.com/en/fan-content-policy/it/".

Divieto di domini e simili.

Non è consentito registrare nomi di dominio, account di social media o relativi indirizzi per i Contenuti dei fan che includano marchi di Supercell (quali SUPERCELL o i nomi dei nostri giochi) senza un apposito accordo scritto con noi.

2. CONDIZIONI ADDIZIONALI

Politiche e accordi per gli sviluppatori

Il rispetto delle regole della piattaforma o del canale su cui si sceglie di condividere i propri Contenuti dei fan è molto importante per Supercell. È obbligatorio osservare sempre le politiche e gli accordi per gli sviluppatori di volta in volta vigenti.

Il nostro utilizzo dei Contenuti dei fan

Di tanto in tanto potremmo utilizzare, migliorare o modificare gratuitamente i Contenuti dei fan in modi da noi ritenuti ragionevoli, ad esempio utilizzandoli nei nostri giochi, pubblicandoli sui nostri canali online o utilizzandoli altrimenti nelle nostre attività di marketing.

Informazioni non pubblicate e feedback

Qualsiasi informazione ricevuta da noi riguardante contenuti non ancora di dominio pubblico deve essere mantenuta riservata e non deve essere divulgata a chicchessia. Inoltre, qualsiasi tipo di feedback, informazione o suggerimento riguardante i nostri giochi o altro potrà essere utilizzato da noi gratuitamente e senza alcun obbligo nei confronti di chi ha fornito tali informazioni.

Ci riserviamo il diritto di determinare quale tipo di Contenuti dei fan sia di nostro gradimento e di revocare in qualsiasi momento e per qualunque motivo la licenza di utilizzo limitato prevista dalla presente Politica.

La presente Politica fa parte delle Condizioni d'Uso di Supercell e ci riserviamo il diritto di modificarle in qualsiasi momento. L'utilizzo delle risorse di Supercell ai fini dei Contenuti dei fan è soggetto alle Condizioni d'Uso di Supercell (comprese le dichiarazioni di esclusione di responsabilità e le limitazioni di responsabilità). Qualora una disposizione della presente Politica contrasti con una disposizione delle Condizioni d'Uso, la presente Politica prevale riguardo a tutte le questioni relative ai Contenuti dei fan.

DOMANDE FREQUENTI

Posso includere promozioni o annunci nei miei contenuti?

Sì, ma sei l'unico soggetto responsabile del contenuto della partnership rappresentata e tale contenuto deve rispettare la nostra Politica sui Contenuti dei fan e le nostre Condizioni d'Uso. Ad esempio, non è permesso promuovere merchandising non autorizzato.

Posso vendere, scambiare o acquistare account?

No, ed è vietato anche vendere, scambiare o acquistare i clan o le squadre, mettere a disposizione di altri attraverso il tuo account le tue risorse o il tuo tempo in cambio di denaro (tale pratica è definita "boosting"), e così via.

Posso creare Contenuti dei fan utilizzando applicazioni di terzi, come ad esempio server privati?

No.

Posso vendere le disposizioni della o delle mie basi?

Sì, la vendita di disposizioni rientra nella pratica del coaching.

Posso creare dei contenuti che violano in qualche modo la Politica sui contenuti dei fan, se aggiungo una dichiarazione di esclusione di responsabilità relativa a essi?

No, tutti i Contenuti dei fan devono essere conformi alla Politica sui contenuti dei fan, senza nessuna eccezione, mentre è sempre necessario includere la dichiarazione di esclusione di responsabilità.

Posso caricare Contenuti dei fan che riguardano aggiornamenti o argomenti simili, prima che essi siano resi pubblici da Supercell?

No, questo tipo di Contenuti dei fan rappresenta una fuga di notizie ed è una violazione della nostra Politica sui Contenuti dei fan.

Cos'è la pratica del coaching?

Il coaching prevede la pratica di insegnare o dispensare consigli sui giochi ad altri giocatori. Ne è un esempio la vendita di disposizioni delle proprie basi, l'insegnamento privato, quello fornito online, o attività simili. Ti ricordiamo che Supercell si riserva il diritto di specificare se un'attività rientri nella pratica del coaching o meno.