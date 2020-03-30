Редакция от 30 марта 2020 г.

Мы очень ценим наше сообщество. То, что игроки создают, вдохновившись играми Supercell, просто невероятно! Любому варвару ясно, что многие игроки просто хотят использовать Материалы Supercell (см. ниже) для создания классного контента на основе игр. И мы этому очень рады! Но иногда некоторые заходят слишком далеко и пытаются убедить остальное сообщество в том, что компания Supercell каким-то образом связана с их продукцией, услугами, сайтами или видеороликами, официально поддерживает или создает их. Более того, некоторые делают это умышленно, чтобы наживаться на игроках и на деятельности команд Supercell. В результате игроки принимают на веру информацию, исходящую от таких людей, совершают у них покупки или даже предоставляют им свои личные данные, полагая, что контент является официальным. Нас это очень огорчает.

Настоящие Правила создания Фанатского контента регулируют порядок использования авторских прав и торговых марок, относящихся к играм Supercell Oy («Supercell»), включая любые наборы для фанатов («Материалы Supercell»), предоставляемые нами для создания Фанатского контента. Мы не будем делать предупреждения за нарушение настоящих Правил.

1. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ФАНАТСКОГО КОНТЕНТА

Соответствие контента его целям.

Под соответствием целям Фанатского контента мы подразумеваем следующее: использование Материалов Supercell при создании Фанатского контента должно ограничиваться демонстрацией, идентификацией и обсуждением исключительно продуктов Supercell в соответствии с настоящими Правилами. Вы не можете создавать новые продукты или контент на основе Материалов Supercell (например, игры, основанные на персонажах игр Supercell). Даже если они будут бесплатными. Разрешенный Фанатский контент — это, например, созданные фанатами некоммерческие онлайн-руководства и приложения с руководствами, встречи фанатов, фанатские страницы и видеоролики с прохождением игр при условии их соответствия настоящим Правилам.

Использование в некоммерческих целях.

Создателям Фанатского контента запрещается взимать с пользователей какую-либо плату (в том числе за функциональные возможности приложений) без официального разрешения Supercell. Исключение: монетизация за счет демонстрации рекламы, сбора пожертвований или тренерства. Если вы используете рекламу, она должна полностью соответствовать действующему законодательству, нормативным требованиям и правилам разработчиков. Если вы собираете пожертвования в связи с созданным вами контентом, то они должны быть исключительно бескорыстными и не могут быть связаны с покупками внутри приложения, предоставлением каких-либо особых функций или любых иных преимуществ.

Уважительное отношение к бренду Supercell.

Запрещается создавать впечатление, что Supercell спонсирует, участвует в создании или каким-либо другим образом поддерживает ваш Фанатский контент. Также запрещается создавать на основе Материалов Supercell что-либо, напоминающее логотипы, товарные знаки или другие элементы продуктов и услуг Supercell. Запрещается изменять Материалы Supercell без нашего официального разрешения.

Использование только в интернете.

Запрещается производить, распространять (бесплатно или иным образом) или способствовать распространению физических предметов (например, футболок с изображением Материалов или иной интеллектуальной собственности Supercell) без отдельного официального соглашения с Supercell

Запрещается создавать, выпускать или публиковать какие-либо литературные произведения, театральные постановки или иные адаптации, использующие интеллектуальную собственность Supercell, без официального разрешения Supercell (литературные произведения, театрализованные представления и им подобное запрещены).

Запрет недопустимого контента.

Запрещается использовать Материалы Supercell в любом Фанатском контенте или в связи с Фанатским контентом, который:

применяется для взлома, мошенничества, использования уязвимостей, ботов, модов, программного обеспечения для автоматизации процесса, а также любого стороннего программного обеспечения, предназначенного для изменения или влияющего на работу любой из игр Supercell; содержит клеветнические или нечестные заявления о компании Supercell и/или ее продуктах, сотрудниках или представителях; прямо или косвенно поддерживает торговлю учетными записями; прямо или косвенно поддерживает производство и распространение неофициальной продукции Supercell; содержит информацию, которая еще не является общедоступной; содержит материалы сексуального характера или материалы, имеющие отношение к насилию, дискриминации и незаконной деятельности; содержит любые другие неприемлемые материалы, в частности, имеющие отношение к наркотикам, алкоголю, табачным изделиям, азартным играм, оружию или политической рекламе.

Необходимость оговорок об ограничении ответственности.

При использовании Материалов Supercell необходимо использовать следующую оговорку (или неофициальное сообщение, которое аналогично ей по своей сути), написанную разборчивым для пользователей Фанатского контента шрифтом: «Данный контент не является официальным и не поддерживается компанией Supercell. Более подробная информация содержится в Правилах создания Фанатского контента по адресу: https://supercell.com/en/fan-content-policy/ru/».

Запрет на регистрацию доменов и аналогичные действия.

Запрещается регистрировать доменные имена, учетные записи в социальных сетях или соответствующие адреса для вашего Фанатского контента, содержащего товарные знаки Supercell (такие как SUPERCELL или названия наших игр), без отдельного письменного соглашения с нами.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Правила и соглашения для разработчиков.

Для компании Supercell очень важно, чтобы вы уважали правила платформ или каналов, на которых вы делитесь своим Фанатским контентом. Вы должны всегда соблюдать актуальные правила и соглашения, распространяющиеся на разработчиков.

Использование вашего Фанатского контента нами.

Мы оставляем за собой право использовать и редактировать созданный вами Фанатский контент по своему усмотрению (например, в наших играх, рекламных проектах и на онлайн-каналах) и без предоставления компенсации.

Неопубликованная информация и отзывы.

Если вы получили от нас информацию о неопубликованном контенте, не разглашайте ее и держите ее в секрете. Кроме того, если вы направляете нам какие-либо отзывы, информацию или предложения относительно наших игр или по другому поводу, вы соглашаетесь на использование нами предоставленной вами информации без каких-либо обязательств и компенсаций с нашей стороны.

Мы оставляем за собой право определять, какой тип Фанатского контента является приемлемым для нас, и можем в любое время и по любой причине отозвать лицензию на ограниченное использование, предоставляемую в рамках настоящих Правил.

Настоящие Правила являются частью Условий пользования Supercell, и мы можем изменить их в любое время. Использование Материалов Supercell для создания Фанатского контента регулируется Условиями пользования Supercell (включая любые положения, касающиеся отказа от гарантий и ограничения ответственности). В случае если какое-либо положение настоящих Правил вступает в противоречие с Условиями пользования, настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении любых вопросов, связанных с Фанатским контентом.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Можно ли использовать в контенте рекламу?

Да. Однако вы несете полную ответственность за содержание материалов ваших партнеров и соответствие этих материалов Правилам создания Фанатского контента и Условиям пользования. К примеру, продвижение неофициальной продукции запрещено.

Можно ли продавать, покупать или обменивать учетные записи?

Нет. То же самое относится к кланам, командам, ресурсам, «прокачке» (времени «на продажу» с использованием вашей учетной записи) и так далее.

Можно ли создавать Фанатский контент, используя такие сторонние приложения, как частные сервера?

Нет.

Можно ли продавать планировки?

Да. Продажа планировок входит в понятие «тренерство».

Разрешается ли создание контента, который противоречит Правилам создания Фанатского контента, при условии включения в него оговорки?

Нет, и исключений быть не может: любой Фанатский контент должен соответствовать Правилам создания Фанатского контента. Оговорка должна быть включена в Фанатский контент в любом случае.

Можно ли публиковать Фанатский контент, посвященный обновлению или схожей теме, до того, как информация на эту тему будет опубликована Supercell?

Нет. Публикация такого Фанатского контента расценивается как утечка информации и нарушение наших Правил создания Фанатского контента.

Что такое тренерство?

Под тренерством мы подразумеваем инструкции и рекомендации, предоставляемые другим игрокам. В это понятие входит, например, продажа планировок, индивидуальный инструктаж, обучение по сети и иная схожая деятельность. Компания Supercell оставляет за собой право решать, является ли определенная деятельность тренерством или нет.