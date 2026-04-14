Hier bekommst du einen kostenlosen Buffie, den Royale-Trunk-Skin und mehr Ressourcen ... ABER du musst Brawl am Leben erhalten!

So erhältst du Brawl am Leben:

Du musst jeden Tag deine sechs täglichen Siege abschließen! Je mehr Spieler in der Community sie abschließen, desto besser werden die Belohnungen!

Das bedeutet: Sobald du mit deinem eigenen Ziel fertig bist, sag einem Freund Bescheid, dass er auch seins erledigen sollte! Die besten Belohnungen werden nur verfügbar, wenn mehr Spieler ihre sechs täglichen Siege abschließen!

Wenn die Community eine tägliche Social-Aufgabe abschließt, winkt außerdem jeden Tag ein zusätzlicher Chaos-Drop.

Jeden Tag gibt es eine neue Social-Aufgabe, die im Menü des Community-Ereignisses angezeigt wird.

Zu den Aufgaben gehört das Liken eines bestimmten Brawl-Videos auf YouTube, das Markieren deines liebsten Content-Creators auf Social Media, das Hinterlassen eines bestimmten Kommentars und so weiter. Schau also täglich bei der Übersicht des Community-Ereignisses vorbei!

Während des Ereignisses gibt es zwei garantierte Chaos-Drops beim letzten Sieg des Tages (wenn das mal keine Motivation ist!).

Folgende Belohnungen gibt es:

Chaos-Drops

Powerpunkte

Juwelen

Royale-Trunk-Skin

Starr-Drops

Zufälliger Buffie

XP-Verdoppler

Bling

Pro-Pass-XP

Trophäenbox

Jeden Tag zwei Chaos-Drops für tägliche Siege

Jeden Tag zusätzliche Chaos-Drops für die Social-Aufgaben

GIVEAWAY:

Alle, die ihre tägliche Social-Aufgabe abschließen, machen außerdem bei unserem Juwelen-Giveaway mit! Jeden Tag wird aus allen Spielern, die die Aufgabe erledigt haben, zufällig ein glücklicher Gewinner ausgewählt. Dieser erhält EINHUNDERTTAUSEND Juwelen! Jeden Tag wird es einen neuen Gewinner geben, also schließe deine Aufgaben ab!

Das Ereignis beginnt HEUTE und endet am 24. April um 8:00 Uhr UTC.

Also ... Erhalten wir Brawl am Leben! #KEEPBRAWLALIVE