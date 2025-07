Besiege Mortis, um Belohnungen zu bekommen!

Ab HEUTE bis zum 8. Juli ist Mortis für ALLE Spieler GRATIS!

Außerdem kannst du dir Belohnungen sichern, indem du Takedowns gegen Mortis sammelst UND als Mortis besiegt wirst!

Willkommen bei den Spielen von Mortis, einem Mini-Community-Ereignis!

Dieses Mal gibt es zwei verschiedene Community-Leisten mit einem jeweils eigenen Ziel:

300 Millionen Takedowns mit Mortis

300 Millionen Takedowns gegen Mortis

BELOHNUNGEN

Anzahl an Takedowns mit und gegen Mortis – Belohnung

50 Mio. – 5 Starr-Drops in beiden Leisten

100 Mio. – 2 Todesboxen UND ein Freudentränen-Pin

200 Mio. – Mortis‘ Hyperladung* UND ein legendärer Starr-Drop

300 Mio. – Feststeckender-Mortis-Spielericon und Mortis‘-Hintern-Icon

*Du benötigst Mortis auf Level 11, um diese Belohnung einfordern zu können. Falls du Mortis‘ Hyperladung bereits besitzt, erhältst du als Ersatzbelohnung 1000 Münzen.

GIVEAWAY

Community-Giveaways sind ZURÜCK!

Das ist deine Chance auf 999.991 Juwelen!

Du musst nur auf einer beliebigen Social-Media-Plattform deinen besten Spielzug mit Mortis teilen und die Hashtags #MortisGames und #BrawlStars nutzen! Am Ende des Ereignisses wählen wir dann zehn glückliche Gewinner, die jeweils 999.991 Juwelen verdienen! Ganz im Ernst!

ES PASSIERT NOCH MEHR GLEICHZEITIG!

Ereignis „Entfesselte Hyperladung“ mit einer zweiten KOSTENLOSEN Hyperladung!

Schließe die Herausforderung ab, um den Ikarus-Bonnie-Skin GRATIS zu erhalten!

Erster Schwung der neuen Hyperladungen (Doug, Lumi, Bonnie, Draco und Shade)

Neuer Spielmodus „Dodgebrawl“ und die Rückkehr von Volleybrawl sowie Basketbrawl!

Neue Brawlpass-Saison: Legenden der Unterwelt

Megaschwein mit allen Sport-Spielmodi

Das Ereignis beginnt JETZT und endet am 8. Juli! Also ab in den Kampf und entfessle dein inneres Geschöpf der Nacht!