Es gibt 20 Türen mit 20 versteckten Belohnungen!

Doch es können nur 10 Türen gewählt werden!

Jeden Tag hat die Community Zeit bis zum Ende des Tages, um 80 Millionen Quests abzuschließen und dadurch den Schlüssel zu einer Tür zu verdienen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, werden regelmäßig Extraquests und besondere Megaquests zum Spiel hinzugefügt!

Um zu entscheiden, welche Tür geöffnet wird, muss die Community im News-Tab im Spiel abstimmen! Wenn du das hier liest, weißt du, wie du dorthin (oder hierhin?) kommst!

Das Öffnen der Türen und die Enthüllung der Belohnungen wird jeden Tag um 8:00 Uhr UTC in voraufgezeichneten Videos auf den Social-Media-Kanälen von Brawl Stars gezeigt.

Pro Tag kann nur eine Tür geöffnet werden – außer am letzten Tag, wenn die Community sich gleichzeitig für drei Türen entscheiden kann!

BELOHNUNGEN:

1 Hyperladung-Starr-Drop

10 Sushirollen

10 zufällige Starr-Drops

1 zufälliger Starr-Drop

3 Kürbisboxen

Manga-Kenji-Hyperladungsskin

2 Megaboxen

1 Ultra-Trophäenbox

20 Juwelen

1 Juwel

Lumi (Ersatzbelohnung = 1000 Credits)

1000 Powerpunkte

500 Powerpunkte

200 Powerpunkte

1000 Münzen

200 Münzen

1 Münze

500 Credits

Brawl-O-Ween-Spray

Mortis wird für zwei ganze Tage aus dem Spiel entfernt!

BESONDERES GIVEAWAY

10 Spieler können 1 MILLIONEN JUWELEN bekommen!

Alles, was du tun musst, ist, auf Social Media einen Screenshot der Tür zu teilen, für die du jeden Tag abstimmst, und die Hashtags #ScaryDoors und #BrawlStars zu nutzen! Je öfter du deine Stimme teilst, desto höher sind die Chancen, dass du ausgewählt wirst!

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:

Wann bekomme ich die Belohnungen des Tages?

Um 8:00 Uhr UTC an jedem Tag des Ereignisses, wenn der Schlüssel freigeschaltet wurde, selbst wenn die Leiste früher abgeschlossen wurde.

Können wir mehrere Male dieselben Belohnungen erhalten?

Nein. Sobald eine Tür geöffnet wurde, wird sie aus der Abstimmungsauswahl entfernt.

Ich habe alle meine Quests abgeschlossen. Wie kann ich darüber hinaus helfen?

Sag deinen Freunden, dass sie dasselbe tun sollen!

Ich habe Kenji nicht. Wie bekomme ich den Manga-Kenji-Hyperladungsskin?

Wenn du Kenji nicht besitzt, wird der Manga-Kenji-Hyperladungsskin zur Skinbank hinzugefügt!