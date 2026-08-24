Bevor wir loslegen: Unsere Pläne für Brawl Stars-E-Sports 2027 befinden sich noch in der Entstehung. Jegliche unten genannten Einzelheiten können sich also ändern. Behalte die Social-Media-Kanäle von Brawl-E-Sports im Auge, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Brawl Stars-E-Sports levelt 2027 kräftig auf. Mehr Wettbewerbe, mehr Live-Momente und ein erheblich klarerer Weg von der Jagd nach deiner ersten großen Chance bis zum Kampf gegen die Besten der Welt.

Die Brawl Stars Championship wird zwei miteinander verknüpfte Wettbewerbsebenen bieten. Das Jahr ist zweigeteilt, wobei Split 1 in Richtung Brawl Cup führt, während Split 2 den gesamten Weg bis zu den Brawl Stars World Finals weist. Und weil Aufstieg und Relegation eine wichtige Rolle spielen, ist kein Platz an der Spitze sicher.