Brawl Stars Championship 2027: Ein erster Blick
Bevor wir loslegen: Unsere Pläne für Brawl Stars-E-Sports 2027 befinden sich noch in der Entstehung. Jegliche unten genannten Einzelheiten können sich also ändern. Behalte die Social-Media-Kanäle von Brawl-E-Sports im Auge, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Brawl Stars-E-Sports levelt 2027 kräftig auf. Mehr Wettbewerbe, mehr Live-Momente und ein erheblich klarerer Weg von der Jagd nach deiner ersten großen Chance bis zum Kampf gegen die Besten der Welt.
Die Brawl Stars Championship wird zwei miteinander verknüpfte Wettbewerbsebenen bieten. Das Jahr ist zweigeteilt, wobei Split 1 in Richtung Brawl Cup führt, während Split 2 den gesamten Weg bis zu den Brawl Stars World Finals weist. Und weil Aufstieg und Relegation eine wichtige Rolle spielen, ist kein Platz an der Spitze sicher.
Die oberste Ebene
Hier spielen die Besten der Besten. Acht Teams pro Region liefern sich in APAC, EMEA, Südamerika und Nordamerika einen Wettstreit. Liga-Matches, Playoffs und regionale Bestenlisten entscheiden alle darüber, wer die größten Events des Jahres erreicht.
Festlandchina bleibt eine zentrale Brawl Stars Championship-Region, wobei wir bald mehr über das dortige Format für 2027 mitteilen werden.
Das anfängliche Teamaufgebot auf der obersten Ebene ergibt sich aus einer Kombination der 2026er-Leistung und einem Qualifizierungsevent. Anschließend liegt es ganz an den Spielern, sich in dieser Klasse zu behaupten! Wer am unteren Ende abschließt, wird seinen Platz gegen die besten Teams der Challengers verteidigen müssen.
Challengers: Verdien dir deine Chance
Hier können die zukünftigen Namen in Brawl ein bisschen auf sich aufmerksam machen. In zwölf Regionen bekommen aufstrebende Pros die Chance, sich näher an ihrer Heimat zu beweisen, eine Fangemeinde aufzubauen und durch lokalen Erfolg im Spitzenfeld mitzumischen.
Challengers wird ein vollwertiger Wettbewerb innerhalb der BSC sein. Abgesehen von der anfänglichen 2027er-Setzliste wird Challengers den einzigen Weg zum Wettbewerb auf der obersten Ebene darstellen. Teams kämpfen sich durch Offene Qualifier, Ligaspiele und Playoffs, um die Challengers Finals zu erreichen.
Da wird es dann ernst. Die stärksten Challengers-Teams treffen auf die Teams der obersten Ebene und kämpfen mit diesen in Aufstiegs- bzw. Relegationsspielen um ihre Plätze. Wer siegt, wenn es darauf ankommt, könnte im folgenden Split gegen die Allerbesten spielen.
Wir wollen die meisten Challengers Finals als Vor-Ort-Events veranstalten, um aufstrebenden Teams die Chance zu geben, vor ihren Communitys zu spielen, und die Fans Brawl-E-Sports live erleben zu lassen.
Split 1: Der Weg zum Brawl Cup
Auf der obersten Ebene startet Split 1 mit zwölf Wochen Wettbewerb auf höchstem Niveau, wobei Fans kontinuierlich mit regionalen Matches versorgt werden und Teams reichlich Chancen bekommen, zu beweisen, wer wirklich an die Spitze gehört.
Alles beginnt mit Gruppenphase 1, in der alle acht Teams in Jeder-gegen-jeden-Spielen gegeneinander antreten. Anschließend wird die Sache mit den Mid-Season-Playoffs intensiver, bevor Teams für eine zweite Gruppenphase und eine Schlussetappe in Richtung regionale Playoffs zurückkehren.
Starke Spiele können Teams zum Brawl Cup befördern, während Teams weiter unten in der Tabelle darum kämpfen müssen, ihren Platz auf der obersten Ebene zu behalten.
Und dann kommt das große Ding. Der Brawl Cup bringt die stärksten Teams für eine dreitägige internationale LAN zusammen – unsere erste Highlight-Veranstaltung des Jahres, bei der die Sieger zudem einen zusätzlichen World Finals-Platz für ihre Region erkämpfen.
Split 2: Der Weg zu den World Finals
Dann geht‘s nochmal los.
Split 2 sorgt mit derselben Mischung aus Gruppenphasen, Mid-Season-Playoffs und regionalen Playoffs für weitere zwölf Wochen Wettbewerb auf der obersten Ebene, was für die Teams eine weitere Möglichkeit darstellt, die Rangliste emporzuklettern.
Das Format dürfte nun allen bekannt sein, der Druck ist aber noch höher. Jedes Match kann darüber entscheiden, wer die World Finals erreicht, seinen Platz ganz oben behält oder in die Relegation muss.
Diesmal lautet das finale Ziel: Brawl Stars World Finals. Die besten Teams aus aller Welt erstreiten sich ihren Platz auf der größten Bühne des Jahres, wobei ein zusätzlicher, im Brawl Cup errungener Platz ebenfalls mit ins Spiel kommt.
Währenddessen üben die stärksten Challengers-Teams weiterhin von unten Druck aus, und die Split-2-Challengers Finals entscheiden schließlich darüber, wer aufsteigt und 2028 auf der obersten Ebene startet. Hier steht bis ganz zum Schluss etwas auf dem Spiel!
Größere Konkurrenz, klarere Wege.
Die Idee für das Jahr 2027 ist ziemlich simpel: Es soll leichter werden, in Brawl-E-Sports einzusteigen und dem Geschehen zu folgen – und an der Spitze soll es richtig hart werden!
Challengers verschafft lokalen Talenten eine echte Möglichkeit, nach oben zu kommen. Aufstieg und Relegation bedeuten, dass neue Teams den Durchbruch schaffen können, während der Brawl Cup und die World Finals dem gesamten Jahr etwas Gewaltiges verpassen, auf das hingearbeitet wird.
Für etablierte Clubs gibt es mehr, um das sich kämpfen lässt. Organisationen, die darüber nachdenken, bei Brawl einzusteigen, bekommen eine erheblich klarere Vorstellung davon, wie das geschehen kann. Und für Fans gibt es mehr Rivalitäten, mehr Teams, die sich überraschend hervortun, und mehr Geschichten, die sich verfolgen lassen – von lokalen Wettbewerben bis hoch zur Weltbühne.
Clubs: Das Rückgrat von Brawl-E-Sports
Clubs sind ein wichtiger Teil dessen, was Brawl Stars-E-Sports am Laufen hält, und das Club-Partnerprogramm wird im Jahr 2027 größer und besser.
Wir werden über eine Mitteilung auf event.brawlstars.com und ein überarbeitetes Anmeldeverfahren bald mehr Informationen darüber liefern, wie das Programm funktioniert. Wenn dein Club in Brawl seine Spuren hinterlassen will, dann halte die nächsten paar Wochen auf unserer Website und in den sozialen Medien die Augen offen.
Mehr Unterstützung für Drittanbieter-Turniere
Einige der besten Brawl-Wettbewerbe kommen von den Partnern und Community-Mitgliedern, die ihre eigenen Events veranstalten, und wir wollen noch mehr von ihnen dabei helfen, genau dies zu tun.
Wir arbeiten an einem besseren Support-System für Turnierveranstalter – mehr dazu gibt‘s in den kommenden Monaten! Hast du noch mehr Fragen? Frag uns alles, was du willst!
Das hier ist nur der erste Blick auf das, was für 2027 geplant ist. Wir haben noch jede Menge weiterer Dinge in petto.
Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns einfach. Das Brawl-E-Sports-Team begibt sich bald auf X, Reddit und Instagram für eine Frage-Antwort-Runde, bei der so viele Community-Fragen wie möglich beantwortet werden und du einen genaueren Blick auf das bekommst, was dich in Zukunft erwartet. Wir freuen uns auf deine Fragen!
- Dein Brawl-E-Sports-Team