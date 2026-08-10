Die Brawl Stars Challengers Finals stehen bevor! 12 regionale Challengers-Champions reisen nach Istanbul, um sich einen zweitägigen Offline-Wettbewerb zu liefern.

An Tag 1 wird die Gruppenphase auf zwei Bühnen und in zwei gleichzeitigen Streams abgehalten. An Tag 2 konzentriert sich dann alles auf eine einzelne Hauptbühne, wo die Playoffs und schließlich das Große Finale sowie die Überreichung der Trophäe vor Live-Publikum stattfinden.

Der Sieger sichert sich den letzten Qualifikationsplatz für den Last Chance Qualifier, der in Guangzhou in China gespielt wird!