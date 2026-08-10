Das Format der Brawl Stars Challengers Finals
Die Brawl Stars Challengers Finals stehen bevor! 12 regionale Challengers-Champions reisen nach Istanbul, um sich einen zweitägigen Offline-Wettbewerb zu liefern.
An Tag 1 wird die Gruppenphase auf zwei Bühnen und in zwei gleichzeitigen Streams abgehalten. An Tag 2 konzentriert sich dann alles auf eine einzelne Hauptbühne, wo die Playoffs und schließlich das Große Finale sowie die Überreichung der Trophäe vor Live-Publikum stattfinden.
Der Sieger sichert sich den letzten Qualifikationsplatz für den Last Chance Qualifier, der in Guangzhou in China gespielt wird!
Gruppenphase
Die Gruppenphase besteht aus 4 Gruppen zu jeweils 3 Teams, die in einem Jeder-gegen-jeden-Format gegeneinander antreten. Alle Gruppenphase-Matches finden als Best-of-5-Set statt, wobei jedes Set aus Best-of-3-Spielrunden besteht.
Gruppe A
BIG Challengers (DACH)
Amnesia Esports (Nordamerika)
FUT Academy (Türkei)
Gruppe B
SK Gaming (Frankreich)
Good Game (Südkorea)
Revenant XSpark (Südostasien)
Gruppe C
MADRID (Spanien)
PWD (Brasilien)
0 Ping Merchants (Südasien)
Gruppe D
Skepsis Gaming (Italien)
REJECT (Japan)
DAYCARE ZERO (Südamerika West)
Playoffs
Sobald die Gruppenphase beendet ist, rücken die 8 besten Teams zu den Playoffs vor und kämpfen in einem Einzelausscheidungs-Bracket, bei dem alle Matches in einem Best-of-5-Format gespielt werden.
Zeitplan
Die Brawl Stars Challengers Finals finden am 5. und 6. September in der ESA Espor Arena im türkischen Istanbul statt. Der Zutritt zum Veranstaltungsort wird jeden Tag um 10:30 Uhr Ortszeit (9:30 MESZ) freigegeben. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr Ortszeit (Änderungen vorbehalten).
Tag 1 – 5. September: Am Eröffnungstag finden die kompletten Gruppenphase-Showdowns statt.
Tag 2 – 6. September: Am zweiten und letzten Tag werden alle Playoffs und das Große Finale gespielt. Das Siegerteam sichert sich den finalen Platz für den Last Chance Qualifier der Brawl Stars Championship!
Wo kann ich mir die Spiele ansehen?
Die Tickets für die Brawl Stars Challengers Finals sind AUSVERKAUFT! Du kannst auf unserer Event-Website die komplette Action live verfolgen, und wenn du Brawl Stars Esports in den sozialen Netzwerken folgst, bleibst du darüber auf dem Laufenden, was alles auf dem Event passiert!