DIE TIPPS FÜR DIE WORLD FINALS SIND DA!
BEVOR DU LOSLEGST ...
Das musst du über die World Finals 2025 bei der DreamHack Stockholm wissen!
Ort: DreamHack Stockholm bei der Stockholmsmässan
Termine: 28.–30. November
Start der Übertragung - Tag 1: 12:45 Uhr CET (11:45 Uhr UTC)
Start der Übertragung - Tag 2: 11:45 Uhr CET (10:45 Uhr UTC)
Start der Übertragung - Tag 3: 12:45 Uhr CET (11:45 Uhr UTC)
Das erwartet dich: Die 16 besten Teams der WELT kämpfen um den Titel des Champions und ihren Anteil am Preisgeld in Höhe von 1.000.000 US-Dollar! An diesem Wochenende ist VIEL los, also sei dabei!
VERDIENE BELOHNUNGEN
Gib deine Tipps ab: Reiche deine Tipps für Tag 1 JETZT ein und tippe auch vor Tag 2 und 3, um Pro-Pass-XP zu verdienen! Und als besonderen Ansporn ... bekommst du 10.000 JUWELEN, wenn du alle Matches richtig tippst.
Nutze den Hashtag #BSWF25 bei der Abgabe deiner Tipps auf Social Media (oder um dir welche bei anderen abzugucken).
Auf wen sollte ich setzen? Sieh dir die Teamprofile an, um dich für deine Entscheidung zu informieren!
Belohnungen für Besucher: Wer vor Ort dabei ist, erhält einen exklusiven Pin! Sieh dir die Aktivierungen an, um ihn persönlich einzulösen.
Schalte ein: Sieh dir die Übertragung an und schnapp dir tägliche Geschenke wie Starr-Drops, Waffeln und PPXP ... Vielleicht sind sogar eine besondere Gigi-Box und ein exklusiver Pin dabei.
EXKLUSIV BEI DEN WORLD FINALS
Fantreffen: Begegne deinen liebsten Community Managern, Creatorn und Teams und erlebe den Hype, bevor sie die Bühne betreten!
Aktivitäten vor Ort: Hat dich die Action inspiriert? Besuche die Showdown-Station, fordere deine Freunde heraus und gib dein Bestes. Oder gönn dir in der Chillzone eine Auszeit. Es ist für alle etwas dabei.
Merchandise: Es gibt einen Pop-up-Store mit EXKLUSIVEN Brawl Stars-Artikeln, die nur bei den World Finals verfügbar sein werden, und das ist erst der Anfang. Ab jetzt ist bei allen unseren Live-Events Merchandise erhältlich!
HIER FINDEST DU UNS
Instagram: @Brawlstars_Esports
YouTube: @BrawlStarsEsports
Twitch: Brawlstars