Wir präsentieren: Brawl Stars Challengers!
Was ist Brawl Stars Challengers?
Mit Brawl Stars Challengers wird eine neue Stufe lokaler E-Sports-Wettkämpfe eingeführt, die einen strukturierten Weg zum Last Chance Qualifier (LCQ) der Brawl Stars Championship bieten. Regionale Veranstalter organisieren Turniere verschiedener Formate, die auf die entsprechende Spielerschaft zugeschnitten sind. So wird mehr Spielern als je zuvor ein klarer Pfad von lokalen Events zur Weltbühne eröffnet!
Regionen
Brawl Stars Challengers wird in mehreren Regionen auf der ganzen Welt vertreten sein:
DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)
Frankreich
Spanien
Italien
Türkei
Südasien
Südostasien
Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)
Südkorea
Japan
Brasilien
Südamerika West
Jede Region hat ihre eigenen Turniere, Formate und Qualifikationswege.
Wer kann teilnehmen?
Egal, ob du ein eingefleischter Profi bist oder erst am Anfang deiner kompetitiven Reise stehst – du kannst dabei sein. Such dir ein Team und tritt innerhalb deiner Region an!
Wichtige Voraussetzungen:
Mindestalter von 16 Jahren
Mindestens zwei von drei Spielern müssen in der Region wohnhaft sein, in der das Team antritt.
Spieler können in der Saison sowohl an Brawl Stars Challengers als auch an der Brawl Stars Championship (BSC) teilnehmen.
Spieler, die sich für die Challengers Finals qualifizieren, müssen bis zum 1. August entscheiden, ob sie in der BSC weiterspielen oder an den Challengers Finals teilnehmen wollen.
Wichtige Termine:
März bis 1. August: Regionale Wettkämpfe
5. bis 6. September: Brawl Stars Challengers Final
Brawl Stars Challengers Final:
Das beste Team aus jeder Region, insgesamt also 12 Teams, rückt zum Brawl Stars Challengers Final vor, das vom 5. bis 6. September in Istanbul in der Türkei abgehalten wird.
Bei diesem Event treffen die besten regionalen Challengers-Teams vor Ort live aufeinander und kämpfen um einen Platz beim LCQ der Brawl Stars Championship. Tickets werden ab dem 1. Juni verkauft.
Erste Schritte:
Alle Informationen zu Brawl Stars Challengers, einschließlich Anmeldungen, Regelbüchern und Links zu regionalen Wettkämpfen, findest du im eigens dafür eingerichteten Hub: supr.cl/brawlstarschallengers. Halte auf Social Media Ausschau nach #brawlchallengers.
Behalte außerdem die offiziellen E-Sports-Kanäle von Brawl Stars im Auge, um keine Neuigkeiten zu verpassen, und lies auf deinen lokalen Challengers-Seiten nach, wie genau du teilnehmen kannst.