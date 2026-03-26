Brawl Stars Challengers wird in mehreren Regionen auf der ganzen Welt vertreten sein:

DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)

Frankreich

Spanien

Italien

Türkei

Südasien

Südostasien

Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)

Südkorea

Japan

Brasilien

Südamerika West

Jede Region hat ihre eigenen Turniere, Formate und Qualifikationswege.

