Versionshinweise im Oktober 2025
Wartungsarbeiten – 25. November
Es werden Anpassungen an der Stranger-Things-Spielbalance vorgenommen und dafür Wartungsarbeiten durchgeführt, ABER ZUERST schauen wir uns an, was mit der Ausnutzung der Kartenpakete und der Stranger-Things-Skins passiert! ⚠️
Strange-Paket-Bug:
• Spieler haben einen Weg gefunden, um zu sehen, was in den Stranger-Paketen drin ist, bevor sie sie öffnen.
• Leider würde es ein neues Client-Update erfordern, dieses Problem zu beheben, darum lassen wir es so, bis das Ereignis vorbei ist.
Wir möchten außerdem klären, wie die Wahrscheinlichkeiten für die Stranger-Paket funktionieren:
• Die Belohnungen in den Stranger-Paketen werden festgelegt, sobald du das Spiel öffnest (und nicht, wenn du ein Stranger-Paket öffnest). Das bedeutet, wenn du das Spiel gar nicht öffnest, sind die Wahrscheinlichkeiten noch nicht ausgerechnet.
• Sobald du das Spiel geöffnet hast und der Inhalt der Stranger-Pakete feststeht, folgen sie den Erscheinungsraten, die auf unserer Support-Seite einsehbar sind.
• Angebote werden jede Stunde erneuert. Falls du online bist, wenn die Angebote erneuert werden, werden die Wahrscheinlichkeiten für die Inhalte der Stranger-Pakete neu verteilt.
• Wenn alles so laufen würde wie beabsichtigt (wenn man nicht „sehen kann, was in den Paketen ist“, bevor man sie öffnet), würde es keine Rolle spielen, wann der Inhalt der Pakete festgelegt wird. Das Endergebnis wäre dasselbe, wenn du ein Paket öffnest.
• Ähnlich funktioniert es mit Objekten in Geheimkisten aus einem Einzelhandelsgeschäft. Der Inhalt dieser Kisten wurde schon vorher bestimmt und du bezahlst, damit du sie öffnen kannst. Das Gleiche gilt für Sammelkartenspiele und so weiter.
• Wegen des Bugs kann es so scheinen, dass du dich während „deiner Glücksstunde“ anmelden musst, aber in Wirklichkeit wird der Inhalt erst festgelegt, wenn du das Spiel öffnest. Der Inhalt ändert sich nicht dauerhaft jede Stunde, wenn du nicht angemeldet bist.
• Die Stranger-Pakete sind aus verschiedenen Gründen so gestaltet. Zum Beispiel wegen der Serverbelastung und der Spieloptimierung, aber auch, um andere Arten der Ausnutzung zu vermeiden, etwa indem man die App nach der Öffnung eines Stranger-Pakets schließt, was das Ergebnis deiner Pakete ändern kann, wenn du sie öffnest. Es gibt natürlich noch andere Wege, diese Probleme zu vermeiden, aber dieser Weg sollte genügen, wenn nicht der Bug wäre, der später während des Ereignisses entdeckt wurde.
• Das System funktioniert so wie angekündigt und alle Spieler haben gleiche Chancen in jeder Stunde, die sie sich anmelden.
⚖️ Stranger-Things-Balanceanpassungen ⚖️
🔺 Dich umgeben Feuerbälle:
• Schaden 500 → 1000
🔺 Schaden gewährt einen temporären Schild:
• Rate 35/30 % → 40/35 %
• Zeit aktiv 2 Sek. → 5 Sek.
• Limit: 2000 → 4000
🔺 Schild:
• 10 % → 15 %
• 5 % → 10 %
🔺 Heilung:
• 80/50/30 % → 100/60/40 %
• 50/30/20 % → 90/50/30 %
🔺Heilung durch Angriffsschaden:
• 30 % → 35 %
🔺Gadget-Abklingzeit (in manchen Decks):
• 50/30/10 % → 60/30/10 %
🔺Stelle Trefferpunkte früher wieder her:
• 50 % → 80 %
🔺 Kugelabpraller (Rico):
• Abprallrate: 50/100/200 % → 80/150/250 %
• Max. Abprallanzahl: 5 → 6
🔺 Piper:
• Gadget-Abklingzeit 50 % schneller → Schaden +35 %
• Gadget-Abklingzeit (Superseltene Karte) ersetzt durch Geschossgeschwindigkeit (Superseltene Karte)
• Gadget-Abklingzeit (Epische Karte) ersetzt durch Geschossgeschwindigkeit (Epische Karte)
🔺 Colt:
• Angriffsreichweite +2 → Schaden +35 %
🔺 Mandy:
• Gadget-Abklingzeit-Karten ersetzt durch Bewegungsgeschwindigkeitskarten
🔺 Chuck, Buzz, Fang:
• Schaden gewährt einen temporären Schild → Schild (läuft nicht mehr ab, nur wenn er Schaden erleidet)
• Chuck: Schaden gewährt einen temporären Schild, 35 % → 30 % Schild
• Fang/Buzz: Schaden gewährt einen temporären Schild, 30 % → 25 % Schild
🔻 Gegneranpeilung von Geschossen:
• Rate -20 %
Wartungsarbeiten – 12. November
BALANCEÄNDERUNGEN ⚖️
Ollie
• Schaden verringert: 2000 → 1800
• Gadget-Abklingzeit von „All Eyez on me“ erhöht: 15 Sek. → 18 Sek.
Mina
• Trefferpunkte verringert: 8200 → 7400
• Schaden des zweiten Schusses verringert: 2800 → 2000
Cordelius
• Bewegungstempo-Bonus während Superskill-Dauer verringert: 20 % → 10 %
• Nachladegeschwindigkeit verringert: 30 % → 20 %
Byron
• Hyperladung-Pfeilanzahl verringert: 12 → 6
• Geschossgeschwindigkeit leicht verringert
Kaze
• Dauer von Gadget-Unsichtbarkeit verringert: 2 Sek. → 1,5 Sek. (Grundwert)
• Startschaden von Ninja-Superskill „Fist of the Brawl Star“ verringert: 3000 → 2720; Tempo beim Vorschnellen auf 20 % verringert
Meeple
• Dauer von Superskill mit Hyperladung verringert: 12 Sek. → 10 Sek.
Moe
• Superskill mit Hyperladung beginnt jetzt bei Aktivierung sofort mit der Verwendung von Munition
Anpassungen der Spielbalance in BRAWLARENA ⚖️
BUFFS 🔺
Eve
• Trefferpunkte erhöht: 450 → 600
• Nachladegeschwindigkeit erhöht: 1,5 % → 2 %
Lumi
• Trefferpunkte erhöht: 300 → 400
Jae-Yong
• Trefferpunkte erhöht: 450 → 550
Willow
• Schaden erhöht: 2 % → 3 %
NERFS 🔻
Meeple
• Trefferpunkte verringert: 650 → 600
• Schaden verringert: 6 % → 5 %
Nani
• Trefferpunkte verringert: 600 → 500
Trunk
• Schaden verringert: 4 % → 3 %
Anpassungen der Spielbalance in UPSIDE SHOWDOWN ⚖️
NERFS 🔻
Hank
• Blasengröße verringert: 35/25/15 % → 25/15/10 %
• Bewegungstempo verringert: 15/20/25 % → 10/15/20 %
• Superskill-Rate verringert: 30/60/100 % → 25/50/75 %
Shelly
• Schild verringert: 15/25 % → 5/10 %
• Superskill-Rate verringert: 30/60 % → 25/50 %
• Bonus-Trefferpunkte durch legendäre Karte verringert: 2000 → 1500
• Weniger Streuung von Karte für erhöhte Geschossreichweite entfernt
Lily
• Buff für Gadget-Abklingzeit durch legendäre Karte verringert: 50 % → 40 %
Belle/Ziggy/Gale
• Verlangsamungsrate durch Karte verringert: -20 %
BUFFS 🔺
Allgemeiner Buff für Begleiter-Karte
• Begleiter-Trefferpunkte erhöht: 20/40/60 % → 40/60/80 %
• Begleiter-Bewegungstempo erhöht: 20/35 % → 30/50 %
• Geschwindigkeit von passiver Aufladung des Superskills erhöht: +20 %
Anpassungen für Decks
• Meg: Hyperladung-Aufladung-Karte durch die Tempo-Karte ersetzt
• Moe: Hyperladung-Aufladung-Karte durch die Schild-Karte ersetzt
• Kaze: Hyperladung-Aufladung-Karte durch die Busch-Sicht-Karte ersetzt
• Mr. P: Karte für mehr Geschossgröße vergrößert auch den Schadensbereich des Geschosses
Angriffsreichweite-Karten zu Superskill-Aufladung-Karten geändert
• Colette: Doppelte epische Reichweite-Karte durch +25 % Schaden an Gegnern mit über 50 % ihrer Trefferpunkte ersetzt
• Colt: Stats durch legendäre Reichweite-Karte erhöht: +1 → +2
FEHLERBEHEBUNGEN
🐛 Wenn Spieler in verschiedenen Phasen der Hawkins-Jagd im Team spielten, wurden Siege als Niederlagen gezählt.
🐛 Der Ball in Brawlball kollidierte mit einer unsichtbaren Wand, wenn einer der Spieler zur selben Zeit eine Wand zerstörte.
🐛 Das Stummstellen von Teameinladungen verursachte nach dem Ablauf der Stummschaltung ein Problem beim Laden (Spieler blieben im Ladebildschirm bei 87 % hängen).
🐛 Wenn ein Spieler einem Testspiel mit einem Brawler beitrat, der nicht auf dem Höchstlevel war, dann funktionierte die Ausrüstung dieses Brawlers nicht.
🐛 Bei einer Platzierung von Pams Hyperladung-Geschützturm, kurz bevor sie besiegt wurde, kam es zu Server-Fehler 44.
🐛 Bots in Brawlarena blieben stecken.
🐛 Moe war nicht fähig, während seines Superskill-Angriffs mit Hyperladung Munition zu verwenden.
🐛 In Brawlball fehlten die roten Anzeigen, die angeben, wenn der Gegner den Ball außerhalb des Sichtfelds des Spielers kontrolliert.
🐛 Einige Brawler besaßen in ihrer zweiten Form alte Hyperladung-Boost-Werte.
**Ein optionales Update ist für iOS und Android verfügbar und behebt die folgenden Probleme:**🪲 Das Megaquest-Icon eines Brawlers verschwand nach dem Abschließen seiner Megaquest nicht.
🪲 Abstürze beim Erstellen einer Kopfgeldjagd-Map im Map-Maker.
🪲 Die Subway Surfers-Schaltfläche wird in der Trainingshöhle immer noch angezeigt.
🪲 Abstürze des Spiels beim Einfordern von Gegenständen im Shop.
🪲 Hat ein Spieler nicht eingeforderte Bonusbelohnungen, erscheint auf der Brawlpass-Schaltfläche kein Zähler dafür.
Zudem gewähren legendäre Starr-Drops keine superseltenen Skins mehr, sondern nur noch epische Skins.
Es wird immer stranger ...
Stranger Things-Kollabo, Ballerina-Brawler Gigi, Änderungen an Hyperladungen, neue Mecha-Skins und mehr!
Saisonskins
Elf Lumi | Brawlpass | Episch
Retro-Elf Lumi | Brawlpass | Chroma Nr. 1
Thriller-Elf Lumi | Brawlpass | Chroma Nr. 2
Eddie Draco | Mythisch
Hopper Bull | Episch
Will Gus | Episch
Scoops Ahoy Berry | Episch
Dustin Nita | Hyperladung
80er Dustin Nita | Chroma Nr. 1
Zukunftsdustin Nita | Chroma Nr. 2
Wage dich in den Upside Showdown
Neuer Roguelite-Spielmodus! Sammle und stelle ein einzigartiges Mächtedeck zusammen, um damit einen Durchlauf zu gewinnen!
Wähle einen Brawler, mit dem du einen Durchlauf startest.
Jede Phase besteht aus 10 Spielern in einem „Jeder gegen jeden“-Upside Showdown.
Wähle in jeder Phase 1 bis 3 einzigartige Mächte, um sie während des Durchlaufs auszurüsten.
Jedes Brawlerdeck beinhaltet Machtkarten mit verschiedenen Seltenheitsgraden: Episch, Mythisch, Legendär. Je seltener die Karte, desto besser die Macht.
Die Top 4 steigen in die nächste Phase auf.
Mit einem höheren Rang in den Top 4 bekommst du 1 seltenere Karte für die nächste Phase. Spieler auf dem zweiten Platz bekommen garantiert 1 mythische oder höhere Karte, Erstplatzierte bekommen garantiert 1 legendäre Karte.
Jeder Sieg verleiht Waffeln, bis das Limit für die aktuelle Phase erreicht ist.
Wird ein Durchlauf begonnen, muss er auch beendet werden (durch Sieg oder Niederlage).
Wenn du eine Phase verlierst, endet dein Durchlauf und du kannst einen neuen beginnen.
Die „Die andere Seite“-Phase beginnt und bleibt drei Tage lang geöffnet. Du kannst Durchläufe in einer Phase absolvieren, bis sie geschlossen wird. Danach sind alle Durchläufe automatisch zu Ende.
Wenn du 5 Phasen gewinnst, entkommst du der anderen Seite mit deinen Belohnungen! Hole nach jedem Durchlauf deine Trophäen und Waffeln ab.
Brawlerdecks und Waffeln
Verdiene Waffeln und tausche sie im Ereignisshop gegen Kartenpakete ein.
Waffeln kannst du durch Upside Showdown, Hawkins-Jagd (Bosskampf), Megaquests, tägliche Siege und Geschenke verdienen.
Während des Ereignisses gibt es täglich Gratiswaffeln!
Neue Kartenpakete sind jeden Tag im Ereignisshop verfügbar.
Jedes Kartenpaket enthält ein komplettes Machtkartendeck für einen Brawler. Einige enthalten auch Fortschritt und Design-Items.
Das Stranger-Paket beinhaltet 1 Brawlerdeck ohne weitere Belohnungen.
Das Strangest-Paket verfügt über 1 Brawlerdeck und kann außerdem Währungen und Design-Items beinhalten.
Sobald du das Deck eines Brawlers freischaltest, kannst du mit diesem Brawler „Die andere Seite“-Spielmodi nutzen.
Hawkins-Jagd (Bosskampf)
3 Spieler kämpfen in 5 immer schwierigeren Phasen gegen einen NPC-Boss.
Jede Phase verleiht beim Sieg Waffeln, bis das Limit erreicht ist.
Bosse: Vecna und Demogorgon! … Und Geisterritter Frank.
Ereignishub
Spieler können alle verfügbaren Decks sehen, sowie welche sie freigeschaltet haben. Der Brawler des aktuellen Durchlaufs wird auch angezeigt.
Für jeden Brawler werden die erfolgreich absolvierten Durchläufe gezählt.
Nach mindestens 60 gesammelten Kartenpaketen wird der Dustin-Nita-Skin verliehen.
Sammlung aller Ereignisskins
Bei Vervollständigung der Sammlungsbelohnungen gibt es ein einzigartiges Ereignisspray.
Neuer Brawler!
Gigi: Mythische Assassine
Gigi, die verfluchte Puppe mit unheimlicher Ausstrahlung, trennt sich nie von ihrem Zauberhandschuh. Du findest sie im Kuriositätenladen, wo sie zwischen den Bücherregalen tanzt.
Eigenschaft (NEU): Dieser Brawler lädt seinen Superskill auf, indem er sich in der Nähe von gegnerischen Geschossen und Nahkampfattacken aufhält.
Attacke: PIROUETTENPOWER
Gigi dreht sich und verursacht dabei Schaden an allen Gegnern um sie herum. Während der Drehung erhält sie Bewegungsgeschwindigkeit.
Superskill: SCHATTENPUPPE
Gigi lädt sich auf und taucht dann im Zielbereich auf. Gigi kann sich erneut aufladen und an ihren Ausgangsort zurückkehren. Beim Verschwinden verursacht sie Flächenschaden.
Gadget: LÄNGERE FÄDEN
Der Bereich der Superaufladung ist größer.
Gadget: VERSCHWINDENUMMER
Gigi erschafft einen vorübergehenden Bereich auf dem Boden, in dem sie (und Verbündete) unsichtbar sind.
Starpower: PLIÉ-SCHUTZ
Die Aufladungsrate des Superskills wird erhöht, wenn eine bestimmte Zeit lang kein Schaden erlitten wurde.
Starpower: EINE HELFENDE HAND
Der Superskill heilt jetzt beim Teleportieren.
Titel: Puppenspieler
Hyperladungen
Globale Änderung der Hyperladung-Stats für alle Brawler:
Attacke +5 %
Schild +5 %
Bewegungstempo +20 %
Erklärung: Hyperladungen sind etwas zu stark, was für Gegner frustrierend werden kann. Nach dieser allgemeinen Verringerung der Boni können sie hoffentlich besser gekontert werden.
Die World Finals stehen vor der Tür und laut unserer Analysen ist die Meta in Ordnung. Einige Ausnahmen haben wir hoffentlich verbessert, zusammen mit umfassenden Änderungen an Hyperladungen, um mehr Brawler auf 45–55 % Siegesrate zu bringen. Dadurch sollten Starpowers und Gadgets relevanter werden, um von der Strategie „Hyperladung = Sieg“ Abstand zu nehmen.
Pam: MAMAS LIEBE
Pams Geschützturm heilt beim Einsatz. Außerdem heilt er Brawler mit einem geringer werdenden Schild über ihre maximalen Trefferpunkte hinaus.
Alli: SUMPFSNACK
Alli heilt sich um 20 % des Schadens, den ihre Hyperladung zufügt. Ihre Hauptattacke verursacht nun Schaden in Höhe eines Anteils der maximalen anstatt aktuellen gegnerischen Trefferpunkte.
Mina: DREIFACHSTURM
Beim Superskill werden kegelförmig drei Wirbelstürme verschossen, die abprallen können. (Anmerkung: Ein Gadget, das Superskills auflädt, wirkt nicht zusammen mit hyperaufgeladenem Superskill.)
Ziggy: DER GRANDIOSE STURM
Ziggys Superskill mit Hyperladung kehrt zu ihm zurück, nachdem er seine maximale Reichweite/Bestehensdauer erreicht hat (keine Zielsuche).
Mehr Skins
Saison: Mechmas
Mecha Mandy | Brawlpass | Episch
Mecha-Wespe Mandy | Brawlpass | Chroma Nr. 1
Mecha-Schatten Mandy | Brawlpass | Chroma Nr. 2
Mecha Piper
Mecha-Lotus Piper | Hyperladung
Mecha-Blüte Piper | Hyperladung | Chroma Nr. 1
Mecha-Rose Piper | Hyperladung | Chroma Nr. 2
Mecha Jessie | Legendär
Kaugummi-Mecha Jessie | Chroma Nr. 1
Glanzmecha Jessie | Chroma Nr. 2
Sonstige Skins
Fitnessfanatiker Mr. P | Superselten
Athletin Melodie | Episch
Workout Charlie | Episch
Bogenschützen-Königin Penny | Supercell ID Rewards | Episch
Pro-Pass-Skin
Tiger Leon | Stufe 1
Schattentiger Leon | Stufe 2 (Hyperladung)
Weißer Tiger Leon | Hyperladung | Chroma Nr. 1
Pirschtiger Leon | Hyperladung | Chroma Nr. 2
199-Juwelen-Skins
Vogelscheuche Gigi | Mythisch
Herbst-Vogelscheuche Gigi | Mythisch | Chroma Nr. 1
Winter-Vogelscheuche Gigi | Mythisch | Chroma Nr. 2
Maps, Spielmodi und Änderungen an der Rotation
WEITERE NEUE SPIELMODI
Trio-Eliminierung
Eliminierung mit 4 Teams, die um die meisten Takedowns konkurrieren.
4 Teams mit je 3 Spielern (blau, rot, orange, gelb)
Das erste Team, das 10 Takedowns erreicht, gewinnt.
Führende Teammitglieder sind mit einer Krone markiert.
Trio-Juwelenjagd
Eine Juwelenjagd-Variation mit 4 konkurrierenden Teams.
4 Teams mit je 3 Spielern (blau, rot, orange, gelb)
Das Spiel beginnt mit auf der Map verteilten Juwelen.
Jede Map hat eine wechselnde Anzahl Juwelenminen.
Wenn der Sieges-Countdown aktiv ist, wird der Brawler des Siegesteams mit den meisten Juwelen durch ein Offscreen-Symbol markiert, das alle gegnerischen Spieler sehen können.
Umgebungen
ENTFERNT:
Strandfußball
Katanakönigreich
Verzauberter Wald
Subway Surfers
HINZUGEFÜGT:
Kuriositätenladen (Gigi)
Bizarrer Zirkus (Brawl-O-Ween)
Sumpf der Verliebten (Brawl-O-Ween)
TAUSCH:
Tropische Insel → Eisinsel (Brawlarena und 5v5-Modi)
Maps
Eliminierung 4x3
Raufsucht-Bucht
Stützpunkt der Stärke
Kühler Kanal
Permafrost-Sumpf
Juwelenjagd 4x3
Polare Abrechnung
Minenmonopol
Schatzdruck
Frostige Beute
Upside Showdown
Krokette
Lotus
Geschlossene Gesellschaft
Megaboss
Frank
Vecna
Community-Slot
Showdown
Krokette
Lotus
Geschlossene Gesellschaft
Provisorisches Gerüst
Juwelenjagd
Schienenlagerei
Hotzone
Zonenaufteilung
Ticket zur Verdammnis
Knockout
Rittertum
Rangliste
Saison 1
Ausgewählter Spielmodus: Brawlball
Spaßspirale
Grasknoten
Rotation an Gratisbrawlern:
Nani
Buzz
Draco
Saison 2
Ausgewählter Spielmodus: Hotzone
Rotation an Gratisbrawlern:
Berry
Lumi
Leon
Dauerhafte Verbesserungen und Quality-of-Life-Änderungen
Tägliche Siege
Jeden Tag gibt es neue Belohnungen zu verdienen!
Im neuen System wirst du jeden Tag für die ersten 6 Siege belohnt.
Tägliche Siegesbelohnungen sind zufällig. Möglich sind die folgenden:
Starr-Drops (die häufigste Belohnung)
Hyperladung-Drops
Engel-Starr-Drops
Dämonen-Starr-Drops
Sushirollen
Megaboxen
Geschenke (saisonale Verfügbarkeit)
Mechaboxen (stark limitiertes Release)
Jeden Tag besteht die Chance, dass du einen Glückstag hast und daher bessere tägliche Siegesbelohnungen wie mehr Megaboxen oder einen Hyperladung-Starr-Drop bekommst!
Spiel im Team
Teamspiel-Änderungen
Der Teamspiel-Button ist jetzt an einer anderen Stelle (näher an einem Brawler), die mehr Sinn ergibt.
Die Teamspiel-Liste zeigt jetzt Spieler, mit denen du kürzliche Siege geteilt hast, die du einladen kannst.
Zusätzliche Einstellungen für das Verwalten und Stummschalten von Einladungen.
„Team suchen“ wurde in „Schnelles Beitreten“ umbenannt.
Der „Noch ein Spiel“-Button wird jetzt früher nach dem Kampf angezeigt, damit du schneller ein Team bilden kannst!
Megaquests
Neue Kettenquests mit Megabelohnungen!
Megaquests haben 2 Belohnungen: eine ist wechselnd, die andere besteht aus einer Menge Brawlpass-XP.
Zwei Questtypen: Megaquests und Omegaquests.
Omegaquest-Belohnungen sind doppelt so gut!
Jede Brawlpass-Saison beinhaltet eine Megaquest-Kette mit 7 Megaquests. Die letzte Megaquest ist exklusiv mit dem Brawlpass. Nicht abgeschlossene Megaquests laufen am Ende der Brawlpass-Saison ab.
Es gibt verschiedene Bedingungen für Megaquests – sie können vom Spielmodus, Brawler oder globalen Bedingungen (wie gewonnenen Trophäen, zugefügtem Schaden oder Brawler-Takedowns) abhängig sein.
Wenn deine aktuelle Megaquest-Bedingung dir nicht gefällt, kannst du verschiedene Bedingungen neu auswählen.
Wenn du deine aktuelle Megaquest neu auswählst, verlierst du deinen Fortschritt darin.
XP-ÄNDERUNGEN
Wir entfernen Kampf-XP. Stattdessen verleihen die neuen Megaquests mehr XP.
XP-Verdoppler werden gebufft: Bisher haben sie nur Kampf-XP verdoppelt, ab jetzt verdoppeln sie Quest-XP, die viel öfter verliehen werden!
Mecha-Box
Ab Dezember erscheint die Mecha-Box! Eine gut gefüllte Box, die Mecha-Skins und Fortschritt wie Starpowers, Hyperladung-Starr-Drops, Gadgets und mehr enthalten kann!
Auf dem Supercell-Support-Portal gibt es genauere Details über die Inhalte.
Änderungen am Matchmaking
Im Oktober 2024 haben wir von accountbasierten Trophäen zu Brawlertrophäen (vereinfacht) gewechselt. Dies hat die Matchmaking-Geschwindigkeit drastisch verbessert. Aber wir haben bemerkt, dass die Qualität in einigen Trophäenbereichen gesunken ist. Im letzten Update haben wir mit verschiedenen Warteschlangen experimentiert und sahen einen positiven Effekt, also haben wir sie spätestens ab Ende der Saison 63 für alle regulären Spielmodi aktiviert.
Das Matchmaking berücksichtigt jetzt:
Dein Können mit dem Brawler, basierend auf Trophäen des gewählten Brawlers
Dein allgemeines Spielkönnen, basierend auf durchschnittlichen Trophäen deiner Top-Brawler
So funktioniert‘s:
Je mehr Trophäen dein Brawler hat, desto mehr berücksichtigt das Matchmaking diesen Brawler.
Je weniger Trophäen dein Brawler hat, desto mehr Einfluss hat dein allgemeines Spielkönnen.
Warum wir das tun:
Die Match-Schwierigkeit ist einheitlicher.
Besserer Schutz für neue Spieler (niemand wird mehr am ersten Tag von Profis eingestampft).
Dadurch können erfahrene Spieler neue Brawler ausprobieren, ohne frühe Matches zu dominieren, und neue Spieler müssen nicht zu früh gegen weit bessere Gegner kämpfen.
Dies motiviert Spieler zu einer größeren Brawlervielfalt, ohne dabei unfair zu werden.
Anpassungen der Spielbalance
BUFFS
Ziggy
Angriffsschaden: 1760 → 1900
Es hat sich herausgestellt, dass er etwas schwächer war, als wir uns vorgestellt hatten. Lasst uns herausfinden, wie gut dieser Buff funktioniert! Eventuell müssen wir darüber hinaus seine Hauptattacke anpassen, damit sie leichter zu treffen ist.
Pearl
Eigenschaft: Schaden erhöht sich mit der Zeit schneller (um 8 %)
Obwohl sie in bestimmten Spielmodi auf höheren Rängen hier und da genutzt wird, verfügt sie über einige deutliche Schwächen – besonders in Matches auf niedrigeren Rängen. Mit dieser Änderung wollten wir mehr Flexibilität bei ihrem Einsatz schaffen, indem wir den Hitzeaufbau erhöhen, ihr mehr Schaden und häufigere Superskills verleihen, mehr Präsenz auf der Map geben UND hoffentlich beide ihrer Starpowers relevant machen.
Maisie
Trefferpunkte: 7200 → 7400
Ironischerweise stehen die Sniper in dieser Meta unter Feuer. Doch Maisie ist keine ordinäre Scharfschützin. Ihre Schüsse zu treffen, ist durch die Verzögerung schwieriger. Daher geben wir ihr mehr Spielraum, um zu überleben und näher an ihre Gegner zu gelangen. Werden 3 % zusätzliche Trefferpunkte einen bedeutenden Unterschied machen? Es ist möglich! Noch besser wird sie jedoch, wenn du manuell mit ihr zielst, statt automatisches Zielen zu nutzen.
Surge
Gadget-Abklingzeit von Stromsprung: 15 Sekunden → 13 Sekunden
Surge wurde beständig in Matches auf niedrigeren Rängen genutzt, benötigt jedoch eine stärkere Präsenz auf höheren Rängen. Seine Stärke liegt in seinen Stufenerhöhungen und darin, sie auch zu behalten (also nicht besiegt zu werden). Das kann schwierig sein ... Also sollte ihm eine geringere Wartezeit, bis er zusätzliche Munition bekommt, helfen!
Pam
Erhöhung der Geschützturm-Trefferpunkte: 5600 → 6080
Dies ist ein RIESIGES Update für Pam. Sie kriegt nicht nur endlich ihre Hyperladung, sondern auch eine große Verbesserung ihres heilenden Geschützturms. Wir hoffen, dass sie ihr Team mit diesen Veränderungen besser denn je unterstützen kann – besonders auf Juwelenjagd-Maps, auf denen die Kontrolle der Mitte sehr wichtig ist.
Max
Aufladungsrate der Hyperladung: 35 → 45 (30 Schüsse statt 40)
Gadget-Abklingzeit von Schleichschuhe: 10 Sekunden → 8 Sekunden
Nachdem Jae-Yong veröffentlicht wurde, ist uns aufgefallen, dass Max immer weniger in wettkampforientierten Modi genutzt wurde. Ihr Schleichschuhe-Gadget sollte nun eine attraktive Wahl sein, da es über eine der kürzesten Abklingzeiten im Spiel verfügt! FLITZ LOS!
Poco
Trefferpunkte: 7400 → 7600
Starpower-Heilung von Da capo!: 962 → 988
Es ist simpel: Poco sollte seine Teamkameraden unterstützen. Dafür muss er jedoch ein BISSCHEN länger überleben.
Penny
Angriffstempo der Kanone: +6 %
Penny konnte sich in letzter Zeit über nicht besonders viele Anpassungen freuen. Wir wollten ihrer Kanone etwas Tempo hinzufügen, damit sie mehr Druck ausüben und ihre Rolle als Kontrollbrawler besser erfüllen kann.
Melodie
Trefferpunkte: +3 %
So hebt sie sich von anderen Assassinen ab und ist etwas weniger anfällig für Attacken.
Colette
Trefferpunkte: +3 %
Dieser Buff gewährt ihr genug Zeit, um einen zusätzlichen Treffer zu landen und ein Duell mit einem Tank zu überleben.
Sam
Schaden der Hauptattacke ohne Handschuhansturm: +25 %
Aufladungsrate des Superskills erhöht: +25 % (10 → 8 Schüsse)
Ja, wir haben Mitgefühl für die Sam-Mains (alle drei von euch). Nach der Veröffentlichung seiner Hyperladung möchten wir es ihm ermöglichen, seinen Superskill schneller zu bekommen. Wir möchten seine Form ohne Handschuhansturm etwas stärker machen, damit nicht sofort versucht werden muss, seine Handschuhe zurückzubekommen, nachdem sie geworfen wurden.
Edgar
Starpower Heiles Chaos: Heilung durch Schaden erhöht (25 % → 30 %)
Starpower Harte Landung: Schaden um 10 % erhöht (1350 → 1490)
Oh-oh, das wird ein großer Tag für Edgar-Mains. Wir buffen beide seiner Starpowers! Uns ist bewusst, dass dieser Brawler von vielen unserer Spieler sowohl gespielt als auch geliebt wird. Er kann aber auch sein eigenes Team ins Verderben führen, wenn er falsch gespielt wird. Wir offen, dass diese Änderung Edgar-Spielern dabei hilft, zu guten Mitspielern anstatt von Bad Randoms werden.
Rosa
Starpower Pflanzenleben: Heilung in Büschen pro Sekunde erhöht (300 TP → 400 TP)
Im Zusammenspiel mit ihrem Gadget ist Rosa nun noch mehr im Einklang mit der Natur. Ihre selbst erschaffenen Büsche werden stärker und sie wird mächtiger auf Maps, auf denen sie Zeit im Grünen verbringen kann.
Ash
Trefferpunkte: +4 %
Gadget Chillpill: Wiederhergestellte Trefferpunkte erhöht (3240 → 3360)
Mit diesem Buff wird Ash zu einem der Spitzenbrawler, was Trefferpunkte angeht. In der Vergangenheit war er sehr abhängig von seiner Hyperladung. Mit ein bisschen mehr TP kannst du freier zwischen seinen Gadgets wählen, sodass du sie je nach deinem Spielstil auswählen kannst.
Nani:
Schaden: +8 %
Starpower Autofokus: Schaden + 8 %
Einen Treffer mit Nani zu landen, kann schwierig sein. Nani-Mains werden diesen Buff also schnell bemerken. Wir hoffen jedoch auch, dass durch diese Änderungen mehr Spieler Nani ausprobieren werden.
Trunk
Schaden: +7 %
In den letzten Last Chance Qualifiern haben wir einige nice Plays mit Trunk auf E-Sports-Level gesehen. Für „normale“ Spieler fehlte es ihm jedoch an Schadens-Output, um einen Einfluss aufs Spiel zu haben.
Stu
Aufladungsrate der Hyperladung: +16 % (38 → 32 Schüsse)
Nach den Änderungen an der Hyperladung ist zusätzliche Mobilität noch immer wichtig für Stu. Häufigere Hyperladungen helfen ihm in dieser Angelegenheit.
Gale
Aufladungsrate des Superskills erhöht: +20 % (18 → 15 Treffer)
Gale auszubalancieren, war schon immer kompliziert, da durch seine weitgefächerten Schüsse oft nicht mit allen Projektilen getroffen werden kann. Mit dieser Änderung sollte es einfacher sein, den Superskill aufzuladen und die Gegner wegzupusten!
NERFS
Mina
Gadget-Abklingzeit: 18 Sekunden → 20 Sekunden
Schaden der dritten Attacke: 4400 → 4000
Aufladungsrate des Superskills: 5 → 7
MINA WAR OP.
Lumi
Verringerung der Ausstoßgeschwindigkeit der Projektile: effektiv etwa 9 % (das Zurückrufen ist noch immer schnell,
um stärker im Nahkampf zu sein)Lumi hat sich allgemein ausbalanciert angefühlt. In den Händen eines guten Spielers hatte sie jedoch einen großen Einfluss auf Matches. Dieser Nerf sollte Casuals nicht besonders beeinträchtigen und sie auf höheren Rängen mehr zu einer Nischenauswahl machen.
Cordelius
Schaden der Starpower Pilzmenü: 30 % → 20 %
Schaden des zweiten Pilzes: 2080 → 1920
Kürzlich haben wir seine Attacke verstärkt. Sie wurde jedoch in Kombination mit seiner Starpower etwas zu mächtig. Indem wir seine Starpower nerfen, schaffen wir die Möglichkeit für Konter, wenn seine Attacke vorausgesehen oder einfach schnell mit einem Massenkontrolleffekt reagiert wird.
Bonnie
Aufladungsrate des Superskills: 4 → 6 Schüsse (mit epischer Ausrüstung 3 → 5)
Aufladungsrate der Hyperladung: 10 → 12 Schüsse (11 Schüsse mit Ausrüstung)
Besonders mit ihrem Gadget hat Bonnie ihren Superskill zu schnell bekommen. Dies sollte sie jedoch nicht aus der Meta werfen. Keine Sorge, liebe Bonnie-Fans.
Mr. P
Aufladungsrate des Superskills (durch Attacke): 6 → 8 Schüsse
Fühlt sich das persönlich an? Ja. Ist es das auch? NATÜRLICH NICHT. Mr. P ist der Albtraum eines jeden Snipers in Kopfgeldjagd- und Knockout-Matches. Er muss jetzt also etwas mehr gefeedet werden, um Gegner mit der vollen Pinguinpower unterzubuttern.
Draco
Schaden des Superskills: 2560 → 2240 (pro Sekunde)
Bewegungstempo: 20 % → 15 %
Der lila Sofortsiegbutton ist nicht mehr! Der Meister des Starr Parks ist immer noch stark, aber kann nun besser gekontert werden. Hoffen wir zumindest.
Kit
Aufladungsrate der Hyperladung: 40 → 30
Gadget-Abklingzeit von Pappkarton: 20 Sekunden → 23 Sekunden
Aufladungsrate des Superskills: 4 → 5 Attacken
Kit, der nebenbei eigentlich ein Unterstützungsbrawler sein soll, war viel zu aggressiv. Dies ermöglichte ihm insbesondere seine ständige Unsichtbarkeit dank seines Gadgets. Wir hoffen, dass wir die Katze hierdurch wieder dorthin setzen können, wo sie eher hingehört (und zwar in die Supportrolle für Teamkameraden).
Finx
Aufladungsrate der Hyperladung: 35 → 30
Starpower Hieroglyphenhalt: 30 % → 25 %
Finx braucht etwas FreiZEIT. Hehe. Er hat seine Hyperladung zu schnell bekommen! Außerdem war seine Starpower ein wenig zu stark gegen Brawler, die sehr von ihrer Munitionsmenge abhängig sind.
Byron
Aufladungsrate der Hyperladung: 40 → 30
Kaze
Aufladungsrate der Hyperladung: 45 → 30
Sowohl Byron als auch Kaze waren eine gute Wahl für wettkampforientierte Spieler, aber beide konnten ihre Hyperladung zu oft pro Match aufladen. Gleichzeitig waren sie eine unbeliebte Wahl für Durchschnittsspieler. Indem wir die Aufladungsrate ihrer Hyperladungen verringern, balancieren wir sie besser im kompetitiven Spiel aus, ohne dass dies Standardspieler zu sehr beeinträchtigt.
ÜBERARBEITUNGEN
El Primo
Buff* Aufladungsrate des Superskills (durch Attacke): 12 → 11 Schüsse
Nerf* Geringer Nerf von Aufladungsrate des Superskills durch SuperangriffDas letzte Mal, als wir Tanks die Tank-Eigenschaft gaben, wurde die Meta komplett von El Primo beherrscht. Wir möchten ihn wieder etwas zurück in die Meta bringen, sind mit diesem Buff und Nerf jedoch etwas vorsichtiger. Hoffentlich kann er so wieder einen Platz in kompetitiven Matches ERRINGEN.
Tara
Nerf* Nerf von Aufladungsrate des Superskills durch Hauptattacke: 10 → 12 Schüsse
Buff* Aufladungsrate des Superskills von verstärktem Superskill: 17 % → 25 %Bei Tara dreht sich alles um ihre Schwarzes-Loch-Fähigkeit. Da dies ein solch wichtiger Moment im Match ist, möchten wir Spieler noch mehr belohnen, die ihren Superskill gut einsetzen. Daher hat das Verfehlen des Superskills nun gravierendere Folgen ... Dies fühlt sich jedoch richtig an, wenn wir berücksichtigen, wie stark ihr Superskill ist.
Ollie
Nerf* Aufladungsrate der Hyperladung: 30 → 25* Geringer werdender Schild der Starpower Rebell: 4000 → 3000* Ollie springt mit seiner Hyperladung nicht mehr. Stattdessen schnellt er wie mit seinem Superskill nach vorne.Ollie war bereits stark und selbstverständlich war seine Hyperladung nicht besonders gut für die Meta. Jetzt kannst du seiner Hypnose so ausweichen, wie du auch seinem Superskill entkommst. Ein Ollie mit Hyperladung ist jedoch nach wie vor gruselig.
Kenji
Entfernung des Teleportierens mit Hyperladung
Wir haben den Insta-Kill-Button von Kenji entfernt.
Jae-yong
Nerf* Gadget-Schaden von Wochenendheld: 2300 → 2100* Ausstoßgeschwindigkeit von Attacke leicht verringert* Gadget Langsames Lied: Verlangsamungsrate und -dauer erhöht (20 % → 30 % und 0,75 Sekunden → 1,25 Sekunden)Jae war wohl einer der besten Unterstützer in der vorherigen Meta. DAS IST GESCHICHTE! Wir haben ihn nicht komplett heruntergenerft, sondern auch einige Optionen eröffnet, indem wir sein Langsames-Lied-Gadget verstärkt haben, welches nicht besonders beliebt war. Pam wäre immer noch stolz auf ihn.
Fehlerbehebungen und Verbesserungen
Behoben: Der Effekt der Ausrüstung Nachladegeschwindigkeit hatte keine Wirkung auf Lolas Ego.
Behoben: Hyperladungs-Marken im Modus „Entfesselte Hyperladung“ luden Stus Hyperladung nicht vollständig auf.
Behoben: Micos Superskill zielte über Hindernisse oder Wasser nicht flüssig.
Behoben: Colts Starpower „Schicke Stiefel“ erhöhte sein Bewegungstempo nicht.
Behoben: Wenn du beim Verwenden von Minas Gadget „Capo-Was?“ besiegt wurdest, bevor du deinen Superskill eingesetzt hast, bist du ohne Superskill wieder erschienen.
Behoben: Der Schwächungseffekt von Crows und Trunks Superskills hatte keine Wirkung.
Behoben: Wenn eine Wand von einem Projektil zerstört wurde und ein Projektil kurz danach dieselbe Stelle traf, verhielt es sich, als wäre die Wand noch da.
Behoben: Bestimmte Brawlerfähigkeiten fügten einem Brawler, der von Willows Superskill verhext wurde, keinen Schaden zu.
Der Clubchat wurde für leistungsschwache Geräte optimiert.