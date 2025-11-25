Es werden Anpassungen an der Stranger-Things-Spielbalance vorgenommen und dafür Wartungsarbeiten durchgeführt, ABER ZUERST schauen wir uns an, was mit der Ausnutzung der Kartenpakete und der Stranger-Things-Skins passiert! ⚠️

Strange-Paket-Bug:

• Spieler haben einen Weg gefunden, um zu sehen, was in den Stranger-Paketen drin ist, bevor sie sie öffnen.

• Leider würde es ein neues Client-Update erfordern, dieses Problem zu beheben, darum lassen wir es so, bis das Ereignis vorbei ist.

Wir möchten außerdem klären, wie die Wahrscheinlichkeiten für die Stranger-Paket funktionieren:

• Die Belohnungen in den Stranger-Paketen werden festgelegt, sobald du das Spiel öffnest (und nicht, wenn du ein Stranger-Paket öffnest). Das bedeutet, wenn du das Spiel gar nicht öffnest, sind die Wahrscheinlichkeiten noch nicht ausgerechnet.

• Sobald du das Spiel geöffnet hast und der Inhalt der Stranger-Pakete feststeht, folgen sie den Erscheinungsraten, die auf unserer Support-Seite einsehbar sind.

• Angebote werden jede Stunde erneuert. Falls du online bist, wenn die Angebote erneuert werden, werden die Wahrscheinlichkeiten für die Inhalte der Stranger-Pakete neu verteilt.

• Wenn alles so laufen würde wie beabsichtigt (wenn man nicht „sehen kann, was in den Paketen ist“, bevor man sie öffnet), würde es keine Rolle spielen, wann der Inhalt der Pakete festgelegt wird. Das Endergebnis wäre dasselbe, wenn du ein Paket öffnest.

• Ähnlich funktioniert es mit Objekten in Geheimkisten aus einem Einzelhandelsgeschäft. Der Inhalt dieser Kisten wurde schon vorher bestimmt und du bezahlst, damit du sie öffnen kannst. Das Gleiche gilt für Sammelkartenspiele und so weiter.

• Wegen des Bugs kann es so scheinen, dass du dich während „deiner Glücksstunde“ anmelden musst, aber in Wirklichkeit wird der Inhalt erst festgelegt, wenn du das Spiel öffnest. Der Inhalt ändert sich nicht dauerhaft jede Stunde, wenn du nicht angemeldet bist.

• Die Stranger-Pakete sind aus verschiedenen Gründen so gestaltet. Zum Beispiel wegen der Serverbelastung und der Spieloptimierung, aber auch, um andere Arten der Ausnutzung zu vermeiden, etwa indem man die App nach der Öffnung eines Stranger-Pakets schließt, was das Ergebnis deiner Pakete ändern kann, wenn du sie öffnest. Es gibt natürlich noch andere Wege, diese Probleme zu vermeiden, aber dieser Weg sollte genügen, wenn nicht der Bug wäre, der später während des Ereignisses entdeckt wurde.

• Das System funktioniert so wie angekündigt und alle Spieler haben gleiche Chancen in jeder Stunde, die sie sich anmelden.

⚖️ Stranger-Things-Balanceanpassungen ⚖️

🔺 Dich umgeben Feuerbälle:

• Schaden 500 → 1000

🔺 Schaden gewährt einen temporären Schild:

• Rate 35/30 % → 40/35 %

• Zeit aktiv 2 Sek. → 5 Sek.

• Limit: 2000 → 4000

🔺 Schild:

• 10 % → 15 %

• 5 % → 10 %

🔺 Heilung:

• 80/50/30 % → 100/60/40 %

• 50/30/20 % → 90/50/30 %

🔺Heilung durch Angriffsschaden:

• 30 % → 35 %

🔺Gadget-Abklingzeit (in manchen Decks):

• 50/30/10 % → 60/30/10 %

🔺Stelle Trefferpunkte früher wieder her:

• 50 % → 80 %

🔺 Kugelabpraller (Rico):

• Abprallrate: 50/100/200 % → 80/150/250 %

• Max. Abprallanzahl: 5 → 6

🔺 Piper:

• Gadget-Abklingzeit 50 % schneller → Schaden +35 %

• Gadget-Abklingzeit (Superseltene Karte) ersetzt durch Geschossgeschwindigkeit (Superseltene Karte)

• Gadget-Abklingzeit (Epische Karte) ersetzt durch Geschossgeschwindigkeit (Epische Karte)

🔺 Colt:

• Angriffsreichweite +2 → Schaden +35 %

🔺 Mandy:

• Gadget-Abklingzeit-Karten ersetzt durch Bewegungsgeschwindigkeitskarten

🔺 Chuck, Buzz, Fang:

• Schaden gewährt einen temporären Schild → Schild (läuft nicht mehr ab, nur wenn er Schaden erleidet)

• Chuck: Schaden gewährt einen temporären Schild, 35 % → 30 % Schild

• Fang/Buzz: Schaden gewährt einen temporären Schild, 30 % → 25 % Schild

🔻 Gegneranpeilung von Geschossen:

• Rate -20 %